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Прогулка по Петрограду 1919 года. Какой была Северная столица 103 года назад?

Прогулка по Петрограду 1919 года. Какой была Северная столица 103 года назад?

Автор:
22 октября 2022 21:49
Метки: Россия   история   люди   фотографии   
530
18
Сегодня у нас год 1919, а это значит, что северная столица именуется Петроградом.
1919 год был для города тяжёлым -голод, гражданская война, наступление Юденича, огромные потери с обоих сторон. Давайте вместе посмотрим, каким город был в то время.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   фотографии   
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