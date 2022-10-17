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ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений

ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений

Автор:
17 октября 2022 15:42
Сообщество : Жить в России
Метки: закон   запад   запрет   лгбт   пропаганда   роскомнадзор   
649
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До этого такой запрет был только в отношении подростков. Теперь радужную пропаганду планируют перекрыть для всех возрастов. При этом, не ограничивая свободу слова.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что «пора оградить наше общество от пропаганды (ЛГБТ)». И добавил, что в его ведомство поступило более тысячи жалоб на радужную тему в книгах.

Он призвал прекратить это безобразие. Под запрет, вероятно, попадут все нетрадиционные отношения, включая педофилию, сексуальное насилие и другие. По словам Липова, именно взрослые люди формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.

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Роскомнадзор также забанил и удалил более семи тысяч материалов, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Сейчас где-то в западной Европе обиженно засопели местные жители, которые к теме ЛГБТ относятся более, чем положительно.

Ну а в России, в целом, к этой инициативе отнеслись с пониманием. Скорее всего, люди подустали от того вала радужной пропаганды, которая идет на западе. Осталось только разобраться в том, как именно будут проходить эти ограничения и как её будут классифицировать, эту пропаганду. Например, забанят ли в сети фильм «Горбатая гора» или тонны аниме, в котором чуть не каждый второй персонаж мужского пола выглядит как девушка, только с «сюрпризом».

Вряд ли кто-то будет сильно переживать, если ему не удастся «насладиться» «Горбатой горой» и полюбоваться на ковбоев, которые днём скачут на лошадях, а вечером друг на друге. А вот если под горячую руку начнут чёсом банить всё подряд - наверное, это будет перебором. Хотя глава Совета по правам человека, Валерий Фадеев, заявил, что в конституции имеется статья, которая гласит, что «каждому гарантируют свободу мысли и слова», но при этом, по его словам, «не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая» в обществе вражду любого характера – социальную, национальную, религиозную. «Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, – сказал Фадеев, – но ограничения у нас есть, и не только эти».

Он также сослался на Европейскую конвенцию по правам человека, в которой «ограничения свободы слова» могут допускаться «в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности», а также для «защиты репутации и прав других лиц».

Фадеев заключил, что по этой причине не считает, что рассматриваемый законопроект «ограничивает свободу слова в нашей стране». Но яснее от этого не стало. Если закон заработает в полную силу, то в теории можно банить практически все современные западные фильмы и даже книги - там тема ЛГБТ в полной рост.

В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Раз уж об ЛГБТ заговорили чиновники такого уровня как Фадеев или Липов, значит вопрос фактически уже решён. Осталось только понаблюдать как всё это будет реализовано.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: закон   запад   запрет   лгбт   пропаганда   роскомнадзор   
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40  комментариев
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4k
Babangdida 39 минут назад
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6k
Андрей Крылов 38 секунд назад
Давно пора. Но у влясти таких слишком много. Даже в Думе и советет федераций едва ли не треть тех самых... Упираются как могут. Как же я понимаю товарища Сталина! Чистки просто назрели очередной раз.
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548
sapsanbosh Минуту назад
Давно пора!
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3k
Едондер пуп 2 минуты назад
Балет - всё? Что же остаётся - то?
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6k
Том Сойер 4 минуты назад
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2k
Broscan 11 минут назад
Ещё и статью вернуть,которая при СССР была!
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Olegsky 14 минут назад
Давно пора. Эти 3.14доры вообще припухли. Нравится дерьмо месить - тихо и возле параши.
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2k
Alex 15 минут назад
Пока 19 ЗА, интересно против будут
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3k
WELL 19 минут назад
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 21 минуту назад
Педерастов к ногтю!
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8k
ron Полчаса назад
Мне кажется, обычный народ нигде не рад этой пид.расне, но во-первых, приучили, что надо быть терпимее, а во-вторых, как их прогнать-то без СВО?

Так что правильно, давно пора было. И, кстати, даешь торренты, ведь в прокате больше не будет ни одного буржуйского фильма/сериала по этой самой причине )))
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8k
Shtoppi Полчаса назад
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
33k
Korolev Полчаса назад
Чё вы радуетесь? Вам буржуи гайки закручивают, а вы радуетесь! Думаете, кто-то реально заботится о нравственности? Всем поуху! Это всего лишь очередной инструмент, чтобы подтягивать всех неугодных...
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62
Мирлан Дононбаев Zемляк 2 минуты назад
----Кому нам? Мы же не п.едики.----
____________________
Нормальный подход - моя хата с краю. Как там говорилось... когда пришли за гомосексуалистами, я молчал, ведь я не был гомосексуалистом; когда пришли за евреями, я молчал, ведь я не был евреем и так далее.
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62
Мирлан Дононбаев Zемляк 2 минуты назад
----Кому нам? Мы же не п.едики.----
____________________
Нормальный подход - моя хата с краю. Как там говорилось... когда пришли за гомосексуалистами, я молчал, ведь я не был гомосексуалистом; когда пришли за евреями, я молчал, ведь я не был евреем и так далее.
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185
Sata33 37 минут назад
Дело хорошее
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1k
Khamul 39 минут назад
Блин, как же они задолбали с этими ЛГБТ.
Тоже мне, нашли главную проблему в стране.
Где они нашли эту пропаганду? Я вот никакой пропаганды особо не вижу. Я даже каких-то видимых геев/лесбиянок на улицах как-то не замечаю.
У нас просто гомофобия дикая в обществе - вот и пиарится кто попало на борьбе с несуществующей проблемой.
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5k
Copycat 40 минут назад
давно пора имхо, не для кого не секрет что казахстан по большей части мусульманская страна, православных у нас тут тоже много, много церквей стоит, даже катаолики есть
но всё таки то что мы тут по большей части люди "восточного" ментелитета делает нас более не терпимыми к такой садомии - и честно сказать не пуская её себе мы прекрасно тут живем, в плане традиционные семьи и всё такое, а это всё пусть остается там где это придумали, я лично ничего не имею против ЛГБТ пусть живут себе спокойно, занимаются своим этим друг с другом (камнями их никто закидывать сейчас не собирается
) но если решили пропагандировать то пусть идут это делать в европу - там можно, тут большинством голосов мы против такого
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14k
Patmaz 47 минут назад
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
по детскому каналу Карусель сейчас идет...утром рекламировали..новый наверно....с единорогами опять..
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Sata33 ☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
А что не так с единорогами ?
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5k
Бу Час назад
НЕТ - наш ПИ*ДА*РАМ* ответ!!!
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August

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