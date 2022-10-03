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Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским и сеть взорвалась лавиной шуток и комментариев

Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским и сеть взорвалась лавиной шуток и комментариев

Автор:
03 октября 2022 21:57
Сообщество : Политика
Метки: Илон Маск   Крым   Твиттер   кризис   миротворец   политика   примирение   
6438
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Лавры главного миротворца этой недели от папы римского и Эрдогана уходят к Илону Маску, который в эстафете "примиренцев" решил вырваваться далеко вперёд со своим экспертным (нет) мнением в Twitter на тему как примирить Россию и Украину.

Несколько ценных предложений по урегулированию конфликта между странами, по мнению Маска, выглядят следующим образом:
— провести выборы в регионах, присоединённых к РФ, под наблюдением ООН;
— обеспечить водоснабжение Крыма;
— Украина остаётся нейтральной [страной к НАТО].
И вишенка на политическом торте:

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года («до ошибки Хрущёва»)».

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СМИ пишут, что после такого примирительного демарша акции Tesla обвалились почти на 9%.

На сколько процентов в стране 404 выросла ненависть к генеральному директору SpaceX, не сообщается, но предполагаем, что таких цифр не существует.

По крайней мере, аккаунт Маска атаковали боты и матерящийся экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник:

А ещё советник главы Офиса президента Украины Михайло Подоляк, который в бешенстве предложил свой план мира во всём мире:
«Есть мирный план получше.
1. Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым.
2. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим.
3. Военные преступники проходят через международный трибунал».

Комментарий жены советника Зеленского в комментариях у Илона Маска:


Рядовые обитатель Незалежной тоже начали что-то подозревать:

Особо ретивые потомки древних шумеров, видевшие Tesla только на картинках в чужом Instagram*, бахвалятся друг дружке в соцсетях, что это именно они отомстили Маску и обвалили ему бизнес.

И уже начали страшно мстить:

И даже записали Илона Маска в «команду мечты Путина» в комментах к его миротворческим твитам:

Впрочем, ставший внезапно "пророссийским" миллиардер и "агент Кремля" Маск не сильно по этому поводу расстроился, а в продолжение темы опубликовал у себя в Twitter опрос касательно дальнейшей судьбы территорий Донбасса и Крыма, задав пользователям сети единственный вопрос:
«Должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине?»


В опросе уже приняли участие 325 тыс. пользователей соцсети и это не предел, хотя, тенденции уже понятны.

По мнению бизнесмена, решившего поиграть в политику, "Населения в России в три раза больше, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины — ищите мира», добавил миллиардер.

А вот россиянам твит Маска пришелся по душе. Особенно некоторым:

У Дмитрия Рогозина свой взгляд на то, кто "взломал" Илона Маска:


Сегодня "Ночь горящих Tesla в Киеве", - иронизирует телеграм-канал Хто-Шо:


Говорят, Маска всё, хохлы взяли. Готовы менять на 200 азовцев 😂, - пишет телеграм-канал Охранитель:

Что ж, ждём вторую серию драмы с объявлением Украины о готовности сбивать спутники СтарЛинк )) банками с огурцами...

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Илон Маск   Крым   Твиттер   кризис   миротворец   политика   примирение   
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56  комментариев
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14k
K7OO 7 часов назад
Это называется "вербальная интервенция". Маск уже проделывал такой фокус со своими акциями - сначала валил их ниже плинтуса какими-то заявлениями, затем скупал их на самом дне, а потом обратно разгонял таким же макаром. Думаю, что сейчас он занимается примерно тем же самым - манипулирует рынком на горячей теме. Поверить в то, что его шибко заботит мир на Украине, довольно сложно. Особенно учитывая, что вся его спутниковая группировка пашет на войну.
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−25
Владимир Щербаков 3 минуты назад
Маск Наш!))
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1k
Змей Горыныч 8 минут назад
Вот придурок мельник, если кто забыл
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1k
vijilante 18 минут назад
Верной дорогой идёт , НАШ человек !
Теперь надо шоб он сообщил,об увольнении всех педерастов со своих заводов.
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−4
gjghdan 24 минуты назад
- Правда, что у орка небыло одной ноги ?
- Неправда ! Была у него одна нога.


США выделила ещё 18 HIMARS ...

Ставь старуха самовар, будем слушать MANOWAR!

а вот Валентине Терешковой за прогиб космический подарил Володька Путин [мат] автоматический...
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Цэ зрада! Кляты москали уже подкупили и Маска. Все, не буду покупать новую Теслу. Илон, пшел в дупу!
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2k
Артур Котовой Час назад
Хохлы стали космической державой. Видел сам запуск горящий пердаков в атмосферу
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8k
Александр Час назад
Зрада! Теперь каждый уважающий себя хохол-теславладелец должен деМаскизировать свою Теслу, путем перевода ее на газ. Хотя чем тогда заправлять... Двойная зрада!
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3k
Vad 3 часа назад
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−46
vagdaluisd Vad 2 часа назад
Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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1k
Миша 3 часа назад
провести выборы в регионах, присоединённых к РФ, под наблюдением ООН довольно тупая идея - ООН никто не препятствовал присутствовать на референдуме с другими международными наблюдателями, глупо проводить исключительно для них ещё одни выборы. Которые, кстати, всё равно не убедят Байдена, ООН, и Зелинского...
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2k
Лёха 4 часа назад
"кому война, а кому мать родна". Дяденька просто делает деньги. И чем дольше длится мордобой, тем больше он заработает. Наверняка.
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−66
vagdalcv 4 часа назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА ЛУ-ПА БЫДЛО !

УКРАИНЕ ПОСТАВИЛИ БОЕПРИПАС M30A1 GMLRS ! ГОТОВЫ СТАНОВИТСЯ ДуршлагАМИ ЗА ФЮРУ ПУТ/ ЛЕРЦА ? ЛОМАЙТЕ НОГИ , КОСИТЕ В ДУРКЕ , БЕГИТЕ - ВСЁ ЛУЧШЕ ...
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−46
vagdaluisd sectorkost1 2 часа назад
твой мамин рот и сраку E-бал . твой всех живых и мЄртвых E-бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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−46
vagdaluisd sectorkost1 2 часа назад
Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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−4
gjghdan sectorkost1 24 минуты назад
Я ТВОЙ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х--УЙ ЛОМАЛ ...
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23k
pssst 5 часов назад
эй хохлы, вас опять на#бали
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−46
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−4
7k
soar 5 часов назад
Мельник до#издится, что карателям старлинк отключат. Тогда Мельника на ножи поставят свои же "побратымы".
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11k
paranoid 5 часов назад
Не вижу здесь никаких преференции в сторону Украины или России. Обычный здравый смысл. Да все верно. У России больше людей, у Украины больше современного вооружения и отличная разведка (спасибо НАТО). Что из получится очевидно - мясорубка и огромные потери с обоих сторон.
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26
Мaximus 5 часов назад
Божжа мой что там такое горит и дымит Лiночкхо????
- Ах Илон ,это укропердаки подгорают в бессильной злобе....
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−4
gjghdan Мaximus 23 минуты назад
Я ТВОЙ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х--УЙ ЛОМАЛ ...
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3k
Сергей Лаврушкин 6 часов назад
я не знаю, какими они там фантазиями до сих пор живут, что считают, что Украина заберёт Крым у России.

но надо смотреть реальности в глаза,
это вряд ли произойдёт, если только, не дай Бог, полномасшатбная война всего альянса Нато + Америка против России. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт.

по остальным территориям, возможны ещё какие-либо варианты...
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66
Йож ДонеццкиЙ 6 часов назад
Ну що синку? Знову Зрада?
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28k
Ashabad 6 часов назад
Вы не поверите: у меня были такие же идеи... до 24 февраля текущего года...
Не знаю, не знаю. Говорят "хороша ложка к обеду".
ЗЫС одной стороны - нельзя не признать; с другой - нельзя не согласиться...
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1k
Moon24 6 часов назад
У хохлопитеков генетически ущербный мозг и здравые мвсли Маска им не понять
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670
Александр Зотов 6 часов назад
походу через Маска удочку закинули на тему слива Зели и компании
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