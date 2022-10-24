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Кода не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей

Кода не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей

Автор:
24 октября 2022 21:06
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   парни   рост   смех   
3798
16
Пока операции по изменению роста не сильно распространены, люди продолжают комплексовать и стесняться. Счастливчики, кому повезло с параметрами своего тела, вы просто не представляете, как вам подфартило!
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Источник:

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   парни   рост   смех   
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9  комментариев
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23k
Егор 37 минут назад
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1k
Alexander Gorn 7 минут назад
Ну что касается номера 3, то с такой рожей ей нужен не просто парень ростом выше 190 см, а сильно пьющий парень ростом выше 190 см.
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7k
Артём 12 минут назад
Любопытно, до многих ли дошло?
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8k
Shtoppi Полчаса назад
У наших полицаев есть свой "хайтауэр"

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32k
russger 44 минуты назад
Бабы как всегда докуя о себе возомнили. Рост им давай. Ты сначала "дорасти" до моего роста, потом требуй ;)
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1k
Aleksei 45 минут назад
всегда хотел быть метра два в высоту...лучше 2.10,к примеру..но выше 180ти не вырос..
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15k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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