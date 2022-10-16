Фотографий городов с высоты птичьего полета

Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона! Предлагаем вам насладиться видами известнейших городов с высоты птичьего полета.

Интересного просмотра!

1. Барселона и ее главная достопримечательность — храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия 0

2. Триумфальная арка в Париже 0

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3. Небоскребы Дубая 0

4. Храм Лотоса в Нью-Дели 0

5. Район Вестердок в Амстердаме 0

6. Храм Василия Блаженного в Москве 0

7. Черепичные крыши итальянской Сиены 0

8. Кварталы Сиэтла 0

9. Красный форт в индийском городе Агра 0

10. Прамбанан — комплекс буддийских и индуистских храмов в Индонезии 0

11. Кварталы аргентинского города Ла-Плата 0

12. Площадь Героев в Будапеште 0

13. Крупнейший мексиканский курорт — Канкун 0

14. Чески-Крумлов — небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 0

15. Главная площадь Мадрида — Пласа-Майор 0

16. Михайловское крыло дворца Хофбург в Вене 0

17. Рио-де-Жанейро и его знаменитые пляжи 0

18. Владимирский собор в Киеве 0

19. Один из старейших городов мира — Варанаси, Индия 0

20. Памятник мексиканской революции в Мехико 0

21. И снова Париж. Вид на Лувр 0

22. Так выглядит бразильский Сан-Паулу 0

23. Торонто сверху, наверное, могут узнать лишь местные пилоты 0

24. Столица Перу — Лима 0