Фотографий городов с высоты птичьего полета

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Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона! Предлагаем вам насладиться видами известнейших городов с высоты птичьего полета.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Барселона и ее главная достопримечательность — храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия
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14.
Чески-Крумлов — небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: города красиво мир фотографии
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