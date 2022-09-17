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Продолжаем наши фотопутешествия по Москве сквозь время.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Улица Дурова уходящая в сторону проспекта Мира от нынешнего Олимпийского проспекта. Здания по левой стороне улицы вскоре снесут, когда начнут строительство спорткомплекса "Олимпийский" к предстоящей Олимпиаде-80. Фото 1977 года, Юрий Славин
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4.
Теперь вид совсем другой, сохранилось лишь кирпичное здание слева, но его на старом фото почти не было видно
5.
Серединский переулок соединявший проспект Мира и улицу Гиляровского, где стоит храм Митрополита Филиппа. За храмом улица Щепкина. Фото 1968-76 годов
6.
Серединский переулок упразднили в 1969 году, сейчас этот участок называется Протопоповский, а всю старую застройку в переулке снесли, храм же на улице Гиляровского отреставрировали к Олимпиаде.
7.
Улица Щепкина уходящая от Пальчикова переулка в сторону улицы Дурова. Небольшие здания справа также скоро снесут, там появится площадь перед спорткомплексом "Олимпийский". Фото 1977 года
9.
Вид из Пальчикова переулка в сторону улицы Щепкина. Большой дом справа вы видели на предыдущем фото. Это 1954 год, автор Юрий Рождественский
10.
Здесь исчезло много старых зданий, а вдали с конца семидесятых годов можно было увидеть "Олимпийский", но его не так давно снесли и сейчас возводят новый современный спортивный комплекс.
11.
Проспект Мира рядом с одноименной станцией метро. Обратите внимание на застройку. Фото 1972-76 годов
12.
Двухэтажные дома снесли ещё в семидесятых, когда город готовили к проведению Олимпиады-80. А сине-розовый торгово-офисный центр возвели в новейшей истории
13.
Дом Валерия Брюсова на проспекте Мира близ "Аптекарского огорода". Слева павильон "Овощи. Фрукты". Фото 1961-65 годов, Н.Кoчнeв
14.
Сейчас дом выглядит почти также, но за прошедший период он дважды горел, в феврале 1975 и 1980 годов, последний раз внутри выгорело почти всё, обрушилась крыша и т.д. Потом его восстановили, а в 1999 году в здании открылся Музей Серебряного века
15.
Пальчиков переулок, что недалеко от проспекта Мира. Слева забор 235 школы, справа ограда церкви Митрополита Филиппа. Впереди 2-я Мещанская улица, с 1966 года улица Гиляровского. Фото 1962-66 годов, Владимир Алпатов
16.
Школу закрыли в середине семидесятых, потом в её здании был кулинарный техникум, а сейчас там центр занятости. Застройка впереди на улице Гиляровского заметно изменилась
17.
Улица Щепкина уходящая в сторону улицы Дурова. Слева за кадром проход к улице Гиляровского и проспекту Мира. Фото 1970-72 годов, В. И. Крылова
18.
От большинства старых зданий не осталось и следа, улица выглядит совсем иначе. Основную часть снесли также к Олимпиаде
Источник:
АНТИФИШКИ
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