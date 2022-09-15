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"Бей своих, чтобы чужие боялись!": украинец напал на соотечественниц, приняв их за русских

"Бей своих, чтобы чужие боялись!": украинец напал на соотечественниц, приняв их за русских

Автор:
15 сентября 2022 15:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ницца   Россия   видео   драка   интересное   укрианец   фото   франция   
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Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. За это нападение ему грозит тюрьма. На допросе он признался, что принял женщин за русских. Сами украинки заявили, что нападавший был русским и напал на них из-за украинского языка.

В городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей мужчина напал на двух женщин. Об этом рассказал прокурор Ксавье Боном в Twitter.

"Двенадцатого сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", — говорится в заявлении.

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Интересно, что газете Nice-Matin потерпевший рассказали, что нападавший оказался русским и ударил женщин за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.


Позже, изданию удалось выяснить, что на самом деле подозреваемый бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял пострадавших за русских.


По словам прокурора, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро, уточняет РИА Новости.

При этом, пока французские следовали не выяснили, что перед ними украинец, а не русский, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николенко требовал найти виновного в этом "отвратительном происшествии". После того как стало известно, что нападавший был украинцем, Николенко резко замочал.

Источник:

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Метки: Ницца   Россия   видео   драка   интересное   укрианец   фото   франция   
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5  комментариев
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38k
Александр 38 минут назад
В этой новости прекрасно все! Главное мы знаем кто окажется виноват))
Конечно, Путин
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−23
Thomsen 2 минуты назад
< Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины ... принял женщин за русских >
< потерпевший рассказали, что нападавший оказался русским и ударил женщин за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги >

Короче, в духе французской комедии положений.

< ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро >

В этой же газете, в разделе объявлений:

"Продам почку. Срочно. Не бита, не крашена, без пробега по Франции. 45 000 евро. Торг уместен. Интим не предлагать. Героям слава. "
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5k
GROMOZEKA 18 минут назад
РЕЗЮМИРУЕМ
Две хохлосамки в пригороде Ниццы слушали антироссийскую песню на мойве, за что и получили люлей от какловоена-недобитка.
СЦКА это какой то сюр
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18k
DeniZZka Полчаса назад
Странно, что перепутал. У свиней вообще нюх тоньше собачьего, должен был своих узнать, по идее.
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44k
Максим Т. 42 минуты назад
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