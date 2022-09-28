Российские учёные придумали как улучшить мобильную связь в дороге

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в некоторых местах связь хорошая, а в других не очень? Даже если эта мысль приходила к вам в голову, максимум, вы объясняли такую «несправедливость» расположением сотовых вышек.



Многие из вас помнят, когда не в каждом районе в черте города связь была хорошей. Сейчас таких проблем практически нет, но люди все равно сталкиваются с этой проблемой, когда отправляются в дальние путешествия. Впрочем, если вы проживаете в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не дошла цивилизация, то вам тоже это знакомо.



Учёные «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР) задумались над тем, как обеспечить более лучшее качество связи. Для этого они создали автономные сотовые вышки, которые не требуют подключения к источнику электроэнергии. Их разработка наделена солнечными батареями и двумя видами ветряных генераторов. Кроме того, разработка оснащена углубленными в землю аккумуляторами, которые способны функционировать без обслуживания 20 лет.



Как утверждают российские инженеры, комплекс способен вырабатывать в зависимости от модификации от 0,3 до 5 кВт.



Концепт прошёл полевые исследования на полигоне в Балашихе. К серийному производству учёные готовы приступить как только получат заказ.



Данное изобретение позволит установить сотовые вышки вдоль автомагистралей и в отдаленных населённых пунктах, куда ещё не проведено электричество.



