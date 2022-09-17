"Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра

На спектакле бывшие звезды шоу-бизнеса проигнорировали гимн Российской Федерации, звучавший перед началом концерта и не встали во время его исполнения.

Под крики "убирайтесь отсюда" и "вон из зала", Иван Ургант и Кристина Орбакайте с позором покинули спектакли.

Стали известны подробности шокирующего события.

Дочь Аллы Пугачёвой, а также Иван Ургант, который совсем недавно жил за рубежом и решил вновь вернуться в Россию и начать светскую жизнь с посещения популярного спектакля.

Мало того, что артисты потребовали для себя самые элитные места в зрительском зале, они еще грубо нарушили нормы культуры и правила поведения. Во время спектакля перед началом выступления была объявлена минута молчания в память погибших Героев России во время военных действий.

Зазвучал гимн Российской Федерации, зрители залов встали во время исполнения гимна

Однако Кристина Орбакайте и Иван Ургант были увлечены разговором и проигнорировали это событие.

Одна из зрительниц сделала замечание дочке Аллы Пугачёвой. Однако Кристина ответила, что она не на параде, а на премьере любимого спектакля и продолжала сидеть на своем месте.

Даже просьба артистов спектакля и администрации театра не повлияло на поведение Кристина Орбакайте и Ивана Урганта.

В итоге возмущенные зрители перешли на крик и стали требовать, чтобы артисты шоу-бизнеса покинули спектакль. Спектакль не начинался, Орбакайте и Урганту ничего не оставалось, как покинуть зрительский зал.

Директор театра имени Вахтангова режиссер Римас Туминас прокомментировал произошедшую ситуацию.

Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт для наших зрителей, однако есть ли среди них попадаются люди, которые грубо нарушают правила поведения, мы оставляем за собой право удалить их.

Во время спектакля неуважение к национальному гимну могло спровоцировать новый конфликт, мы посчитали необходимым удалить Кристину Орбакайте и Ивана Урганта несмотря на их широкую известность.