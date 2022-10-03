Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским и сеть взорвалась лавиной шуток и комментариев

Несколько ценных предложений по урегулированию конфликта между странами, по мнению Маска, выглядят следующим образом:

— провести выборы в регионах, присоединённых к РФ, под наблюдением ООН;

— обеспечить водоснабжение Крыма;

— Украина остаётся нейтральной [страной к НАТО].

И вишенка на политическом торте:

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года («до ошибки Хрущёва»)».