Прогулка по Петрограду 1919 года. Какой была Северная столица 103 года назад?

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Сегодня у нас год 1919, а это значит, что северная столица именуется Петроградом.
1919 год был для города тяжёлым -голод, гражданская война, наступление Юденича, огромные потери с обоих сторон. Давайте вместе посмотрим, каким город был в то время.
Интересного просмотра!
1919 год был для города тяжёлым -голод, гражданская война, наступление Юденича, огромные потери с обоих сторон. Давайте вместе посмотрим, каким город был в то время.
Интересного просмотра!
1.
На площади Восстания скрыли памятник Александру III. Изваяние монарха в центре города явно шло вразрез с новой линией партии.
2.
Новому времени - новые герои. Рядом с Балтийским вокзалом открыли памятник французскому социалисту Луи Огюсту Бланки. Впрочем, судьба его была незавидной - к декабрю 1922 года у памятника был выбит глаз и сбита часть головы. А потом он и вовсе был уничтожен.
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5.
Юденич был очень близок к тому, чтобы взять город. Большевики укрепляли Петроград как могли. На фото - Николаевский дворец, который тогда переименовали в дворец Труда.
8.
Ещё одно фото с празднования 1 мая. На этот раз что-то жгут на Марсовом поле, которое тогда называлось площадью Памяти жертв революции
9.
Реклама на углу Кронверкского проспекта и улицы Красных Зорь (ныне - Каменноостровский проспект).
10.
Эстакада Финляндского железнодорожного моста. Уникальный снимок - дело в том, что только по нему становится понятно, как близко проходил мост к домам, которых сейчас уже не существует.
13.
Шикарное фото - на нём можно увидеть, во-первых, памятник "Великий металлист", установленный около Николаевского моста и Благовещенская церковь Конногвардейского полка на площади Труда, которую снесут в 1929 году.
16.
А вот так в те годы выглядела дача Кушелева-Безбородко. Сейчас она в гораздо более печальном состоянии, но вроде как идёт активная реставрация.
17.
Поскольку коммунизм планировалось строить не просто в отдельной взятой стране, но и по всему миру - то велась довольно активная пропаганда языка эсперанто, как его тогда называли - единого языка социализма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди фотографии
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