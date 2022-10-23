CCCР в 1926 году

Cидни Д. Гэмбл (1890 — 1968) родился в Цинциннати, штат Огайо, внук Джеймса Гэмбла , который вместе с Уильям Проктером, основал компанию Procter & Gamble в 1837 году.

В 1912 году окончил с отличием Принстонский университет и был избран в Phi Beta Kappa . В 1926 году Гэмбл в течение трех недель путешествовал по Советскому Союзу вместе с Шервудом Эдди. Здесь собраны некоторые из этих фотографий. Увы, описаний к фотографиям нет.

Интересного просмотра!

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