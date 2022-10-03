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Почему США так боятся "Посейдона", если эта торпеда не способна вызвать цунами?

Почему США так боятся "Посейдона", если эта торпеда не способна вызвать цунами?

Автор:
03 октября 2022 21:08
Метки: морское вооружение   оружие возмездия   посейдон   
611
3
Опасность российской термоядерной торпеды уже признали в НАТО.

А теперь – фантазии

Напомню, что главная ставка армии США (не считая ядерного оружия) сделана именно на авианосцы. Они ведь за океаном живут, на танке доехать не могут. Поэтому используют авианосцы и флот в целом как главную силу.

Я не знаю, как работают "Посейдоны". Не думаю что является слишком сложной задачей настроить их так, чтобы они поразили все цели одновременно. Ну, плюс-минус в течение 10 минут.

Допустим, к более близким целям "Посейдон" идет сильно петляя и не торопясь, а к дальним – быстро и напрямую. В итоге, в течение 10 минут 6 термоядерных взрывов сносят голову всему американскому флоту.

Если в эти же 10 минут наши "Пересветы" еще и засвечивают все американские спутники-разведички, С-500 сбивает половину группировки GPS навигации, а с территории РФ на США вылетают сотни ядерных ракет (которые уже никто не засечет без спутников), то что после этого смогут США?

Нет, конечно, выше я описал просто фантастический вариант. Так... На пофантазировать :) Дурак, как говорится, думкой богатеет. Или?.....

Источник:

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Метки: морское вооружение   оружие возмездия   посейдон   
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21  комментарий
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6k
Ыукп Час назад
Знатный сказочник. Особенно с испаряющимися кораблями.) как сказал iskra, ищи видос об испытаниях на атолле бикини. Если лень, то скажу, что один корабль не один час шёл ко дну при взрыве заряда в непосредственной близости.
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5k
Дмитрий 18 минут назад
Автор конечно нафантазировал большую часть, но! Даже если поделить на пополам, а то и на все 99.9 % то, с точки зрения предологаемого протвиника, даже оставшийся 0.01 %, скажем так: х... его знает как и что получиться! А если действительно доплывёт таки до(не важно чего) нужного места и "бабахнет"? А какие последствия? Последний ураган(!) затопил Флориду и устроил мини апокаипсис. А если эта хрень работает примерно так же с кучей порадающих факторов? А? Кто будет рисковать?
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902
Просто прохожий Полчаса назад
ГовноблоХЕР это низшая форма жизни на земле. Это безмозглые особи(типа-амеба,инфузория.... ну накрайняк глисты), которые могут только жрать и срать не слезая с дивана. Зачем писать о том что могут знать только единицы-разработчики, военные, да и не было боевого применения. И о каких цунами речь, о каких испарения кораблей. Придурки копипастят друг у друга с добавлением своего бреда. Вылечить говноблохеров уже нельзя, лучшее что может произойти если ближайшее окружение их просто усыпит, как смертельно больное животное.
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19k
Corvus Corax Час назад
Рыдалъ. Потрясающая безграмотность.
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53k
zloykoyot Час назад
"...500-метровые радиоактивные цунами – это такой красивый миф..." Конечно миф, они такие и не нужны, вполне хватит 30 метров. Фукусиме хватило 10, как и Индонезии с остальными островами в 2004. По поводу испаряющихся АУГ сильно сомневаюсь, но им и без испарения достанется полная панамка при взрыве на расстоянии пары-другой миль. И главная опасность не в этом, главное - неизвестно где он ударит и вообще, может быть он уже давно лежит на глубине метров 800 и ждёт команды.
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−118
.. Час назад
Хватит постить всякую хйуню!!!!

Очередной бестолковый высер от пропагандонов, которые насмотрелись Соловьева и Скабееву!
Например, 25 августа 2022 года Президент России В.В. Путин подписал указ № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», которым численность Вооружённых сил России определена 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
Где эта армия из 3-млн человек?
За полгода войны на Украине закончились все российские военные? Из-за этого пришлось объявлять о мобилизации?
Где танки Армата?
Пропагандоны, снимите уже розовые очки!
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
В последние дни есть в СМИ про посейдон, но это уже слишком много чуши в одном посте.
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Автор карту видел? Для уверенного поражения всего флота США нужно хотя бы три лодки. Атлантика, Тихий и Индийский океаны. А для полной гарантии нужны 6.
Ну и по Пресветам и прочему - нужны группировки полного состава, а не одна-две машины для парадов, как Армата.

В СССР было количество. Хотя парады тоже любили, да
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340
fda Андрей Иванов 57 минут назад
Насколько понимаю, это не торпеды. Это автономные подлодки, сказано выше, могущие ждать своего часа, как говорят бабушки на лавочке, до 5 лет. Как они управляются, нам неведомо, но западла могут наделать немало, цунами, не цунами, мы не знаем, хотя пишут, что может и так, побережье, может залить конкретно далеко внутрь.
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146
iskra 2 часа назад
Господи, какая чушь,про испаряющиеся корабли. Подобные сказки делают всю статью ерундой.
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146
iskra parallax Час назад
Ващета,вышки находились в считанных метрах от эпицентра. Если бы они находились в сотне километров под водой и имели массу в тысячи тонн,то взрыв и не заметили бы.
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parallax
Заглянул мимоходом
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