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Фотографий городов с высоты птичьего полета

Фотографий городов с высоты птичьего полета

Автор:
16 октября 2022 22:19
Метки: города   красиво   мир   фотографии   
394
25
Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона! Предлагаем вам насладиться видами известнейших городов с высоты птичьего полета.
Интересного просмотра!
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Источник:

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7k
GROMOZEKA 11 часов назад
Красиво
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9k
Василенко Татьяна 9 часов назад
Так ждала любимый Питер...
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