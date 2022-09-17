Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете. Часть 2

Автор:
17 сентября 2022 21:53
Вторая часть подборки фото-снимков Карла Карловича Буллы. Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Все фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
1.
Кронштадтский Богоявленский морской собор и памятник адмиралу Макарову, 1921 год.
2.
Группа медицинских сестер у поезда на перроне Николаевского вокзала, 1904 - 1914 год.
3.
Трамвайная переправа по льду Невы, 1907 год.
4.
Экспедиция заготовления государственных бумаг. Цех печатного отделения, 1900 год.
5.
Мост императора Александра II, 1913 год.
7.
Памятник Николаю I, 1895 год.
8.
Постройка бронеавтомобилей на Ижорском заводе, 1914 год.
9.
Невский проспект. Пассаж, 1916 год.
10.
Американские горки на Марсовом поле.
11.
Река Мойка у Юсуповского дворца, 1903 год.
12.
Ксениинскй институт. Выпускные экзамены, 1909 год.
13.
Церковь Симеона и Анны.
14.
Дорожные работы на Английской набережной, 1909 год.
15.
Императорская публичная библиотека, 1906 год.
16.
Николай II перед зданием Сената, 1911 год.
17.
Смольный монастырь, 1903 год.
18.
Первая женская аптека. Торговый зал, 1901 год.
19.
Монумент Петру Великому
20.
Праздник открытия навигации на Неве, 1912 год.
21.
Памятник Императрице Екатерине II. 1908 год.
22.
Московские триумфальные ворота.
24.
Леонид Андреев c Александрой Велигорской в «Пенатах», 1905 год.
25.
Внутренний вид «Пассажа», впервые освещенного электричеством, 1903 год.
26.
Народный дом Императора Николая II, 1901 год.
27.
Германское учебное судно «Шарлотта» на реке Неве, 1897 год.
28.
Заготовка льда на Неве в Санкт-Петербурге.
29.
Кондитерский Магазин На Московском Вокзале, 1904 год.
30.
Сенатская площадь перед памятником Петра Великого в день 200-летия С.-Петербурга 16 мая 1903 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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