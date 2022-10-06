В провальном прокате ЛГБТ-комедии "Дружки" обвинили натуралов

В этом полностью уверен Билли Айкнер. «Даже с восторженными отзывами, отличными оценками на Rotten Tomatoes, зрительским рейтингом "A" на CinemaScore и т. д., натуралы, особенно в некоторых частях страны, просто не пришли на "Дружков". Это разочаровывает, но что есть, то есть. Каждый не чудак-гомофоб просто должен пойти в кинотеатр, чтобы увидеть эту уникальную и особенную историю на большом экране», - считает он. Айкнер выступил в проекте в качестве сценариста, продюсера и исполнителя главной роли.





Впрочем, зрители сами с усами - к примеру, на IMDb можно увидеть рейтинг этой "гениальной" комедии. На сегодняшний день он составляет 3,4 балла из 10 возможных. И никакие посулы и попытка привлечь к просмотру зрителей поднять этот рейтинг пока не помогают.





Снимают фильм для своих.

Приходят только свои.

-А почему?