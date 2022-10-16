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Интересные архивные снимки, по чуть чуть о разном

Интересные архивные снимки, по чуть чуть о разном

Автор:
16 октября 2022 22:14
Метки: история   люди   мир   ретро   фотографии   
812
21
История в фотографиях часто бывает познавательней длинных описаний и размышлений. Это просто немой свидетель происшедшего важного исторического и не очень события. Зачастую на них запечатлена жизнь людей в обстановке той эпохи, в которой они жили.
Интересного просмотра!
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   люди   мир   ретро   фотографии   
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5  комментариев
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9k
GRuslan 47 минут назад
Офигеть работа, не вышел нна стрелу в ногу, норму не выполнил, херрак руки отрубили, европейские ценности [мат]
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848
basil pupkin 2 часа назад
А у товарища Че, губа не дура.
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17
Александр Трахачёв basil pupkin 50 минут назад
А при чём здесь товарищ Эрнесто Че Гевара?? Фидель Кастро имел роман с Нати Ревуэльта. У товарища Че была другая пассия :))
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