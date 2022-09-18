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Снимки французского фотографа Анри Картье-Брессона.
Фотографии были сделаны для американского издания Life в 1954 году.
Все фотографии раскрашены с помощью нейросети.
Уважаемые,не я их красил, я такими их нашел!
Интересного просмотра!
Фотографии были сделаны для американского издания Life в 1954 году.
Все фотографии раскрашены с помощью нейросети.
Уважаемые,не я их красил, я такими их нашел!
Интересного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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