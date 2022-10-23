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CCCР в 1926 году

CCCР в 1926 году

Автор:
23 октября 2022 21:58
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
553
32
Cидни Д. Гэмбл (1890 — 1968) родился в Цинциннати, штат Огайо, внук Джеймса Гэмбла , который вместе с Уильям Проктером, основал компанию Procter & Gamble в 1837 году.
В 1912 году окончил с отличием Принстонский университет и был избран в Phi Beta Kappa . В 1926 году Гэмбл в течение трех недель путешествовал по Советскому Союзу вместе с Шервудом Эдди. Здесь собраны некоторые из этих фотографий. Увы, описаний к фотографиям нет.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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941
JK 12 часов назад
Какой-то хиленький у них СССР на этих фотах получился, в пределах двух колхозов и одного райцентра. Так бы и назвали - "Провинциальный СССР в 1926 году. Бабы молотят овёс."
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1k
Сид 3 часа назад
В валенках и овчине летом это круто.
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