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Разнообразные фотографии рассказывающие о людях, событиях и быте в Советском Союзе

Разнообразные фотографии рассказывающие о людях, событиях и быте в Советском Союзе

Автор:
09 октября 2022 21:49
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
534
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Сегодня вас ждет очередная подборка фотографий времен СССР.
В ней вы увидите одного из самых высоких баскетболистов и узнаете о его судьбе, прочитаете о том как жили простые люди и вели свой быт...
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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