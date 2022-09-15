10 фактов о фильме " Маска "

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Маска - это комедия режиссера Чака Рассела, снятая в 1994 году по мотивам серии комиксов. Сюжет повествует о мелком банковском клерке, который находит странную маску и надевая ее становится совершенно другим человеком. Фильм был признан самой кассовой комедией того периода.
- Оригинальный комикс рассказывает о жестоком маньяке в маске, который расправляется над людьми с помощью мультфильмов и зовется Большая Голова. Поэтому изначально фильм должен был стать психологическим триллером, но затем сценаристы добавили туда несколько элементов черного юмора. Ознакомившись с конечным результатом студия решила полностью сменить концепцию ленты.
- Когда главный герой фильма перевоплощался в маску он пародировал мультяшных персонажей. В частности это были герои мультсериала " Шоу Луни Тьюнз ". Согласно сюжету Стэнли Ипкис любит мультфильмы, как и сам актер Джим Керри. Создатели фильма рассказали, что благодаря его участию в проекте смогли сэкономить много денег на спецэффектах. Мимика актера помогла ему воссоздавать мультгримассы без компьютерной графики.
- Для Кэмерон Диас роль в фильме стала дебютной, кастинг директора нашли девушку случайно, буквально в дверях ее модельного агентства. Таким образом ранее утвержденная актриса Анна Николь Смит получила отказ в последний момент. А еще одна кандидатка - Эми Ясбек, получила другую роль в этой же картине.
- Канареечный костюм, в который облачается герой Джима Керри, был подготовлен костюмерами по просьбе актера, так он решил отдать дань уважения своей матери, сшившей похожий костюм для его первого выступления в качестве стендап-комика.
- Пес по кличке Макс был совершенно неуправляем на съемках, он часто срывал дубли, поэтому сцена в которой Джим Керри таскает его с фрисби в зубах не была запланирована. Четвероногого актера заставляли облизать ухо своего экранного хозяина, намазав его арахисовым маслом. После этого пес вообще отказывался выполнять команды до тех пор, пока ему не принесут этой вкуснятины. В одной из сцен такая банка с арахисовым маслом попала в кадр. Интересно, что только съемочная группа знает о ее предназначении.
- Чтобы надеть маску актеру требовалось пять часов в день и столько же, чтобы снять ее. Кроме того ему нужно было носить большой зубной протез, который применялся для сцен без реплик. Джим Керри по собственной инициативе научился разговаривать с неудобными фальшивыми зубами, чтобы добавить своему персонажу харизмы.
- Знаменитая танцевальная сцена маски по большей части была импровизацией, продюсеры настаивали на том, чтобы ее вырезали, но на тестовых показах она сильно понравилась публике и ее разрешили оставить.
- Когда полиция обыскивает штаны маски, оттуда достают множество предметов. Актеру продырявили штаны на коленях. Сидевший рядом ассистент подавал предметы через дырки в карманы.
- При бюджете в 23 миллиона долларов картина собрала в прокате 351 миллион долларов.
- Неудивительно, что после такого успеха студия затеяла продолжение, но Джим Керри отказался сниматься дальше, считая историю законченной, а вышедшая в 2005 году халтура " Сын маски " провалилась.
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Метки: голливуд кинематограф факты
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