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Фотографии повседневной жизни в Бангкоке в 1950-х годах

Фотографии повседневной жизни в Бангкоке в 1950-х годах

Автор:
24 сентября 2022 22:07
Метки: интересно   мир   фотографии   
538
50
В 1782 году Тхонг Дуанг, основатель правящей династии Чакри, вступил на престол как Рама I. Он перенёс столицу Сиама (так до 1939 года назывался Таиланд) с правого берега Чаупхрайи (Тхонбури) на левый.
Новая столица получила название Раттанакосин («Местонахождение изумрудного Будды»), а сам город был переименован в Бангкок.
Интересного просмотра!
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Источник:

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7  комментариев
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2k
Старичок 11 часов назад
Полное официальное название города Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит
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1k
Сид 3 часа назад
И никаких проводов по столбам
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327
fda 11 часов назад
Ох, Тай, мечта опять попасть. Где ты моя темноглазая где.
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Юганск

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