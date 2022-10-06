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В провальном прокате ЛГБТ-комедии "Дружки" обвинили натуралов

В провальном прокате ЛГБТ-комедии "Дружки" обвинили натуралов

Автор:
06 октября 2022 09:33
Сообщество : Кино
Метки: Билли Айкнер   Дружки   гомофобия   комедия   обвинение   провал   прокат   
1667
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Первый в мире фильм, созданный исключительно представителями ЛГБТ-сообщества, крайне плохо показал себя на старте проката. Однако подобная ситуация сложилась из-за того, что натуралы игнорируют это кино - так считает исполнитель одной из главных ролей Билли Айкнер. Ну да, не картина - полная фигня, а во всём виноваты гомофобы.

Дебютный прокат фильма «Дружки» в кинотеатрах США принес создателям ЛГБТ-комедии всего $4,8 миллиона при их планах заработать порядка $7-8 миллионов. Между тем, производственный бюджет картины составляет $22 миллиона, однако эксперты сомневаются, что прокат хотя бы окупит расходы, не говоря уж о прибыли.


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Между тем, кое-кто, похоже, знает виноватых в плохих сборах. Конечно же, вся ответственность за дрянной старт лежит на гомофобах. Именно они не пришли в кино, не отдали свои кровные за откровенную муть возможность посмотреть комедию, а раз так - на какую прибыль можно рассчитывать?


В этом полностью уверен Билли Айкнер. «Даже с восторженными отзывами, отличными оценками на Rotten Tomatoes, зрительским рейтингом "A" на CinemaScore и т. д., натуралы, особенно в некоторых частях страны, просто не пришли на "Дружков". Это разочаровывает, но что есть, то есть. Каждый не чудак-гомофоб просто должен пойти в кинотеатр, чтобы увидеть эту уникальную и особенную историю на большом экране», - считает он. Айкнер выступил в проекте в качестве сценариста, продюсера и исполнителя главной роли.


Впрочем, зрители сами с усами - к примеру, на IMDb можно увидеть рейтинг этой "гениальной" комедии. На сегодняшний день он составляет 3,4 балла из 10 возможных. И никакие посулы и попытка привлечь к просмотру зрителей поднять этот рейтинг пока не помогают.


Снимают фильм для своих.

Приходят только свои.

-А почему?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Билли Айкнер   Дружки   гомофобия   комедия   обвинение   провал   прокат   
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31  комментарий
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123
Sata33 Час назад
Удивительно, фильм снятый меньшинствами для меньшинств , не заинтересовал большинство )))) ...
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40k
Aleksandr Полчаса назад
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35k
Опаньки Полчаса назад
22 млн долеров потрачено. Гигантская сумма. Миллиард рублев даже по текущему. На что уходят такие бабки?
на гель и смазку ? Простите не удержался
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7k
ron 36 минут назад
То, что кажется смешным пидо.расам, навевает тоску, уныние и вызывает рвотный рефлекс у натуралов. Выручка в 4,8 млн долларов - явный успех для содомитской комедии.
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−12
Хухрмухр 38 минут назад
У пи.дер.ов все через жопу.
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14k
сеньор Леонсио 44 минуты назад
1.Зачем мне знать про приключения заокеанских спинтриев ?!
2.Откуда в нас это рабское подобострастие к тупым и наглым заокеанским свиньям?
3.Почему меня регулярно информируют о новостях голливудского содома? Я знать про них ничего не хочу!
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9k
Александр 47 минут назад
Была же попытка - "Gayniggers from Outer Space". Видимо, не поняли.
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14k
K7OO 50 минут назад
Это у нас смотреть на гомиков никто не пошел бы. А америкосам пофиг, на "Горбатую гору" ходили же. Значит реально сняли никому не интересное говнище, решили выехать только на одной теме.
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359
adssaf afasffdsga 54 минуты назад
"На сегодняшний день он составляет 3,4 балла из 10 возможных" - я и не знал, что там столько могут поставить. Там везде средние оценки в 7-8, и на топ проектах, и на откровенном уг.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
Хм, натуралы не хотят смотреть фильм от
???
Странно, да?
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34k
Aleks Час назад
Пи.дорасы сняли фильм о пи..дорасах и теперь удивляются, что фильм вышел пи.дорским и его никто не смотрит...
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2k
Gleb_Skameikin Час назад
ага, уважаемый зритель, ты окуел,что не хочешь смотреть на кавно!
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178
И Ш Час назад
Мерзко... Даже читать об этом...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
19k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
277
Константин Час назад
не очень приятно смотреть современное кино (америкосовское в основном) только из-за того, что там обязательно есть персонаж, который "заднеприводный", а тут сплошная пи.дорос.ня!!! какому нормальному человеку этот шлак нужен!?
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793
Жирный бот Час назад
мне порфиг на меньшинства, но когда в фильме начинают обсасывать их проблемы, я просто не смотрю этот фильм..
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5k
Copycat Час назад
- Вы ненавидите ЛГБТ?
- Нет, не ненавижу
- Значит денег жалко?
- Нет, просто не хочу

как то так выходит
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13k
FatZilla Час назад
Даже если бы действительно натуралы игнорировали это поделие - они свободны и могут смотреть то, что хотят и не смотреть то, что не хотят. Им ещё надо чтобы законодательно заставили смотреть тех кто не хочет?!
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