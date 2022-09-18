Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремисских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста затроллил на этой неделе нового короля Великобритании Карла III, опубликовав фотографию монарха в сером криво застёгнутом костюме, а под снимком написал: «Первый день без мамы, посмотрите на его костюм».

Напомним, Карл III вступил на престол 10 сентября. Он стал новым лидером британского государства после смерти своей мамы, королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022-го.

Судя по фото, с королевскими брюками тоже не все в порядке - похоже, мир получил ещё одного самоходного деда на перфокартах. Ладно, хоть пиджак в трусы не заправил.