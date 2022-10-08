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Ярмарки, рынки, лавки: фотографии о торговле в царской России.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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4.
Заволжские кустари. Ложкарный базар в городе Семенове. 1890-е. Автор: Максим Дмитриев. Нижегородская губерния, Семенов.
6.
Базар в селе Ловецкие Борки. 1896–1903 годы. Автор: Павел Левинский. Рязанская губерния, село Ловецкие Борки (Ловецкие Выселки).
8.
Переучет в книжном магазине товарищества А. Суворина. 1900–1903 годы. Автор: Карл Булла. Санкт-Петербург.
11.
Ярмарка в деревне Иванковицы. 1903 год. Автор: Борис Кустодиев. Костромская губерния, деревня Иванковица.
13.
Верхние торговые ряды, Покровский собор и Спасская башня. 1907–1908 годы. Автор: Петр Павлов. Москва.
15.
Собрание А. Мелитоняна
На Сухаревском рынке. Полицейские в одном из торговых рядов. 1900-е. Москва.
На Сухаревском рынке. Полицейские в одном из торговых рядов. 1900-е. Москва.
17.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Вербная неделя. Рыночные ряды в день праздника. 1900-е.
Вербная неделя. Рыночные ряды в день праздника. 1900-е.
18.
Архив Александра Николаевича Одинокова
Уличный базар. 1910–1913 годы. Автор: Петр Веденисов. Ялта.
Уличный базар. 1910–1913 годы. Автор: Петр Веденисов. Ялта.
21.
Фруктовый базар на площади у Преображенского собора всей гвардии в день праздника Преображения Господня. 6 августа 1913 года. Санкт-Петербург.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди фотографии
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Интересно, это тот Борис Кустодиев, который художник?