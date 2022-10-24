Кода не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей

Пока операции по изменению роста не сильно распространены, люди продолжают комплексовать и стесняться. Счастливчики, кому повезло с параметрами своего тела, вы просто не представляете, как вам подфартило!

0

1. Да, всё начинается еще со школы 0 Источник:

×

×

2. Для многих девушек очень важен рост их потенциальных мужчин 0 Источник:

3. Когда у тебя 0 шансов 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. Хотя, есть одно исключение... 0 Источник:

6. Если вы соответствуете всему этому списку, то можете не заморачиваться по поводу своего роста 0 Источник:

7. Так, а что по поводу роста девушек? Он важен для парней? Низкие девушки обычно указывают свой рост в анкетах, чтобы исключить недоразумения на первых свиданиях 0 Источник:

8. Тот случай, когда вес тоже играет большую роль, но вкусы у всех разные 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Когда рост девушки может меняться от обстоятельств 0 Источник:

11. Женская дружба - такая странная штука 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Типичная боль низких байкеров 0

14. Лучше быть высоким или низким? Ответ прост - везде есть свои плюсы и минусы! 0 Источник: