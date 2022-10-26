Ирисы для Украины. Президента Германии Штайнмайера полтора часа держали в подвале

Ритуальная встреча на высшем уровне в подвале многоэтажки - теперь излюбленный прием украинских властей. Кто только из мировых знаменитостей в Киеве не сиживал в бомбоубежищах! После этого так убедительно звучат просьбы о денежных вливаниях... Профессиональные нищие мирового масштаба.
Зеленский уже может открывать турагенство для любителей экстремальных приключений.
Вчера на Украину прибыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Это уже третья попытка Штайнмайера посетить столицу Незалежной. На прошлой неделе его визит отложили, как говорят, "из соображений безопасности", а в середине апреля его просто не приняли.
Теперь Штайнмайера все-таки пригласили, но только лишь за тем, чтобы подарить ему букет ирисов, сделав тонкий намек на необходимость поставок одноименных немецких ПВО IRIS-T (а вовсе не каких-то мирных предложений).
Ирисы поставили на стол в купе поезда. А чтобы наверняка сработало, демонстративно выложили на столе картинки с желаемой вещью. Нет, всё-таки Украина — бесспорный чемпион мира по попрошайничеству. Все остальные по сравнению с ней — жалкие дилетанты.
Чтобы намек ещё лучше доходил, вместо запланированной встречи, Штайнмайера битый час мариновали в бомбоубежище в деревне Крюковка под Черниговом, хотя никаких ударов Россией в тот момент не наносилось.
Фото президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в бомбоубежище, разумеется, облетели немецкие СМИ. Ведь это так атмосферно - лидер свободной демократии в тесном кругу украинцев пережидает аццкие бомбёжки где-то в самом сердце истекающей кровью Украины:
"Помимо этого, для дорогого гостя (и западных СМИ) было включено праздничное затемнение Киева, в котором вырубили все что можно, и что нельзя, создав картинку темного и страдающего города, свет которому может вернуть, видимо, лишь немецкое ПВО. Хотя на самом деле свет можно было включить простым рубильником - мощностей для освещения еще более чем хватает", - пишет телеграм-канал Руполит.
Впрочем, Штайнмайер не первый и не последний, кого на Украине профессионально обогрели и обобрали со всем соответствующим антуражем.
9 мая председатель Евросовета Шарль Мишель общался с премьером Денисом Шмыгалемв подвале:
Два дня спустя в бомбоубежище, но уже киевском побывал глава МИД Нидерландов Вопке Гукстри:
19 октября в укрытии дали пресс-конференцию главы МИД Украины и Греции Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас:
В апреле Анджелина Джоли во время визита во Львов побывала в убежище из-за воздушной тревоги:
Ночь во львовском укрытии в апреле провел и актер Лив Шрайбер:
Кажется, Зеленский наконец нашел защиту от беспилотников, - пишет телеграм-канал Выпускайте Кракена, - просто надо составить график по ежедневному прибытию западных лидеров. Можно их даже рассадить на энергообъектах.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра
- Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
- Зеленский Владимир Александрович
- Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам
- «Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев
Это каклы, сами того не зная, показали немчуре свое и их будущее
Скорее для европейских господ баночки с вазелином пора ставить. Те все равно терпилы еще те.