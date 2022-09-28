Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге

Наши учёные создали «вечные» сотовые вышки
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в некоторых местах связь хорошая, а в других не очень? Даже если эта мысль приходила к вам в голову, максимум, вы объясняли такую «несправедливость» расположением сотовых вышек.
Многие из вас помнят, когда не в каждом районе в черте города связь была хорошей. Сейчас таких проблем практически нет, но люди все равно сталкиваются с этой проблемой, когда отправляются в дальние путешествия. Впрочем, если вы проживаете в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не дошла цивилизация, то вам тоже это знакомо.
Учёные «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР) задумались над тем, как обеспечить более лучшее качество связи. Для этого они создали автономные сотовые вышки, которые не требуют подключения к источнику электроэнергии. Их разработка наделена солнечными батареями и двумя видами ветряных генераторов. Кроме того, разработка оснащена углубленными в землю аккумуляторами, которые способны функционировать без обслуживания 20 лет.
Как утверждают российские инженеры, комплекс способен вырабатывать в зависимости от модификации от 0,3 до 5 кВт.
Концепт прошёл полевые исследования на полигоне в Балашихе. К серийному производству учёные готовы приступить как только получат заказ.
Данное изобретение позволит установить сотовые вышки вдоль автомагистралей и в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не проведено электричество.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок
- Невероятные происшествия на дороге, в которые никто бы не поверил, если бы не фото
- Учёные впервые нашли ключ к бессмертию медуз
- Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки
- Облегчённые автомобили в стиле гранж
Можно подробнее про эти чудо-аккумуляторы?
так что они изобрели-то?
то, с чем толковый электрик и монтажники с крановщиком и экскаваторщиком справятся?
вышка, ветряк, солнечная батарея, конвертеры-контроллеры, аккумулятор...
как это не требуют подключения к источнику, когда здесь описаны целых 2 источника с аккумулятором?
Идёт мужик, тащит два чемодана. Из под рукава сильно бросаются в глаза необычные часы. Навстречу ему Новый Русский.
- Ого,, что это за часы такие?
- О, это супер часы в единственном экземпляре. Вот видишь самолёт летит, вот, он показывает высоту, скорость, даже вес самолета! Вот толстенная книга только из возможностей этих часов!
- Братан, продай мне их! Позарез нужно!
- Ладно, давай 100$.
- Не вопрос, возьми 200! - тот отдаёт ему часы и два чемодана.
- А это что?
- А это батареи к часам!.