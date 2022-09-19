Входит и выходит: девушка эротично ест банан на пляже

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Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка! Эта отдыхающая на пляже в Сочи девушка не даст соврать.
Ох уж эти папарацци. Даже банан спокойно поесть не дают!
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АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
Встречаются 2 бывших одноклассника, один на Жигулях, другой на Мерседесе. Первый спрашивает:
- Слушай, ты как так поднялся?
- Да я мазь изобрел специальную, мажешь член и он пахнет бананом.
- Ну, здорово...
Разъехались. Через год опять случайно встречаются, второй на том же Мерсе, первый на лимузине. Тут второй интересуется:
- А ты-то как за год так подняться умудрился?
- Да я после той встречи покумекал и тоже мазь изобрел, мажешь банан и он пахнет членом...
Ей же надо затраты на отдых отбить