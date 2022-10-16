Интересные архивные снимки, по чуть чуть о разном

15.

Социалистка Нати Ревуэльта была замужней дамой и соратницей Кастро по революционной борьбе. В 1952 г. у них с Фиделем случился бурный роман.



Из тюрьмы Фидель писал ей:

«Милая Нати! Шлю тебе нежный привет из своей тюрьмы. Я постоянно помню и люблю тебя… хотя давно уже ничего о тебе не знаю. Я получил то милое письмо и всегда буду хранить его при себе. Знай, что я с радостью отдам жизнь за твою честь и твое счастье…». У них родилась дочь Алина, которая в 1990-х гг. сбежала с Кубы. Аристократка по происхождению, Нати продавала свои фамильные драгоценности, чтобы раздобыть деньги для революции. Команданте был женат, потом развелся с женой, но под венец Нати не повел. Она развелась с мужем и более замуж не выходила.