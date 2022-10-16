Интересные архивные снимки, по чуть чуть о разном

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История в фотографиях часто бывает познавательней длинных описаний и размышлений. Это просто немой свидетель происшедшего важного исторического и не очень события. Зачастую на них запечатлена жизнь людей в обстановке той эпохи, в которой они жили.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Создатель первого парашюта Глеб Евгеньевич Котельников с манекеном 6 июня 1912.
«Парашюты в авиации — вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие! » — резолюция главнокомандующего Российскими воздушными силами великого князя Александра Михайловича на ходатайстве о введении парашютов Котельникова, как обязательного снаряжения летчиков.
«Парашюты в авиации — вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие! » — резолюция главнокомандующего Российскими воздушными силами великого князя Александра Михайловича на ходатайстве о введении парашютов Котельникова, как обязательного снаряжения летчиков.
2.
Арестованная девушка со стрелой в ноге, девушка видимо попыталась сбежать, чтобы не попасть на плантации по сбору каучука. Где ее ждали невыносимые условия труда, а в случае не соблюдения норм выработки, то и отрубание рук. Бельгийское Конго, 1890 год.
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5.
Дагестан, село Гамсутль. Гамсутль — одно из старейших сел в Дагестане, ему несколько тысяч лет. Последний житель села умер в 2015 году.
6.
Малышка Анна за чаепитием со своими лучшими друзьями — лангустом и птенцом ястреба, Великобритания, Весна 1938 года. Родители Анны были исследователями и жили на небольшом островке неподалеку от побережья Уэльса. Больше на острове никого не было, поэтому других товарищей для игр, у девочки не нашлось.
7.
Французские солдаты, переодевшиеся в женщин, развлекают своих сослуживцев. Линия Мажино. Третья Французская республика. Март 1940 года.
Вижу традиция прижилась)))
Вижу традиция прижилась)))
8.
Храм Прамбанан, Индонезия. Древнейшая постройка, датируется 850 годом нашей эры (хотя есть утверждения о более позднем строительстве храма). Раскопан и отреставрирован в первой половине 20 века.
9.
Самка бегемота по кличке Красавица пережила блокаду Ленинграда только благодаря служительнице зоосада Евдокии Ивановне Дашиной.
Каждый день она приносила или привозила на саночках 40 ведер невской воды для заполнения бассейна бегемотицы, поила ее, грела и обязательно обмывала теплой водой, смазывала кожу камфорным маслом, ведь от пересыхания кожа бегемота трескается и покрывается «кровавым по́том».
Красавица получала 4–6 килограммов овощной и травной смеси и еще 30 кило распаренных опилок для заполнения желудка в день. А еще животное очень боялась обстрелов, и во время налетов Евдокия Ивановна обнимала Красавицу, ложась вместе с ней на дно бассейна…
Когда Евдокия обессилела, по ленинградскому радио кинули клич: погибает удивительное и редкое животное! Тогда ленинградцы с Петроградской стороны десятками стали каждый день приходить и приносить для Красавицы воду. Благодаря подвигу Евдокии Ивановны и помощи простых людей Красавица дожила в зоосаде до 1951 года.
Каждый день она приносила или привозила на саночках 40 ведер невской воды для заполнения бассейна бегемотицы, поила ее, грела и обязательно обмывала теплой водой, смазывала кожу камфорным маслом, ведь от пересыхания кожа бегемота трескается и покрывается «кровавым по́том».
Красавица получала 4–6 килограммов овощной и травной смеси и еще 30 кило распаренных опилок для заполнения желудка в день. А еще животное очень боялась обстрелов, и во время налетов Евдокия Ивановна обнимала Красавицу, ложась вместе с ней на дно бассейна…
Когда Евдокия обессилела, по ленинградскому радио кинули клич: погибает удивительное и редкое животное! Тогда ленинградцы с Петроградской стороны десятками стали каждый день приходить и приносить для Красавицы воду. Благодаря подвигу Евдокии Ивановны и помощи простых людей Красавица дожила в зоосаде до 1951 года.
12.
А на этой фотографии уникальный дом номер 95 по Магнитогорской улице в Ленинграде. В чем его уникальность? Его строили наоборот! Наоборот — в прямом смысле. Забудьте о классическом принципе снизу вверх: здесь сначала появилась железобетонная плоская крыша весом в 150 тонн. Потом, при помощи специальных гидравлических домкратов крышу подняли на проектный уровень и начали собирать четвертый этаж. Потом подняли его и стали собирать третий и так далее.
13.
В конце строительства пришлось задействовать вертолет МИ-4, чтобы поднять и убрать домкраты с крыши. Дом был экспериментальным, и его строительство освещалось крайне подробно. Ключевой вопрос, который наверняка возник у вас — зачем? Действительно, к чему такие заморочки? Самый главный плюс такого строительства — нет необходимости в башенных кранах. Ведь подвезти и установить их — это целая история.
Если все так хорошо, то почему же этот способ не прижился? Дело в том, что у этого дома есть брат-близнец на Октябрьской набережной. И осмотр того дома через некоторое время после окончания строительства выявил огромную усадку и наличие значительных трещин. Провели ревизию и дома по Магнитогорской — тут тоже были трещины, но без криминала. Но больше решили не рисковать и вернуться к традиционным способам строительства.
Если все так хорошо, то почему же этот способ не прижился? Дело в том, что у этого дома есть брат-близнец на Октябрьской набережной. И осмотр того дома через некоторое время после окончания строительства выявил огромную усадку и наличие значительных трещин. Провели ревизию и дома по Магнитогорской — тут тоже были трещины, но без криминала. Но больше решили не рисковать и вернуться к традиционным способам строительства.
15.
Социалистка Нати Ревуэльта была замужней дамой и соратницей Кастро по революционной борьбе. В 1952 г. у них с Фиделем случился бурный роман.
Из тюрьмы Фидель писал ей:
«Милая Нати! Шлю тебе нежный привет из своей тюрьмы. Я постоянно помню и люблю тебя… хотя давно уже ничего о тебе не знаю. Я получил то милое письмо и всегда буду хранить его при себе. Знай, что я с радостью отдам жизнь за твою честь и твое счастье…». У них родилась дочь Алина, которая в 1990-х гг. сбежала с Кубы. Аристократка по происхождению, Нати продавала свои фамильные драгоценности, чтобы раздобыть деньги для революции. Команданте был женат, потом развелся с женой, но под венец Нати не повел. Она развелась с мужем и более замуж не выходила.
Из тюрьмы Фидель писал ей:
«Милая Нати! Шлю тебе нежный привет из своей тюрьмы. Я постоянно помню и люблю тебя… хотя давно уже ничего о тебе не знаю. Я получил то милое письмо и всегда буду хранить его при себе. Знай, что я с радостью отдам жизнь за твою честь и твое счастье…». У них родилась дочь Алина, которая в 1990-х гг. сбежала с Кубы. Аристократка по происхождению, Нати продавала свои фамильные драгоценности, чтобы раздобыть деньги для революции. Команданте был женат, потом развелся с женой, но под венец Нати не повел. Она развелась с мужем и более замуж не выходила.
20.
Безработный мужчина продал место на своей лысой голове под рекламу спортивного журнала. Будапешт, 1939 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: история люди мир ретро фотографии
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и вторая https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Chedriving.jpg/411px-Chedriving.jpg
А тётенька на фото №15 предмет обожания Фиделя Кастро, а не Эрнесто Че Гевара.