Фотографии повседневной жизни в Бангкоке в 1950-х годах

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В 1782 году Тхонг Дуанг, основатель правящей династии Чакри, вступил на престол как Рама I. Он перенёс столицу Сиама (так до 1939 года назывался Таиланд) с правого берега Чаупхрайи (Тхонбури) на левый.
Новая столица получила название Раттанакосин («Местонахождение изумрудного Будды»), а сам город был переименован в Бангкок.
Интересного просмотра!
Новая столица получила название Раттанакосин («Местонахождение изумрудного Будды»), а сам город был переименован в Бангкок.
Интересного просмотра!
1.
После Второй мировой войны Бангкок рос с беспрецедентной скоростью.
Это вызвало проблемы с транспортом, связью, жильём, водоснабжением, канализацией и загрязнением. Важность туризма возросла во время войны во Вьетнаме, когда город стал популярным местом для американских военнослужащих. Бангкок был привлекательным, очаровательным, мягким, утончённым, относительно спокойным, но всегда любезным, адаптирующимся к требованиям и потребностям модернизирующейся сиамской публики и американским влияниям.
Это вызвало проблемы с транспортом, связью, жильём, водоснабжением, канализацией и загрязнением. Важность туризма возросла во время войны во Вьетнаме, когда город стал популярным местом для американских военнослужащих. Бангкок был привлекательным, очаровательным, мягким, утончённым, относительно спокойным, но всегда любезным, адаптирующимся к требованиям и потребностям модернизирующейся сиамской публики и американским влияниям.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересно мир фотографии
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