Зеленский уже может открывать турагенство для любителей экстремальных приключений.

Вчера на Украину прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Это уже третья попытка Штайнмайера посетить столицу Незалежной. На прошлой неделе его визит отложили, как говорят, "из соображений безопасности", а в середине апреля его просто не приняли.

Теперь Штайнмайера все-таки пригласили, но только лишь за тем, чтобы подарить ему букет ирисов, сделав тонкий намек на необходимость поставок одноименных немецких ПВО IRIS-T (а вовсе не каких-то мирных предложений).

Ирисы поставили на стол в купе поезда. А чтобы наверняка сработало, демонстративно выложили на столе картинки с желаемой вещью. Нет, всё-таки Украина — бесспорный чемпион мира по попрошайничеству. Все остальные по сравнению с ней — жалкие дилетанты.