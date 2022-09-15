Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. За это нападение ему грозит тюрьма. На допросе он признался, что принял женщин за русских. Сами украинки заявили, что нападавший был русским и напал на них из-за украинского языка.
В городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей мужчина напал на двух женщин. Об этом рассказал прокурор Ксавье Боном в Twitter.
"Двенадцатого сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", — говорится в заявлении.
Интересно, что газете Nice-Matin потерпевший рассказали, что нападавший оказался русским и ударил женщин за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.
Позже, изданию удалось выяснить, что на самом деле подозреваемый бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял пострадавших за русских.
По словам прокурора, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро, уточняет РИА Новости.
При этом, пока французские следовали не выяснили, что перед ними украинец, а не русский, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николенко требовал найти виновного в этом "отвратительном происшествии". После того как стало известно, что нападавший был украинцем, Николенко резко замочал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Конечно, Путин
< потерпевший рассказали, что нападавший оказался русским и ударил женщин за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги >
Короче, в духе французской комедии положений.
< ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро >
В этой же газете, в разделе объявлений:
"Продам почку. Срочно. Не бита, не крашена, без пробега по Франции. 45 000 евро. Торг уместен. Интим не предлагать. Героям слава. "
Две хохлосамки в пригороде Ниццы слушали антироссийскую песню на мойве, за что и получили люлей от какловоена-недобитка.
СЦКА это какой то сюр