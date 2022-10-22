Прогулка по Петрограду 1919 года. Какой была Северная столица 103 года назад?

Сегодня у нас год 1919, а это значит, что северная столица именуется Петроградом.

1919 год был для города тяжёлым -голод, гражданская война, наступление Юденича, огромные потери с обоих сторон. Давайте вместе посмотрим, каким город был в то время.

Интересного просмотра!

1. 0 На площади Восстания скрыли памятник Александру III. Изваяние монарха в центре города явно шло вразрез с новой линией партии.

2. 0 Новому времени - новые герои. Рядом с Балтийским вокзалом открыли памятник французскому социалисту Луи Огюсту Бланки. Впрочем, судьба его была незавидной - к декабрю 1922 года у памятника был выбит глаз и сбита часть головы. А потом он и вовсе был уничтожен.

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3. 0 Поле с капустой рядом с улицей Слуцкого (ныне - Таврическая улица) близ Суворовского музея.

4. 0 Похороны погибших во время боев на подступах к Петрограду.

5. 0 Юденич был очень близок к тому, чтобы взять город. Большевики укрепляли Петроград как могли. На фото - Николаевский дворец, который тогда переименовали в дворец Труда.

6. 0 В сборочном цехе Обуховского завода.

7. 0 1 мая 1919 года. Агитавтомобиль у Троицкого моста, который тогда назывался мостом Равенства.

8. 0 Ещё одно фото с празднования 1 мая. На этот раз что-то жгут на Марсовом поле, которое тогда называлось площадью Памяти жертв революции

9. 0 Реклама на углу Кронверкского проспекта и улицы Красных Зорь (ныне - Каменноостровский проспект).

10. 0 Эстакада Финляндского железнодорожного моста. Уникальный снимок - дело в том, что только по нему становится понятно, как близко проходил мост к домам, которых сейчас уже не существует.

11. 0 Первый выпуск курсов женской милиции.

12. 0 Базар на Покровской площади (ныне - площадь Тургенева)

13. 0 Шикарное фото - на нём можно увидеть, во-первых, памятник "Великий металлист", установленный около Николаевского моста и Благовещенская церковь Конногвардейского полка на площади Труда, которую снесут в 1929 году.

14. 0 3-я народная табачная фабрика на Клинском проспекте

15. 0 Грузчик с санями около Балтийского вокзала.

16. 0 А вот так в те годы выглядела дача Кушелева-Безбородко. Сейчас она в гораздо более печальном состоянии, но вроде как идёт активная реставрация.

17. 0 Поскольку коммунизм планировалось строить не просто в отдельной взятой стране, но и по всему миру - то велась довольно активная пропаганда языка эсперанто, как его тогда называли - единого языка социализма.