ФСБ назвала организаторов подрыва Крымского моста и предотвратила два теракта, запланированных Украиной в России

"К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.

Как удалось выяснить «МК», группа граждан Украины из числа обвиняемых российскими спецслужбами в теракте на Крымском мосту имели проблемы с законом на родине. Один из возможных террористов привлекался в РФ, в Липецкой области.

С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва)", - сообщили в спецслужбе.