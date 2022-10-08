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Каким был Петроград в 1917 году

Каким был Петроград в 1917 году

Автор:
08 октября 2022 21:54
Метки: Россия   история   люди   фотографии   
407
23
Уместить 1917 год, год великих потрясений в 23 снимках - задача практически невозможная, но я попробую. Само собой, этот выпуск получится совершенно непохожим на те, что я обычно выкладываю. Сегодня я постараюсь документировать не город, а именно события, происходящие внутри него. Давайте попробуем вместе прожить это время.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   фотографии   
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4  комментария
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607
Lvbnhbq 6 часов назад
Юганск, спасибо.
Оптимальное соотношение фотоматериалов и сопроводительной информации.
Естественно, ждём продолжения
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49k
Сергей 49 минут назад
да....всего то нужно было окружить смольный и перестрелять там всех...и история России пошла бы нормальным путем....
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21k
Слепой Пью 21 час назад
Кстати, Керенский и дедушка Крупский не только родом из Симбирска (Ульяновска), они еще и в одной гимназии учились. И кажется, по золотой медали получили. Место, наверное, хреновое.
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Юганск

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