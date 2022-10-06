В провальном прокате ЛГБТ-комедии "Дружки" обвинили натуралов

Первый в мире фильм, созданный исключительно представителями ЛГБТ-сообщества, крайне плохо показал себя на старте проката. Однако подобная ситуация сложилась из-за того, что натуралы игнорируют это кино - так считает исполнитель одной из главных ролей Билли Айкнер. Ну да, не картина - полная фигня, а во всём виноваты гомофобы.
Дебютный прокат фильма «Дружки» в кинотеатрах США принес создателям ЛГБТ-комедии всего $4,8 миллиона при их планах заработать порядка $7-8 миллионов. Между тем, производственный бюджет картины составляет $22 миллиона, однако эксперты сомневаются, что прокат хотя бы окупит расходы, не говоря уж о прибыли.
Между тем, кое-кто, похоже, знает виноватых в плохих сборах. Конечно же, вся ответственность за дрянной старт лежит на гомофобах. Именно они не пришли в кино, не отдали свои кровные за
откровенную муть возможность посмотреть комедию, а раз так - на какую прибыль можно рассчитывать?
В этом полностью уверен Билли Айкнер. «Даже с восторженными отзывами, отличными оценками на Rotten Tomatoes, зрительским рейтингом "A" на CinemaScore и т. д., натуралы, особенно в некоторых частях страны, просто не пришли на "Дружков". Это разочаровывает, но что есть, то есть. Каждый не чудак-гомофоб просто должен пойти в кинотеатр, чтобы увидеть эту уникальную и особенную историю на большом экране», - считает он. Айкнер выступил в проекте в качестве сценариста, продюсера и исполнителя главной роли.
Впрочем, зрители сами с усами - к примеру, на IMDb можно увидеть рейтинг этой "гениальной" комедии. На сегодняшний день он составляет 3,4 балла из 10 возможных. И никакие посулы и попытка привлечь к просмотру зрителей поднять этот рейтинг пока не помогают.
Снимают фильм для своих.
Приходят только свои.
-А почему?
Источник:
АНТИФИШКИ
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на гель и смазку ? Простите не удержался
2.Откуда в нас это рабское подобострастие к тупым и наглым заокеанским свиньям?
3.Почему меня регулярно информируют о новостях голливудского содома? Я знать про них ничего не хочу!
Странно, да?
Ещё говорили Капитан Америка в новой экранизации станет педиком. Так что и Марвел не отстаёт.
- Нет, не ненавижу
- Значит денег жалко?
- Нет, просто не хочу
как то так выходит
а с другой то стороны зачем тратить время на то что тебе не хочется