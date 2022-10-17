ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений

До этого такой запрет был только в отношении подростков. Теперь радужную пропаганду планируют перекрыть для всех возрастов. При этом, не ограничивая свободу слова.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что «пора оградить наше общество от пропаганды (ЛГБТ)». И добавил, что в его ведомство поступило более тысячи жалоб на радужную тему в книгах.
Он призвал прекратить это безобразие. Под запрет, вероятно, попадут все нетрадиционные отношения, включая педофилию, сексуальное насилие и другие. По словам Липова, именно взрослые люди формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.
Роскомнадзор также забанил и удалил более семи тысяч материалов, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Сейчас где-то в западной Европе обиженно засопели местные жители, которые к теме ЛГБТ относятся более, чем положительно.
Ну а в России, в целом, к этой инициативе отнеслись с пониманием. Скорее всего, люди подустали от того вала радужной пропаганды, которая идет на западе. Осталось только разобраться в том, как именно будут проходить эти ограничения и как её будут классифицировать, эту пропаганду. Например, забанят ли в сети фильм «Горбатая гора» или тонны аниме, в котором чуть не каждый второй персонаж мужского пола выглядит как девушка, только с «сюрпризом».
Вряд ли кто-то будет сильно переживать, если ему не удастся «насладиться» «Горбатой горой» и полюбоваться на ковбоев, которые днём скачут на лошадях, а вечером друг на друге. А вот если под горячую руку начнут чёсом банить всё подряд - наверное, это будет перебором. Хотя глава Совета по правам человека, Валерий Фадеев, заявил, что в конституции имеется статья, которая гласит, что «каждому гарантируют свободу мысли и слова», но при этом, по его словам, «не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая» в обществе вражду любого характера – социальную, национальную, религиозную. «Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, – сказал Фадеев, – но ограничения у нас есть, и не только эти».
Он также сослался на Европейскую конвенцию по правам человека, в которой «ограничения свободы слова» могут допускаться «в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности», а также для «защиты репутации и прав других лиц».
Фадеев заключил, что по этой причине не считает, что рассматриваемый законопроект «ограничивает свободу слова в нашей стране». Но яснее от этого не стало. Если закон заработает в полную силу, то в теории можно банить практически все современные западные фильмы и даже книги - там тема ЛГБТ в полной рост.
В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Раз уж об ЛГБТ заговорили чиновники такого уровня как Фадеев или Липов, значит вопрос фактически уже решён. Осталось только понаблюдать как всё это будет реализовано.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что правильно, давно пора было. И, кстати, даешь торренты, ведь в прокате больше не будет ни одного буржуйского фильма/сериала по этой самой причине )))
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Нормальный подход - моя хата с краю. Как там говорилось... когда пришли за гомосексуалистами, я молчал, ведь я не был гомосексуалистом; когда пришли за евреями, я молчал, ведь я не был евреем и так далее.
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Нормальный подход - моя хата с краю. Как там говорилось... когда пришли за гомосексуалистами, я молчал, ведь я не был гомосексуалистом; когда пришли за евреями, я молчал, ведь я не был евреем и так далее.
Тоже мне, нашли главную проблему в стране.
Где они нашли эту пропаганду? Я вот никакой пропаганды особо не вижу. Я даже каких-то видимых геев/лесбиянок на улицах как-то не замечаю.
У нас просто гомофобия дикая в обществе - вот и пиарится кто попало на борьбе с несуществующей проблемой.
У меня вот почему-то в гугле никакой ЛГБТ-пропаганды нет. Может, потому, что я ей не интересуюсь?
Зачем чесать, где не чешется?
Результат непонятен, провалить задачу поэтому невозможно, а отчитаться о победе можно всегда.
но всё таки то что мы тут по большей части люди "восточного" ментелитета делает нас более не терпимыми к такой садомии - и честно сказать не пуская её себе мы прекрасно тут живем, в плане традиционные семьи и всё такое, а это всё пусть остается там где это придумали, я лично ничего не имею против ЛГБТ пусть живут себе спокойно, занимаются своим этим друг с другом (камнями их никто закидывать сейчас не собирается) но если решили пропагандировать то пусть идут это делать в европу - там можно, тут большинством голосов мы против такого
https://yandex.ru/search/?text=картинки единороги лгбт&lr=65https://yandex.ru/search/?text=картинки единороги лгбт&lr=65