Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским и сеть взорвалась лавиной шуток и комментариев

Лавры главного миротворца этой недели от папы римского и Эрдогана уходят к Илону Маску, который в эстафете "примиренцев" решил вырваваться далеко вперёд со своим экспертным (нет) мнением в Twitter на тему как примирить Россию и Украину.
Несколько ценных предложений по урегулированию конфликта между странами, по мнению Маска, выглядят следующим образом:
— провести выборы в регионах, присоединённых к РФ, под наблюдением ООН;
— обеспечить водоснабжение Крыма;
— Украина остаётся нейтральной [страной к НАТО].
И вишенка на политическом торте:
«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года («до ошибки Хрущёва»)».
СМИ пишут, что после такого примирительного демарша акции Tesla обвалились почти на 9%.
На сколько процентов в стране 404 выросла ненависть к генеральному директору SpaceX, не сообщается, но предполагаем, что таких цифр не существует.
По крайней мере, аккаунт Маска атаковали боты и матерящийся экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник:
А ещё советник главы Офиса президента Украины Михайло Подоляк, который в бешенстве предложил свой план мира во всём мире:
«Есть мирный план получше.
1. Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым.
2. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим.
3. Военные преступники проходят через международный трибунал».
Комментарий жены советника Зеленского в комментариях у Илона Маска:
Рядовые обитатель Незалежной тоже начали что-то подозревать:
Особо ретивые потомки древних шумеров, видевшие Tesla только на картинках в чужом Instagram*, бахвалятся друг дружке в соцсетях, что это именно они отомстили Маску и обвалили ему бизнес.
И уже начали страшно мстить:
И даже записали Илона Маска в «команду мечты Путина» в комментах к его миротворческим твитам:
Впрочем, ставший внезапно "пророссийским" миллиардер и "агент Кремля" Маск не сильно по этому поводу расстроился, а в продолжение темы опубликовал у себя в Twitter опрос касательно дальнейшей судьбы территорий Донбасса и Крыма, задав пользователям сети единственный вопрос:
«Должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине?»
В опросе уже приняли участие 325 тыс. пользователей соцсети и это не предел, хотя, тенденции уже понятны.
По мнению бизнесмена, решившего поиграть в политику, "Населения в России в три раза больше, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины — ищите мира», добавил миллиардер.
А вот россиянам твит Маска пришелся по душе. Особенно некоторым:
У Дмитрия Рогозина свой взгляд на то, кто "взломал" Илона Маска:
Сегодня "Ночь горящих Tesla в Киеве", - иронизирует телеграм-канал Хто-Шо:
Говорят, Маска всё, хохлы взяли. Готовы менять на 200 азовцев 😂, - пишет телеграм-канал Охранитель:
Что ж, ждём вторую серию драмы с объявлением Украины о готовности сбивать спутники СтарЛинк )) банками с огурцами...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Теперь надо шоб он сообщил,об увольнении всех педерастов со своих заводов.
- Неправда ! Была у него одна нога.
США выделила ещё 18 HIMARS ...
Ставь старуха самовар, будем слушать MANOWAR!
а вот Валентине Терешковой за прогиб космический подарил Володька Путин [мат] автоматический...
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
УКРАИНЕ ПОСТАВИЛИ БОЕПРИПАС M30A1 GMLRS ! ГОТОВЫ СТАНОВИТСЯ ДуршлагАМИ ЗА ФЮРУ ПУТ/ ЛЕРЦА ? ЛОМАЙТЕ НОГИ , КОСИТЕ В ДУРКЕ , БЕГИТЕ - ВСЁ ЛУЧШЕ ...
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
- Ах Илон ,это укропердаки подгорают в бессильной злобе....
но надо смотреть реальности в глаза,
это вряд ли произойдёт, если только, не дай Бог, полномасшатбная война всего альянса Нато + Америка против России. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт.
по остальным территориям, возможны ещё какие-либо варианты...
ФОРМАЛЬНО (а в этом необходимость в референдумах и заключалась) - теперь все четыре вошедших в состав 30 сентября региона - уже не "какая-то там невнятная фигня", а, натурально, "территория РФ".
Введение на новые территории всех атрибутов государственной власти (подчинение "центру" местных администраций, унификация законов, ведомственных стандартов, государственной валюты, внедрение и унификация финансовых и налоговых служб и т.д., и т.п. "+ там еще ДОХЕРА всякой дипломатическо-протокольно-административного соответствия в "международном праве" есть ещё ДОФИГА всякого "бла-бла-бла" об этом) - это и есть "присоединение новых территорий", а не "відібрання пiд собі татового огороду".
И после референдумов ВСЕ "наезды" на присоединившиеся области - это будет уже "попытка нападок на территориальную целостность России".
Не знаю, не знаю. Говорят "хороша ложка к обеду".
ЗЫС одной стороны - нельзя не признать; с другой - нельзя не согласиться...