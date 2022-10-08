Каким был Петроград в 1917 году

Уместить 1917 год, год великих потрясений в 23 снимках - задача практически невозможная, но я попробую. Само собой, этот выпуск получится совершенно непохожим на те, что я обычно выкладываю. Сегодня я постараюсь документировать не город, а именно события, происходящие внутри него. Давайте попробуем вместе прожить это время.

Автор Андрей Василисков.

Интересного просмотра!

1. 0 Революций, напомню, было две. Первая - февральская, в результате которой власть перешла ко временному правительству во главе с Александром Керенским. Вот здесь он как раз выступает перед солдатами во дворе казарм запасного батальона Лейб-гвардии Семеновского полка

2. 0 А здесь - уже в статусе главы Временного правительства встречается с французским социалистом Альбертом Томасом. Кстати, любопытный факт, про который знают далеко не все, Керенский, как и Ленин родом из Симбирска (ныне - Ульяновск). Забавное совпадение.

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3. 0 А до этого - случилось отречение царя. Вот так жители Петрограда читали тот самый манифест об отречении...

4. 0 А это - траурная панихида по жертвам Февральской революции.

5. 0 Разбор завалов после революции около Гостиного двора.

6. 0 Броневик на Дворцовой площади.

7. 0 Васильевский пожарный участок на Большом проспекте Васильевского острова. Совсем скоро у этих ребят будет много работы.

8. 0 Почему? Да потому что в результате революционных событий Петроград будет полыхать. В прямом и переносном смысле. Сгорят полицейский архив на Екатерининском канале (ныне набережная канала Грибоедова)...

9. 0 Здание одного из районных участков полиции...

10. 0 Здание Окружного суда на Литейном...

11. 0 И даже Панаевский театр, который находился на месте нынешнего сквера около 225 школы, что на Адмиралтейской набережной. Не знаю, при чем тут театр и виноваты ли в этом революционные события, но факт остается фактом.

12. 0 Тем временем, за городом всё спокойно. Вокзал в Раяйоки (Дюны). Вполне возможно, что в тот момент, когда фотограф делал этот снимок, совсем неподалёку, в Разливе, кое-кто планировал следующую революцию.

13. 0 Вновь начались массовые демонстрации. Вот так, например, выглядела Дворцовая площадь 1 мая 1917 года.

14. 0 Уже ближе к лету стало понятно, что Временное правительство совсем не идеально. В стране начался кризис. В том числе продовольственный. Появились огромные очереди за продуктами на улицах города.

15. 0 Ещё одна очередь, но уже ближе к зиме.

16. 0 Митинговали все.

17. 0 На углу Невского и Садовой митингуют рабочие и солдаты.

18. 0 По городу становится опасно перемещаться. Повсюду вооруженные люди. Вот, например, отряд охраняет телефонную станцию на Большой Морской.

19. 0 Что-то назревает, это очевидно. Временное правительство вызывает с фронта казаков для наведения порядка в городе

20. 0 Печально известные "июльские дни" и расстрел мирной демонстрации войсками Временного правительства.

21. 0 Большевики готовятся брать власть.

22. 0 И делают это. Смольный захвачен, Керенский свергнут.