Почему США так боятся "Посейдона", если эта торпеда не способна вызвать цунами?

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Опасность российской термоядерной торпеды уже признали в НАТО.
Многие из вас наверное уже читали, что 500-метровые радиоактивные цунами – это такой красивый миф, который хорошо работает на ура-патриотическом направлении.
На самом деле, волны если и будут – то не такие гигантские. И не такие уж радиоактивные (особенно, учитывая, что термоядерный взрыв намного более "экологичен", чем ядерный).
"Посейдон" стоит рассматривать как одно из средств доставки атомного оружия с классическими поражающими факторами:
Взрывной волной
Проникающей радиацией
Световым излучением
Радиоактивным заражением местности
Деморализующим действием на население
Рассчитывать на цунами особо не стоит.
Но если так, то в чем же тогда опасность "Посейдона" и чем он лучше того же "Сармата" или "Булавы"?
На самом деле, волны если и будут – то не такие гигантские. И не такие уж радиоактивные (особенно, учитывая, что термоядерный взрыв намного более "экологичен", чем ядерный).
"Посейдон" стоит рассматривать как одно из средств доставки атомного оружия с классическими поражающими факторами:
Взрывной волной
Проникающей радиацией
Световым излучением
Радиоактивным заражением местности
Деморализующим действием на население
Рассчитывать на цунами особо не стоит.
Но если так, то в чем же тогда опасность "Посейдона" и чем он лучше того же "Сармата" или "Булавы"?
Абсолютный стелс
Дело в том, что пуск любой ядерной ракеты можно отследить при помощи спутника. Инфракрасные датчики на американских орбитах пристально следят за поверхностью и даже сквозь облака могут увидеть взрыв, пожар или пуск ракеты.
Т.к. ракеты летят по баллистическим траекториям, то уже в первые минуты полета, исходя из скорости, направления и наклона, американцы могут вычислить, в какую точку планеты летит данная ракета. После чего:
А) Попытаться сбить эту ракету
В) Произвести хотя бы минимальные приготовления в месте удара (банально, отвести людей в укрытия)
Г) Сделать ответный удар
Даже ракета "Булава", стартующая с подводной лодки, которая совершенно неожиданно может вынырнуть в любой точке океана, все равно оставляет тепловой след и ее можно засечь.
В случае с "Посейдоном" это невозможно. И именно на это указали натовские разведчики, которые увидели, что подлодка "Белгород" ушла в поход, но куда она ушла и где ждать ее "Посейдонов" – никто не знает.
Кстати, о "Белгороде"
Не потому ли Путин так спокоен? В России достроили самую смертоносную подводную лодку в истории
Если коротко: это субмарина, которую строили (достраивали) специально для базирования "Посейдонов". Их на ней умещается 6 штук. Каждый несет по термоядерному заряду вплоть до десятков Мегатонн (это в тысячи раз сильнее бомбы Хиросимы).
"Белгород" – невероятно бесшумная лодка, способная уйти в автономное подводное плавание на 120 суток. Преодолев за это время свыше 100 тысяч километров (длина 2,5 экваторов).
Иными словами, "Белгород" может нырнуть в Мурманске и после этого никто не будет знать, где он окажется через месяц или два. Более того, в любой момент он может запустить этот "Посейдон", который, двигаясь на глубине 1 километра, доставит нужные мегатонны в любой порт мира.
К сожалению, по подвижным целям выстрелить вряд ли удастся – на такой глубине космическая связь с торпедой будет невозможна, поэтому она будет двигаться по инерциальной системе ориентирования, в полностью автономном режиме.
Ну, то есть ей забьют задание: доплыть до такой-то точки океана по такой-то траектории, всплыть до глубины 50 метров и взорваться.
Наиболее вероятные цели: крупные порты и промышленные центры на берегу моря, военно-морские базы и прочее.
Допустим, стоит вот так аккуратно авианесущая ударная группировка (АУГ) где-то:
Т.к. ракеты летят по баллистическим траекториям, то уже в первые минуты полета, исходя из скорости, направления и наклона, американцы могут вычислить, в какую точку планеты летит данная ракета. После чего:
А) Попытаться сбить эту ракету
В) Произвести хотя бы минимальные приготовления в месте удара (банально, отвести людей в укрытия)
Г) Сделать ответный удар
Даже ракета "Булава", стартующая с подводной лодки, которая совершенно неожиданно может вынырнуть в любой точке океана, все равно оставляет тепловой след и ее можно засечь.
В случае с "Посейдоном" это невозможно. И именно на это указали натовские разведчики, которые увидели, что подлодка "Белгород" ушла в поход, но куда она ушла и где ждать ее "Посейдонов" – никто не знает.
Кстати, о "Белгороде"
Не потому ли Путин так спокоен? В России достроили самую смертоносную подводную лодку в истории
Если коротко: это субмарина, которую строили (достраивали) специально для базирования "Посейдонов". Их на ней умещается 6 штук. Каждый несет по термоядерному заряду вплоть до десятков Мегатонн (это в тысячи раз сильнее бомбы Хиросимы).
"Белгород" – невероятно бесшумная лодка, способная уйти в автономное подводное плавание на 120 суток. Преодолев за это время свыше 100 тысяч километров (длина 2,5 экваторов).
Иными словами, "Белгород" может нырнуть в Мурманске и после этого никто не будет знать, где он окажется через месяц или два. Более того, в любой момент он может запустить этот "Посейдон", который, двигаясь на глубине 1 километра, доставит нужные мегатонны в любой порт мира.
К сожалению, по подвижным целям выстрелить вряд ли удастся – на такой глубине космическая связь с торпедой будет невозможна, поэтому она будет двигаться по инерциальной системе ориентирования, в полностью автономном режиме.
Ну, то есть ей забьют задание: доплыть до такой-то точки океана по такой-то траектории, всплыть до глубины 50 метров и взорваться.
Наиболее вероятные цели: крупные порты и промышленные центры на берегу моря, военно-морские базы и прочее.
Допустим, стоит вот так аккуратно авианесущая ударная группировка (АУГ) где-то:
И тут в нескольких километрах от нее из под воды вырывается ядерный дьявол, несущий 50 (допустим) мегатонн света и тепла.
Корабли не утонут, нет. Они и не разорвутся на части. Корабли испарятся. Ну, как роса на солнце (С). Испарятся вместе с самолетами и личным составом. Это не образное выражение - во время морских испытаний корабли именно испарялись от взрывов ядерных бомб. Падали уже потом на землю в виде капелек металла.
Вся береговая инфраструктура и любые постройки на несколько километров вглубь будут стерты до состояния пустыни. На десятки километров – крупные разрушения.
У США не так много АУГ. По сути, один "Белгород" может уничтожить почти все действующие.
Кстати, он может попробовать уничтожить их и во время их движения, но только не с большого расстояния (вообще "Посейдон" имеет дальность действия не менее 10 тысяч км и скорость 200 км/ч).
Скажем, с пары сотен километров, направив торпеды по ходу движения АУГ. Точность там особая не нужна, плюс минус 10-15 километров. Световое излучение и проникающая радиация выведут любую технику из строя. Ударная волна – добьет все живое на верхних палубах. Короче, мало никому точно не покажется.
Корабли не утонут, нет. Они и не разорвутся на части. Корабли испарятся. Ну, как роса на солнце (С). Испарятся вместе с самолетами и личным составом. Это не образное выражение - во время морских испытаний корабли именно испарялись от взрывов ядерных бомб. Падали уже потом на землю в виде капелек металла.
Вся береговая инфраструктура и любые постройки на несколько километров вглубь будут стерты до состояния пустыни. На десятки километров – крупные разрушения.
У США не так много АУГ. По сути, один "Белгород" может уничтожить почти все действующие.
Кстати, он может попробовать уничтожить их и во время их движения, но только не с большого расстояния (вообще "Посейдон" имеет дальность действия не менее 10 тысяч км и скорость 200 км/ч).
Скажем, с пары сотен километров, направив торпеды по ходу движения АУГ. Точность там особая не нужна, плюс минус 10-15 километров. Световое излучение и проникающая радиация выведут любую технику из строя. Ударная волна – добьет все живое на верхних палубах. Короче, мало никому точно не покажется.
А теперь – фантазии
Напомню, что главная ставка армии США (не считая ядерного оружия) сделана именно на авианосцы. Они ведь за океаном живут, на танке доехать не могут. Поэтому используют авианосцы и флот в целом как главную силу.
Я не знаю, как работают "Посейдоны". Не думаю что является слишком сложной задачей настроить их так, чтобы они поразили все цели одновременно. Ну, плюс-минус в течение 10 минут.
Допустим, к более близким целям "Посейдон" идет сильно петляя и не торопясь, а к дальним – быстро и напрямую. В итоге, в течение 10 минут 6 термоядерных взрывов сносят голову всему американскому флоту.
Если в эти же 10 минут наши "Пересветы" еще и засвечивают все американские спутники-разведички, С-500 сбивает половину группировки GPS навигации, а с территории РФ на США вылетают сотни ядерных ракет (которые уже никто не засечет без спутников), то что после этого смогут США?
Нет, конечно, выше я описал просто фантастический вариант. Так... На пофантазировать :) Дурак, как говорится, думкой богатеет. Или?.....
Я не знаю, как работают "Посейдоны". Не думаю что является слишком сложной задачей настроить их так, чтобы они поразили все цели одновременно. Ну, плюс-минус в течение 10 минут.
Допустим, к более близким целям "Посейдон" идет сильно петляя и не торопясь, а к дальним – быстро и напрямую. В итоге, в течение 10 минут 6 термоядерных взрывов сносят голову всему американскому флоту.
Если в эти же 10 минут наши "Пересветы" еще и засвечивают все американские спутники-разведички, С-500 сбивает половину группировки GPS навигации, а с территории РФ на США вылетают сотни ядерных ракет (которые уже никто не засечет без спутников), то что после этого смогут США?
Нет, конечно, выше я описал просто фантастический вариант. Так... На пофантазировать :) Дурак, как говорится, думкой богатеет. Или?.....
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очередной бестолковый высер от пропагандонов, которые насмотрелись Соловьева и Скабееву!
Например, 25 августа 2022 года Президент России В.В. Путин подписал указ № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», которым численность Вооружённых сил России определена 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
Где эта армия из 3-млн человек?
За полгода войны на Украине закончились все российские военные? Из-за этого пришлось объявлять о мобилизации?
Где танки Армата?
Пропагандоны, снимите уже розовые очки!
Ну и по Пресветам и прочему - нужны группировки полного состава, а не одна-две машины для парадов, как Армата.
В СССР было количество. Хотя парады тоже любили, да
Посейдоны, кстати, умеют ждать.
Ещё раз - нужно минимум три лодки-дежурных и ещё три рабочих для контроля ситуации. А в принципе - нужно 10, чтоб говорить "всё под контролем, их яйца у нас в кулаке"
А то, что описано - это работа по плану, разработанному минимум за год до часа Х. То есть планируете, лодка выходит, отстреливается, а потом ждёт , когда торпеды дойдут. Сколько там торпеда будет переть из Атлантики на позицию в Тихом? Как узнать, что она не столкнулась, с китом, подлодкой или просто отвалился винт по дороге?