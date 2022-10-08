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Дореволюционная Россия: торговля

Дореволюционная Россия: торговля

Автор:
08 октября 2022 22:00
Метки: Россия   история   люди   фотографии   
261
24
Ярмарки, рынки, лавки: фотографии о торговле в царской России.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   фотографии   
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1  комментарий
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Mowgley Z ⚔ 8 часов назад
11-е фото "Ярмарка в деревне Иванковицы". 1903 год. Автор: Борис Кустодиев.
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Интересно, это тот Борис Кустодиев, который художник?
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