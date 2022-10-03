Почему США так боятся "Посейдона", если эта торпеда не способна вызвать цунами?

Дело в том, что пуск любой ядерной ракеты можно отследить при помощи спутника. Инфракрасные датчики на американских орбитах пристально следят за поверхностью и даже сквозь облака могут увидеть взрыв, пожар или пуск ракеты.



Т.к. ракеты летят по баллистическим траекториям, то уже в первые минуты полета, исходя из скорости, направления и наклона, американцы могут вычислить, в какую точку планеты летит данная ракета. После чего:



А) Попытаться сбить эту ракету

В) Произвести хотя бы минимальные приготовления в месте удара (банально, отвести людей в укрытия)

Г) Сделать ответный удар

Даже ракета "Булава", стартующая с подводной лодки, которая совершенно неожиданно может вынырнуть в любой точке океана, все равно оставляет тепловой след и ее можно засечь.



В случае с "Посейдоном" это невозможно. И именно на это указали натовские разведчики, которые увидели, что подлодка "Белгород" ушла в поход, но куда она ушла и где ждать ее "Посейдонов" – никто не знает.



Кстати, о "Белгороде"

Не потому ли Путин так спокоен? В России достроили самую смертоносную подводную лодку в истории



Если коротко: это субмарина, которую строили (достраивали) специально для базирования "Посейдонов". Их на ней умещается 6 штук. Каждый несет по термоядерному заряду вплоть до десятков Мегатонн (это в тысячи раз сильнее бомбы Хиросимы).



"Белгород" – невероятно бесшумная лодка, способная уйти в автономное подводное плавание на 120 суток. Преодолев за это время свыше 100 тысяч километров (длина 2,5 экваторов).



Иными словами, "Белгород" может нырнуть в Мурманске и после этого никто не будет знать, где он окажется через месяц или два. Более того, в любой момент он может запустить этот "Посейдон", который, двигаясь на глубине 1 километра, доставит нужные мегатонны в любой порт мира.



К сожалению, по подвижным целям выстрелить вряд ли удастся – на такой глубине космическая связь с торпедой будет невозможна, поэтому она будет двигаться по инерциальной системе ориентирования, в полностью автономном режиме.

Ну, то есть ей забьют задание: доплыть до такой-то точки океана по такой-то траектории, всплыть до глубины 50 метров и взорваться.

Наиболее вероятные цели: крупные порты и промышленные центры на берегу моря, военно-морские базы и прочее.



Допустим, стоит вот так аккуратно авианесущая ударная группировка (АУГ) где-то: