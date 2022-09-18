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Жизнь обычных москвичей в 1954 году

Жизнь обычных москвичей в 1954 году

Автор:
18 сентября 2022 21:27
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
590
28
Снимки французского фотографа Анри Картье-Брессона.
Фотографии были сделаны для американского издания Life в 1954 году.
Все фотографии раскрашены с помощью нейросети.
Уважаемые,не я их красил, я такими их нашел!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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9k
Бритва 13 часов назад
хорошо было тогда - все ездили на раритетах...
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2k
Pill 11 часов назад
Красота!!!!
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402
Rom 13 часов назад
"Отжыхающие в Серебоянном бору", вишневая Победа стоит.... черные номера.... в 54 году еще черных не было же? Значит фото позже сделано, номера поменяли.
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402
Rom Карандаш Полчаса назад
Ну то, что ДО желтых были черные номера, я знаю. Потом желтые. А тут на Победе вариант как раз тот, который после желтых. Тут образец ПОСЛЕ 1958 года.... поэтому датировка фото не совпадает. И все. )
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