"Бей своих, чтобы чужие боялись!": украинец напал на соотечественниц, приняв их за русских

Интересно, что газете Nice-Matin потерпевший рассказали, что нападавший оказался русским и ударил женщин за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.

Позже, изданию удалось выяснить, что на самом деле подозреваемый бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял пострадавших за русских.

По словам прокурора, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро, уточняет РИА Новости.