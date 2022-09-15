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Чудеса природы, однако

Чудеса природы, однако

Автор:
15 сентября 2022 15:42
Метки: Казахстан   Канада   Китай   
321
10

Нет, это не шибко умный пост с множеством букоффф, а всего лишь набор фотографий природных красот.

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Борис Карабанов 2 часа назад
- Вкусновато, но маловато!
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