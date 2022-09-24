Фотографии повседневной жизни в Бангкоке в 1950-х годах

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После Второй мировой войны Бангкок рос с беспрецедентной скоростью.

Это вызвало проблемы с транспортом, связью, жильём, водоснабжением, канализацией и загрязнением. Важность туризма возросла во время войны во Вьетнаме, когда город стал популярным местом для американских военнослужащих. Бангкок был привлекательным, очаровательным, мягким, утончённым, относительно спокойным, но всегда любезным, адаптирующимся к требованиям и потребностям модернизирующейся сиамской публики и американским влияниям.