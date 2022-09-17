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Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете. Часть 2

Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете. Часть 2

Автор:
17 сентября 2022 21:53
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
373
30
Вторая часть подборки фото-снимков Карла Карловича Буллы. Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Все фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Максим Т. 7 часов назад
Тому, кто придумал в фильтры фотошопа запихать кАлоризацию, руки пообрывать надо и засунуть...
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