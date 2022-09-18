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Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремисских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков

Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремисских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков

Автор:
18 сентября 2022 18:28
Сообщество : Политика
Метки: Урсула фон дер Ляйн   карл III   моды   нато   носки   политика   политики   
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Прошедшая неделя ознаменовалась целой чередой модных факапов среди политиков. Опрофанился не только король, но и политики помельче. Мы заботливо собрали все их промахи, сознательные, или не очень, в один пост.

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста затроллил на этой неделе нового короля Великобритании Карла III, опубликовав фотографию монарха в сером криво застёгнутом костюме, а под снимком написал: «Первый день без мамы, посмотрите на его костюм».

Напомним, Карл III вступил на престол 10 сентября. Он стал новым лидером британского государства после смерти своей мамы, королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022-го.

Судя по фото, с королевскими брюками тоже не все в порядке - похоже, мир получил ещё одного самоходного деда на перфокартах. Ладно, хоть пиджак в трусы не заправил.

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А президента Украины Владимира Зеленского уличили тем временем, в симпатии к женским кроссовкам. Такое наблюдение сделал телеграм-канал «НеМалахов». В женской обуви украинский лидер появился на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Канал сопроводил публикацию скриншотом из одного из интернет-магазинов, где изображена аналогичная обвуь. Кроссовки бренда Saucony из замши помечены как женские, обратили внимание авторы. Их стоимость составляет 15 390 рублей, однако они продаются со скидкой за 6 160 рублей. «Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», - пишет Немалахов.

А автор телеграм-канала "ХтоШо" развивает тему выдвигает своё предположение: "Все задаются вопросом, почему Зеленский выглядит, как бомж на встречах с другими лидерами. Я могу это объяснить. Был у меня друг, которого я случайно встретил в городе в очень грязной помятой одежде, спрашиваю у него: что с тобой? Ты откуда?
Он мне отвечает: я с рынка, когда одеваешься, как бомж, колхозники цены не ломят.
Так и здесь. Зеленский надевает засаленную футболку, протертые кроссовки с одной надеждой — можно будет денег попросить и, возможно, таки дадут".

Вообще, эта встреча Зеленского с любительницей военного туризма из Германии Урсулой фон дер Ляйн, запомнится любителям вглядываться в детали, еще и грязной обувью гостей украинского президента, запечатленной на протокольных фотоснимках.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошедшей неделе в очередной раз примчалась в Киев с обещаниями помощи «столько, сколько понадобится», в том числе, пообещав, что ЕК скоро выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи размером в 5 млрд евро из обещанных ранее 9 млрд. Пассажи фон дер Ляйн о войне с Россией и желание «разорвать» нашу экономику возмущают уже не только простых европейцев, но и некоторых политиков в ЕС. Накануне, после публикации в Le Figaro материала с заявлениями фон дер Ляйен о том, что «договариваться с Россией не время», в ярость пришли французы. «Кто она такая? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться? Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?»

"Урсула вляпалась в Неньку", - иронично замечает телеграм-канал "Царьград".

И касается это уже не только грязной обуви.

А в польской Академии военного искусства на этой неделе прошла конференция «Независимость информации», посвященная информационной военной пропаганде коллективного Запада.

На сборище инфопропагандистов пригласили элиту украинских ЦИПсО - Андрея Шаповалова, директора Центра противодействия дезинформации СНБО), Василия Зварича, посла Украины в Польше, Яниса Сартса, директор Экспертного центра НАТО по стратегическим коммуникациям и представителей ВСУ, от бригадных генералов и начштабов фольксштурмов до пресс-секретарей украинских нацбатов, - сообщает телеграм-канал "Жёлтые сливы".

Кажется ну и фиг с ними пусть собираются, но представитель от НАТО припёрся на сходку пропагандонов в экстремисских русофоских носочках с надписью: "Топчу русню".

Понятно, кто подарил аж целому директору Центра стратегических коммуникаций НАТО Янису Сартсу тематические носочки. Интересно, знал ли он перевод того, что на них написано и, если знал, то, выходит, надел их сознательно?



Тем временем, депутат Европарламента от Ирландии Майкл Уоллес пришел на заседание в футболке с фамилией полузащитника сборной России и клуба "Торино" Алексея Миранчука, - сообщает телеграм-канал "Доктор прописал". "Ждём реакции украинского МИДа и включение евродепутата в списки "Миротворца" (а может он уже там). Ведь этот демарш и вызов очевидно нельзя спускать с рук. Агент Кремля в самом сердце европейской демократии!", - пишет "Доктор".

Ну, и закрывает наш хит-парад модных провалов недели телеграм-канал "Радио Стыдоба", опубликовавший фото еврочиновниц в жовто-блакитны костюмчиках.

"Евросоюз обречён. Такая одежда — к развалу. Вернейший признак", - иронизирует "Радио Стыдоба".

В общем, запасаемся, как всегда, семечками и попкорном, наблюдаем и ждём...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Урсула фон дер Ляйн   карл III   моды   нато   носки   политика   политики   
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12  комментариев
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4k
Frank Borman Час назад
4й Рейх всеми силами поддерживает бандеровцев. 80 лет назад бандеровцы верой и правдой служили 3му Рейху и фюреру Гитлеру - сегодня фюрерша фон дер Лайен оплачивает должок.
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2k
Margo 10 минут назад
А где новость, что у Пугачевой (бабы Аллы) хер больше, чем у Путина?!
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2k
SHAGREEN 14 минут назад
Ну с этими носочками такое дно, смотришь и чувствуешь, как растёт собственная самооценка.
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23k
albedo 38 минут назад
Смотришь на этих "политиков", вспоминаешь прошлых - становится грустно.
Насколько деградировало образование на Западе!!!!
Они даже не понимают насколько они клоуны!!!

Хотя Карла III можно пожалеть - мама умерла и остался сынок без присмотра.
Сирота.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
Комментарий к фото
реально..как клоуны смотрятся..те тоже любят такие яркие цвета....для привлечения зрителей и детей в цирке.
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9k
Василенко Татьяна 49 минут назад
Судя по вот увиденному здесь - люди явно засиделись на горшках в детском саду. То обувь перепутают, но носки какие-то непотребные напялят, то кофту неправильно застегнут... У меня с 1 сентября младший внук в садик почехлил - там те же проблемы у малышни. Двухлетней)))
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1k
Сергей 49 минут назад
где, что там помечено у производителя наплевать, кроссы как правило не имеют гендерной принадлежности,
особенно если они не розового цвета и без сердечек ))
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6k
Джордж. Вашингтон. 50 минут назад
Ну 37-й размер мужские кроссовки в Ашане так просто не найдешь.
Еще терзает мысль, кто ж там такой серьезный, что главному натовцу носок вручил.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 52 минуты назад
Комментарий к фото
бабские набутки на толстой подошве...чобо Наполеончик-наркоман выше казался?
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3k
Parus59 58 минут назад
Судя по тематике поста автор "топит" за Россию, а изъясняется на вражеском сленге. Факап?
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2k
lekha-fil Час назад
По *уй, это ни на что не влияет. И всем насрать.
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