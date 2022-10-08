Каким был Петроград в 1917 году

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Уместить 1917 год, год великих потрясений в 23 снимках - задача практически невозможная, но я попробую. Само собой, этот выпуск получится совершенно непохожим на те, что я обычно выкладываю. Сегодня я постараюсь документировать не город, а именно события, происходящие внутри него. Давайте попробуем вместе прожить это время.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
1.
Революций, напомню, было две. Первая - февральская, в результате которой власть перешла ко временному правительству во главе с Александром Керенским. Вот здесь он как раз выступает перед солдатами во дворе казарм запасного батальона Лейб-гвардии Семеновского полка
2.
А здесь - уже в статусе главы Временного правительства встречается с французским социалистом Альбертом Томасом. Кстати, любопытный факт, про который знают далеко не все, Керенский, как и Ленин родом из Симбирска (ныне - Ульяновск). Забавное совпадение.
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3.
А до этого - случилось отречение царя. Вот так жители Петрограда читали тот самый манифест об отречении...
7.
Васильевский пожарный участок на Большом проспекте Васильевского острова. Совсем скоро у этих ребят будет много работы.
8.
Почему? Да потому что в результате революционных событий Петроград будет полыхать. В прямом и переносном смысле. Сгорят полицейский архив на Екатерининском канале (ныне набережная канала Грибоедова)...
11.
И даже Панаевский театр, который находился на месте нынешнего сквера около 225 школы, что на Адмиралтейской набережной. Не знаю, при чем тут театр и виноваты ли в этом революционные события, но факт остается фактом.
12.
Тем временем, за городом всё спокойно. Вокзал в Раяйоки (Дюны). Вполне возможно, что в тот момент, когда фотограф делал этот снимок, совсем неподалёку, в Разливе, кое-кто планировал следующую революцию.
13.
Вновь начались массовые демонстрации. Вот так, например, выглядела Дворцовая площадь 1 мая 1917 года.
14.
Уже ближе к лету стало понятно, что Временное правительство совсем не идеально. В стране начался кризис. В том числе продовольственный. Появились огромные очереди за продуктами на улицах города.
18.
По городу становится опасно перемещаться. Повсюду вооруженные люди. Вот, например, отряд охраняет телефонную станцию на Большой Морской.
19.
Что-то назревает, это очевидно. Временное правительство вызывает с фронта казаков для наведения порядка в городе
20.
Печально известные "июльские дни" и расстрел мирной демонстрации войсками Временного правительства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди фотографии
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Оптимальное соотношение фотоматериалов и сопроводительной информации.
Естественно, ждём продолжения
Но папа Ленина был вообще инспектором всех тамошних училищ.
Так что золотые медали совсем не удивляют.