ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений

Вряд ли кто-то будет сильно переживать, если ему не удастся «насладиться» «Горбатой горой» и полюбоваться на ковбоев, которые днём скачут на лошадях, а вечером друг на друге. А вот если под горячую руку начнут чёсом банить всё подряд - наверное, это будет перебором. Хотя глава Совета по правам человека, Валерий Фадеев, заявил, что в конституции имеется статья, которая гласит, что «каждому гарантируют свободу мысли и слова», но при этом, по его словам, «не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая» в обществе вражду любого характера – социальную, национальную, религиозную. «Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, – сказал Фадеев, – но ограничения у нас есть, и не только эти».

Он также сослался на Европейскую конвенцию по правам человека, в которой «ограничения свободы слова» могут допускаться «в интересах национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности», а также для «защиты репутации и прав других лиц».