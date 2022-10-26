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Ирисы для Украины. Президента Германии Штайнмайера полтора часа держали в подвале

Ирисы для Украины. Президента Германии Штайнмайера полтора часа держали в подвале

Автор:
26 октября 2022 21:06
Сообщество : Политика
Метки: Германия   Джоли   Зеленский   Украина   Франк-Вальтер Штайнмайер   бомбоубежище   ирисы   политика   
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Ритуальная встреча на высшем уровне в подвале многоэтажки - теперь излюбленный прием украинских властей. Кто только из мировых знаменитостей в Киеве не сиживал в бомбоубежищах! После этого так убедительно звучат просьбы о денежных вливаниях... Профессиональные нищие мирового масштаба.

Зеленский уже может открывать турагенство для любителей экстремальных приключений.

Вчера на Украину прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Это уже третья попытка Штайнмайера посетить столицу Незалежной. На прошлой неделе его визит отложили, как говорят, "из соображений безопасности", а в середине апреля его просто не приняли.

Теперь Штайнмайера все-таки пригласили, но только лишь за тем, чтобы подарить ему букет ирисов, сделав тонкий намек на необходимость поставок одноименных немецких ПВО IRIS-T (а вовсе не каких-то мирных предложений).

Ирисы поставили на стол в купе поезда. А чтобы наверняка сработало, демонстративно выложили на столе картинки с желаемой вещью. Нет, всё-таки Украина — бесспорный чемпион мира по попрошайничеству. Все остальные по сравнению с ней — жалкие дилетанты.

Чтобы намек ещё лучше доходил, вместо запланированной встречи, Штайнмайера битый час мариновали в бомбоубежище в деревне Крюковка под Черниговом, хотя никаких ударов Россией в тот момент не наносилось.

Фото президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в бомбоубежище, разумеется, облетели немецкие СМИ. Ведь это так атмосферно - лидер свободной демократии в тесном кругу украинцев пережидает аццкие бомбёжки где-то в самом сердце истекающей кровью Украины:

"Помимо этого, для дорогого гостя (и западных СМИ) было включено праздничное затемнение Киева, в котором вырубили все что можно, и что нельзя, создав картинку темного и страдающего города, свет которому может вернуть, видимо, лишь немецкое ПВО. Хотя на самом деле свет можно было включить простым рубильником - мощностей для освещения еще более чем хватает", - пишет телеграм-канал Руполит.

Впрочем, Штайнмайер не первый и не последний, кого на Украине профессионально обогрели и обобрали со всем соответствующим антуражем.

9 мая председатель Евросовета Шарль Мишель общался с премьером Денисом Шмыгалемв подвале:

Два дня спустя в бомбоубежище, но уже киевском побывал глава МИД Нидерландов Вопке Гукстри:

19 октября в укрытии дали пресс-конференцию главы МИД Украины и Греции Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас:

В апреле Анджелина Джоли во время визита во Львов побывала в убежище из-за воздушной тревоги:

Ночь во львовском укрытии в апреле провел и актер Лив Шрайбер:

Кажется, Зеленский наконец нашел защиту от беспилотников, - пишет телеграм-канал Выпускайте Кракена, - просто надо составить график по ежедневному прибытию западных лидеров. Можно их даже рассадить на энергообъектах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Джоли   Зеленский   Украина   Франк-Вальтер Штайнмайер   бомбоубежище   ирисы   политика   
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5  комментариев
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8k
Shtoppi 10 часов назад
<<Помимо этого, для дорогого гостя (и западных СМИ) было включено праздничное затемнение Киева, в котором вырубили все что можно, и что нельзя, создав картинку темного и страдающего города...>>
Это каклы, сами того не зная, показали немчуре свое и их будущее
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931
Просто прохожий 9 часов назад
А если у немцев это цветок называется по другому? Или Штайнмайер не знает вообще названий. А может он просто приехал в качестве "черной метки".
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24k
albedo 9 часов назад
Хм, что то напомнило:
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4k
satra 10 часов назад
После того, что украинские государственные деятели наговорили различным германским лицам (особенно посол Мельник отличился), очень удивлен фоточками с Iris-ами.
Скорее для европейских господ баночки с вазелином пора ставить. Те все равно терпилы еще те.
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