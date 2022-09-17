FISHKINET
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Почему в СССР можно было ездить без зимней резины? Почему в СССР можно было ездить без зимней резины? Почему косатки не едят людей? Почему косатки не едят людей? Максим Галкин стал иноагентом Максим Галкин стал иноагентом Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и... Вездеспящие котики Вездеспящие котики Москва. Какой была жизнь в Западном округе города 40-50 лет тому назад Москва. Какой была жизнь в Западном округе города 40-50 лет тому назад "Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра "Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра Позитив и мудрость сказки "Там, на неведомых дорожках" Позитив и мудрость сказки "Там, на неведомых дорожках" Самые смешные мемы. Выпуск № 48 Самые смешные мемы. Выпуск № 48 Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Древний город, в который есть только один вход Древний город, в который есть только один вход Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию» Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию» Зачем в СССР строили круглые дома Зачем в СССР строили круглые дома Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии? Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии? Субботний улыбальник Субботний улыбальник В Латвию не впустят "Би-2", потому что они русские В Латвию не впустят "Би-2", потому что они русские
"Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра

"Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра

Автор:
17 сентября 2022 17:21
Метки: Алла Пугачёва   Кристина Орбакайте   телевидение   ургант   шоу-бизнеса   
5532
1

Колоссальный скандал произошел несколько дней назад в Москве в театре имени Вахтангова.

На премьере спектакля "Обещания на рассвете" ведущие артисты спектакля Алексей Гуськов и Владимир Вдовиченков, зрители и зала и администрация театра были возмущены поведением Ивана Урганта и Кристина Орбакайте и потребовали, чтобы те покинули зал.

На спектакле бывшие звезды шоу-бизнеса проигнорировали гимн Российской Федерации, звучавший перед началом концерта и не встали во время его исполнения.

Под крики "убирайтесь отсюда" и "вон из зала", Иван Ургант и Кристина Орбакайте с позором покинули спектакли. 

Стали известны подробности шокирующего события.


Дочь Аллы Пугачёвой, а также Иван Ургант, который совсем недавно жил за рубежом и решил вновь вернуться в Россию и начать светскую жизнь с посещения популярного спектакля.


Мало того, что артисты потребовали для себя самые элитные места в зрительском зале, они еще грубо нарушили нормы культуры и правила поведения. Во время спектакля перед началом выступления была объявлена минута молчания в память погибших Героев России во время военных действий.


Зазвучал гимн Российской Федерации,  зрители залов встали во время исполнения гимна

Однако Кристина Орбакайте и Иван Ургант были увлечены разговором и проигнорировали это событие.


Одна из зрительниц сделала замечание дочке Аллы Пугачёвой. Однако Кристина ответила, что она не на параде, а на премьере любимого спектакля и продолжала сидеть на своем месте.

Даже просьба артистов спектакля и администрации театра не повлияло на поведение Кристина Орбакайте и Ивана Урганта.

В итоге возмущенные зрители перешли на крик и стали требовать, чтобы артисты шоу-бизнеса покинули спектакль. Спектакль не начинался, Орбакайте и Урганту ничего не оставалось, как покинуть зрительский зал. 


Директор театра имени Вахтангова режиссер Римас Туминас прокомментировал произошедшую ситуацию.


Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт для наших зрителей, однако есть ли среди них попадаются люди, которые грубо нарушают правила поведения, мы оставляем за собой право удалить их.

Во время спектакля неуважение к национальному гимну могло спровоцировать новый конфликт, мы посчитали необходимым удалить Кристину Орбакайте и Ивана Урганта несмотря на их широкую известность.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Алла Пугачёва   Кристина Орбакайте   телевидение   ургант   шоу-бизнеса   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
64  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Иван Автор поста 2 часа назад
"Испугавшихся патриотов" Урганта и Орбакайте выгнали со спектакля в театре Вахтангова за неуважение к Государственному гимну Российской Федерации, который был исполнен после объявленной минуты молчания о погибших в СВО воинах! Этого потребовали и зрители, и артисты труппы.
Теперь уж точно можно убрать слово "патриоты" из фразы Пескова. Они просто испугавшиеся, но такие же гнилые предатели, как были до СВО" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Shtoppi Минуту назад
За шкирку их и пинком под жопу из страны. Совсем [мат] падлы!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 3 минуты назад
Римас Туминас.Он же с.ь.е.б.ал к себе на родину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 6 минут назад
Надо было ублюдков яйцами закидать. И др. предметами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Йожик 7 минут назад
Где фотки и видео? Только текст.
Никто из зала не снял???? Не верю!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пётр 10 минут назад
Сомневаюсь что правда, Туминас давно уже не директор театра...А данные персонажи деньги зарабатывают в России, и чтобы не потерять окончательно здесь зарабаток, вряд ли бы сделали подобное, да и Пугалкин для них пример, когда стоит что-то делать, а когда нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
Сергей С 14 минут назад
Ну выгнали говно и тела им дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
* You All 18 минут назад
просрали все бабки за бугром и обратно приползли,думая что они тут кому-то нахер сдались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Владимир Щербаков Полчаса назад
Народ - красавчики! Если это не утка, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 Полчаса назад
Аплодирую стоя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям Полчаса назад
Мудила, ты хоть буквы свои перечитывай перед публикацией! Писдабол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alush Полчаса назад
В укроСМИ, они наверное герои. Теперь орден Бандеры им обеспечен. Один на двоих. Вот если бы щеневмерлу пропели, тогда бы да, по ордену получили. А то глядишь и героя Украины заработали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Sama 36 минут назад
Херасе борзота!
Насчёт крыси не знаю, но Ваню явно мало били в детстве, элементарного не знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gnyS i 41 минуту назад
Отличная идея, надо на всех мероприятиях начинать с гимна и поднятия флага РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
MAXIMUS Arti 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serjio 43 минуты назад
Римас Туминас руссофоб еще тот и 6 мая 2022 года уволен из Московского театра имени Евгения Вахтангова, на его должность был назначен Кирилл Крок. Что он там еще мог комментировать сидя в Латвии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
K7OO 47 минут назад
Подобные вбросы работают не на очернение, а наоборот на обеление. То, что это туфта, выясняется очень быстро, зато у многих людей возникает подсознательное ощущение, что может быть и весь предыдущий негатив является такой же лажей. Так что не удивлюсь, если это был пиар-ход со стороны этой парочки. Ну или говновброс сделал какой-то феерический дурак из самых лучших побуждений, такое тоже часто случается.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
MAXIMUS 49 минут назад
Автор, я твой рот ибал!!!!!!!!!!!!

Во-первых, это не премьера!
Премьера этого спектакля состоялась аж в марте 2021 года!

Во-вторых, Вдовиченеов и Гуськов не участвуют в этом спектакле!!!!!!

https://vakhtangov.ru/show/promise_at_dawn/https://vakhtangov.ru/show/promise_at_dawn/

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vampire 52 минуты назад
Звёзды... на букву П. Давеча по ящику смотрел интервью какого-то маститого режиссера, так он в захлёб хвастал как ему удалось в спектакль собрать кучу "народных" и "заслуженных" и поэтому билет стоит от 15К. Ребята, 15000 - это месячный доход почти половины страны, а скоморохов и лицедеев совсем недавно даже в оградке не хоронили. Стали много кушать, в смысле - зажрались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Churi VALO 55 минут назад
Вроде бы автор "Иван", но, судя по ошибкам, такое впечатление, что писал таджик с тремя классами образования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 56 минут назад
Вот от Орбакайте я такого не ожидал. Я всегда был о ней хорошего мнения и что она молчит и не суёт нос куда не надо.
А тут вот тебе на.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387k
Алексей Час назад
как сказал песков. ургант патриот. бл.я.д.ь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 35 комментариев
Показать ещё
Иван

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10890



Другие посты автора
Популярное
«Хорошо» только на бумаге: оружие Второй мировой войны, не оправдавшее ожидания
«Хорошо» только на бумаге: оружие Второй мировой войны, не оправдавшее ожидания
Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную индустрию из-за своих корней
Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную...
Набирающие популярность
Житель Саудовской Аравии объяснил, зачем женился 53 раза
Житель Саудовской Аравии объяснил, зачем женился 53 раза
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#фотографии#фильм#забавно#позитив#интересное#личная жизнь#актеры
#Юмор#прикол#животные#СССР#шоу бизнес#знаменитости#Приколы#роль#познавательно#биография
#интересно#факты#кино#подборка#Ynews#картинки#в мире#улыбнуло#природа#аварии
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов «Хорошо, что убежала - ты давно всех зае…ла»: на фасаде Останкино появилась надпись, посвящённая Алле Пугачёвой «Хорошо, что убежала - ты давно всех зае…ла»: на фасаде Останкино появилась надпись, посвящённая... Шукшина предложила заменить ток-шоу на патриотические передачи Шукшина предложила заменить ток-шоу на патриотические передачи Новый фильм с Чулпан Хаматовой запретили к прокату в России Новый фильм с Чулпан Хаматовой запретили к прокату в России «Так и оставайтесь там»: Вика Цыганова попросила Аллу Пугачёву не возвращаться из Израиля «Так и оставайтесь там»: Вика Цыганова попросила Аллу Пугачёву не возвращаться из Израиля Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом Кем были девушки из Comedy Woman до участия в шоу и кем стали потом

На что жалуетесь?

Вернуться