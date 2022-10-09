Разнообразные фотографии рассказывающие о людях, событиях и быте в Советском Союзе

3.

Ахтаев мог спокойно положить мяч в корзину, нисколько не напрягаясь, но он так же прекрасно кидал штрафные, и хорошо играл в защите. Он стал первым, кто давал пас через всю площадку.



Ел он немного, несмотря на свой рост и вес (160-200 кг.), зато пил по 15 литров воды в день! А размер обуви... 58!!!



Трагедия его жизни состояла в том, что его не пускали ни на какие международные соревнования.



Через много лет, в одном из своих интервью, Александр Гомельский сказал:



«Если бы Ахтаева пускали на международные соревнования, мы давно были бы чемпионами мира»

А не пускали его из-за его национальности, ходят слухи что сам Берия приглашал его для разговора и предлагал сменить фамилию и национальность, но Ахтаев категорически отказался.



В 1957 году ему диагностировали сахарный диабет, на этом его баскетбольная карьера закончилась. 2 июня 1978 года его не стало.



12 сентября 2017 года в Грозном состоялось открытие дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.