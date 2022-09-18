Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремисских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков

Прошедшая неделя ознаменовалась целой чередой модных факапов среди политиков. Опрофанился не только король, но и политики помельче. Мы заботливо собрали все их промахи, сознательные, или не очень, в один пост.
Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста затроллил на этой неделе нового короля Великобритании Карла III, опубликовав фотографию монарха в сером криво застёгнутом костюме, а под снимком написал: «Первый день без мамы, посмотрите на его костюм».
Напомним, Карл III вступил на престол 10 сентября. Он стал новым лидером британского государства после смерти своей мамы, королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022-го.
Судя по фото, с королевскими брюками тоже не все в порядке - похоже, мир получил ещё одного самоходного деда на перфокартах. Ладно, хоть пиджак в трусы не заправил.
А президента Украины Владимира Зеленского уличили тем временем, в симпатии к женским кроссовкам. Такое наблюдение сделал телеграм-канал «НеМалахов». В женской обуви украинский лидер появился на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Канал сопроводил публикацию скриншотом из одного из интернет-магазинов, где изображена аналогичная обвуь. Кроссовки бренда Saucony из замши помечены как женские, обратили внимание авторы. Их стоимость составляет 15 390 рублей, однако они продаются со скидкой за 6 160 рублей. «Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», - пишет Немалахов.
А автор телеграм-канала "ХтоШо" развивает тему выдвигает своё предположение: "Все задаются вопросом, почему Зеленский выглядит, как бомж на встречах с другими лидерами. Я могу это объяснить. Был у меня друг, которого я случайно встретил в городе в очень грязной помятой одежде, спрашиваю у него: что с тобой? Ты откуда?
Он мне отвечает: я с рынка, когда одеваешься, как бомж, колхозники цены не ломят.
Так и здесь. Зеленский надевает засаленную футболку, протертые кроссовки с одной надеждой — можно будет денег попросить и, возможно, таки дадут".
Вообще, эта встреча Зеленского с любительницей военного туризма из Германии Урсулой фон дер Ляйн, запомнится любителям вглядываться в детали, еще и грязной обувью гостей украинского президента, запечатленной на протокольных фотоснимках.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошедшей неделе в очередной раз примчалась в Киев с обещаниями помощи «столько, сколько понадобится», в том числе, пообещав, что ЕК скоро выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи размером в 5 млрд евро из обещанных ранее 9 млрд. Пассажи фон дер Ляйн о войне с Россией и желание «разорвать» нашу экономику возмущают уже не только простых европейцев, но и некоторых политиков в ЕС. Накануне, после публикации в Le Figaro материала с заявлениями фон дер Ляйен о том, что «договариваться с Россией не время», в ярость пришли французы. «Кто она такая? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться? Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?»
"Урсула вляпалась в Неньку", - иронично замечает телеграм-канал "Царьград".
И касается это уже не только грязной обуви.
А в польской Академии военного искусства на этой неделе прошла конференция «Независимость информации», посвященная информационной военной пропаганде коллективного Запада.
На сборище инфопропагандистов пригласили элиту украинских ЦИПсО - Андрея Шаповалова, директора Центра противодействия дезинформации СНБО), Василия Зварича, посла Украины в Польше, Яниса Сартса, директор Экспертного центра НАТО по стратегическим коммуникациям и представителей ВСУ, от бригадных генералов и начштабов фольксштурмов до пресс-секретарей украинских нацбатов, - сообщает телеграм-канал "Жёлтые сливы".
Кажется ну и фиг с ними пусть собираются, но представитель от НАТО припёрся на сходку пропагандонов в экстремисских русофоских носочках с надписью: "Топчу русню".
Понятно, кто подарил аж целому директору Центра стратегических коммуникаций НАТО Янису Сартсу тематические носочки. Интересно, знал ли он перевод того, что на них написано и, если знал, то, выходит, надел их сознательно?
Тем временем, депутат Европарламента от Ирландии Майкл Уоллес пришел на заседание в футболке с фамилией полузащитника сборной России и клуба "Торино" Алексея Миранчука, - сообщает телеграм-канал "Доктор прописал". "Ждём реакции украинского МИДа и включение евродепутата в списки "Миротворца" (а может он уже там). Ведь этот демарш и вызов очевидно нельзя спускать с рук. Агент Кремля в самом сердце европейской демократии!", - пишет "Доктор".
Ну, и закрывает наш хит-парад модных провалов недели телеграм-канал "Радио Стыдоба", опубликовавший фото еврочиновниц в жовто-блакитны костюмчиках.
"Евросоюз обречён. Такая одежда — к развалу. Вернейший признак", - иронизирует "Радио Стыдоба".
В общем, запасаемся, как всегда, семечками и попкорном, наблюдаем и ждём...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Насколько деградировало образование на Западе!!!!
Они даже не понимают насколько они клоуны!!!
Хотя Карла III можно пожалеть - мама умерла и остался сынок без присмотра.
Сирота.
особенно если они не розового цвета и без сердечек ))
Еще терзает мысль, кто ж там такой серьезный, что главному натовцу носок вручил.