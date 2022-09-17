Предлагаю ретро прогулку от Дубровских улиц до ШарикоподшипниковскойНу, что? Пошли потихонечку. Начнём пожалуй с Малого Симоновского проезда, который находился в Москве. Мало кто его помнит, а тем более знает, что когда то такой проезд и вовсе существовал. Решил...