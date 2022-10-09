Разнообразные фотографии рассказывающие о людях, событиях и быте в Советском Союзе

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Сегодня вас ждет очередная подборка фотографий времен СССР.
В ней вы увидите одного из самых высоких баскетболистов и узнаете о его судьбе, прочитаете о том как жили простые люди и вели свой быт...
Интересного просмотра!
В ней вы увидите одного из самых высоких баскетболистов и узнаете о его судьбе, прочитаете о том как жили простые люди и вели свой быт...
Интересного просмотра!
1.
Общежитие.
Женское общежитие, может быть рабочее или студенческое... мечта многих парней попасть в святая святых.)) Но всегда на вахте сидела женщина-генерал в юбке, мимо которой и мышь мужского пола не проскочит...
И все-же проскакивали)))
И все-же проскакивали)))
2.
Увайс Мажидович Ахтаев — чеченский баскетболист, который мог просто положить мяч в кольцо, 1950-е годы.
Увайс Мажидович Ахтаев, среди своих коллег и друзей, более известен как Вася Чечен. Судьба у него была достаточно сложная, но интересная. Родился он 26 декабря 1930 года в селе Вашендарой, Шатойского района Чечено-Ингушской АССР.
В 1944 году его вместе с семьей депортировали в Казахстан, для Увайса наступили очень сложные времена... есть практически было нечего. В один судьбоносный день, решил он идти на железную дорогу, воровать шпалы на дрова. А надо отметить, что в этом 14-летнем подростке было уже два метра росту)
Конечно же, его задержал патруль, но самое интересное, что парня не отправили в КПЗ, а отвели к местному тренеру, а все потому, что их поразило с какой легкостью Увайс несет 4 шпалы... ЧЕТЫРЕ!!! тогда как обычный человек мог поднять только одну.
Ахтаев стал самым высоким баскетболистом в СССР (236 см!), публика всегда встречала его с цветами и овациями, после каждой игры его окружали толпы поклонников и добродушный Вася направо и налево раздавал автографы)
В 1944 году его вместе с семьей депортировали в Казахстан, для Увайса наступили очень сложные времена... есть практически было нечего. В один судьбоносный день, решил он идти на железную дорогу, воровать шпалы на дрова. А надо отметить, что в этом 14-летнем подростке было уже два метра росту)
Конечно же, его задержал патруль, но самое интересное, что парня не отправили в КПЗ, а отвели к местному тренеру, а все потому, что их поразило с какой легкостью Увайс несет 4 шпалы... ЧЕТЫРЕ!!! тогда как обычный человек мог поднять только одну.
Ахтаев стал самым высоким баскетболистом в СССР (236 см!), публика всегда встречала его с цветами и овациями, после каждой игры его окружали толпы поклонников и добродушный Вася направо и налево раздавал автографы)
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3.
Ахтаев мог спокойно положить мяч в корзину, нисколько не напрягаясь, но он так же прекрасно кидал штрафные, и хорошо играл в защите. Он стал первым, кто давал пас через всю площадку.
Ел он немного, несмотря на свой рост и вес (160-200 кг.), зато пил по 15 литров воды в день! А размер обуви... 58!!!
Трагедия его жизни состояла в том, что его не пускали ни на какие международные соревнования.
Через много лет, в одном из своих интервью, Александр Гомельский сказал:
«Если бы Ахтаева пускали на международные соревнования, мы давно были бы чемпионами мира»
А не пускали его из-за его национальности, ходят слухи что сам Берия приглашал его для разговора и предлагал сменить фамилию и национальность, но Ахтаев категорически отказался.
В 1957 году ему диагностировали сахарный диабет, на этом его баскетбольная карьера закончилась. 2 июня 1978 года его не стало.
12 сентября 2017 года в Грозном состоялось открытие дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.
Ел он немного, несмотря на свой рост и вес (160-200 кг.), зато пил по 15 литров воды в день! А размер обуви... 58!!!
Трагедия его жизни состояла в том, что его не пускали ни на какие международные соревнования.
Через много лет, в одном из своих интервью, Александр Гомельский сказал:
«Если бы Ахтаева пускали на международные соревнования, мы давно были бы чемпионами мира»
А не пускали его из-за его национальности, ходят слухи что сам Берия приглашал его для разговора и предлагал сменить фамилию и национальность, но Ахтаев категорически отказался.
В 1957 году ему диагностировали сахарный диабет, на этом его баскетбольная карьера закончилась. 2 июня 1978 года его не стало.
12 сентября 2017 года в Грозном состоялось открытие дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.
4.
Москва. Новый американский автомобиль у подъезда «Националя», 1957 г.
Из коллекции фотографа Джерри Кука, сделанные в СССР.
6.
Отдых на полевом стане, 1957 г.
А вот те самые добрые, искренние улыбки. Две женщины отдыхают в поле, в обеденный перерыв.
7.
Скакалка. 1968 — 1973. Тарасевич Всеволод Сергеевич
Скакалки, классики, резиночки, консервная банка, обычные палки, каких только забав не было в у детей в Советском Союзе... и не нужны нам были дорогие гаджеты, нам и так было весело))
8.
Юрий Зак, ноябрь — декабрь 1978 года, г. Москва, ул. Горького, из архива Юрия Зака.
А вот так выглядела улица Горького в Москве, в 1978 году. Сейчас это улица Тверская.
9.
Юрий Вячеславович Куликов на субботнике в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. 17 апреля 1971 год, г. Москва, Большая Оленья ул., д. 8А, из архива Николая Екимова.
Субботник это еще одна визитная карточка СССР... а ведь хорошее дело, когда люди участвуют в уборке города, то им потом меньше хочется мусорить.
10.
Абхазия.
А вот еще одна фотография с Черноморского побережья, теперь это Абхазия. Сейчас Абхазия отдельная страна, но так было не всегда...
11.
Коммуналка.
Через коммунальные квартиры прошла большая часть населения нашей страны. По разному жили люди в них... некоторые ненавидели своих соседей, а были и такие соседи с которыми многие дружили до самого конца... даже после того как всех расселили по отдельным квартирам.
12.
Москва. В детском саду, 1957 г.
В советские времена о детях, с самого маленького возраста, заботилось государство. В ясли можно было отдать ребенка почти с пеленок, после яслей в детский сад, потом школа, а дальше уже выбор за подросшим чадом)
Все это было бесплатным или стоило сущие копейки.) Посмотрите какие упитанные детишки на этой фотографии...))
Все это было бесплатным или стоило сущие копейки.) Посмотрите какие упитанные детишки на этой фотографии...))
13.
Москва. Лыжники у Белорусского вокзала, 1958 г.
Раньше частенько брали лыжи и на электричку... едешь куда-нибудь подальше от города, и вперед - девственные снежные просторы ждут тебя))
14.
Ленинград. На пляже у Петропавловки, 1957 г.
Ленинградцы "суровые" люди... купаться в Неве, это надо быть очень закаленным человеком, а они купаются)) Ни все, конечно, но смельчаков хватает.
Город не самый солнечный в нашей стране, поэтому, как только пригревает солнышко, многие из них выходят получить солнечные ванны, на Заячий остров.))
Город не самый солнечный в нашей стране, поэтому, как только пригревает солнышко, многие из них выходят получить солнечные ванны, на Заячий остров.))
15.
Ленинград. Валерий Брумель устанавливает новый мировой рекорд, 1964 г.
Валерий Брумель советский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 1964 года, чемпион Европы и экс-рекордсмен. Парень из далекого села Толбузино, которое находится в Читинской области.
Интересно то, что в некоторых источниках место рождения указывается - село Разведки Тыгдинского района Амурской области, но такого села не существует.
Скорее всего, он родился в разведке... ведь его родители были геологами и он мог родиться в стационарном лагере геологической разведки.
Интересно то, что в некоторых источниках место рождения указывается - село Разведки Тыгдинского района Амурской области, но такого села не существует.
Скорее всего, он родился в разведке... ведь его родители были геологами и он мог родиться в стационарном лагере геологической разведки.
16.
«Площадь 1905 года». Данил Малей, январь 1970 года, г. Свердловск, пр-т Ленина, из архива Эдварда Малея.
А это Свердловск, ныне Екатеринбург... сразу после Нового года. Мы видим множество людей, трамвай и даже лошадь с санями, которая катает народ))
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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