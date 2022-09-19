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Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляже

Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляже

Автор:
19 сентября 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Россия   Сочи   Юмор   видео   пляж   прикол   
4216
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Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка! Эта отдыхающая на пляже в Сочи девушка не даст соврать.
Ох уж эти папарацци. Даже банан спокойно поесть не дают!

Источник:

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Метки: Девушка   Россия   Сочи   Юмор   видео   пляж   прикол   
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29  комментариев
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2k
DarkSkat 2 часа назад
Задумалась. Вот и мышечная память проснулась.
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8k
KarabasBarabas 4 минуты назад
Может у нее зубов нет? Приходится сосать
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1k
Кактус 7 минут назад
Может, у неё банана давно не было!? Так и манит инвесторов)))
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832
Mr White Man 9 минут назад
Н-да, мастерство не пропьёшь, а привычка - вторая натура !
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4k
просто Дмитрий 11 минут назад
Просто девушка повторяет материал, приобретенный на курсах ми.не.та. Заодно и "охотится" Приятное с полезным, так сказать...
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32k
Альтист Данилов Полчаса назад
Экзамен..
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612
Легендарный В-ий Полчаса назад
молодец, хоть и с сиськами) не мусорит
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10k
Ivan 36 минут назад
Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляжеПосмотреть
Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляже
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19k
ЦСКА 48 минут назад
Начало отдыха, еще от смены не отошла...
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13k
Социум Час назад
Ну, айфон новый же вышел
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2k
Rhino Час назад
Старинный анекдот

Встречаются 2 бывших одноклассника, один на Жигулях, другой на Мерседесе. Первый спрашивает:
- Слушай, ты как так поднялся?
- Да я мазь изобрел специальную, мажешь член и он пахнет бананом.
- Ну, здорово...
Разъехались. Через год опять случайно встречаются, второй на том же Мерсе, первый на лимузине. Тут второй интересуется:
- А ты-то как за год так подняться умудрился?
- Да я после той встречи покумекал и тоже мазь изобрел, мажешь банан и он пахнет членом...
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22k
Serg2001 Час назад
Хотелось бы взглянуть на ее автомобиль...)
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6k
Duckk Час назад
Забыла, что не на работе.
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28k
Ashabad Час назад
Как говаривал товарищ Фрейд, иногда банан - это просто банан...
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40k
Aleksandr Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
SandMANn Час назад
Страшная банановая смерть под ярким солнцем на пляже! ...или когда профессионаНизм вытеснил сознание напрочь. Впрочем, возможно не просто тепловой удар, а хитрое заманилово для расслабленных и озабоченных. Нунахрен! Как-то стрёмно. Я бы свалил.
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13k
Kristian Час назад
Всю еду надо смаковать, что она и делает.
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5k
GROMOZEKA Час назад
Ну а шо вы хотели.
Ей же надо затраты на отдых отбить
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3k
Александр Час назад
Тренировка в разгаре
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11k
Kostick 2 часа назад
рекламная компания) вдрук кто в ресторацию пригласит? одним бананом сыт не будешь, белок требуется)
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1k
Шурман 2 часа назад
Ех ее бы вчера к нам на рыбалку :) пришли порыбачить нормально и приехала компания знакомых молдован и понеслось , 3 литра самогона , 2 бутылки хенеси , ящик пива :) я лучше бы ее на рыбалку взял :)
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