"Нам нужны штурмовики": в Сети появилось видео вербовки заключённых для СВО

На кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина, доходчиво объясняет собравшимся, какие плюсы им сулит согласие на вербовку.
В соцсетях завирусилось видео, сделанное в одной из исправительных колоний (по непрепроверенным данным, это может быть ИК-6 в Йошкар-Оле). На кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина, приглашает заключенных вступить в ЧВК "Вагнер", обещая согласившимся через полгода погашение судимости.
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После того как ролик попал в соцсети, в пресс-службу компании "Конкорд" обратился с запросом журналист Дмитрий Никитин. Он попросил ответить на несколько вопросов, касающихся нашумевшего видео.
И получил ответ...
Ранее сообщалось, что бизнесмен Пригожин не имеет отношения к группе "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".
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АНТИФИШКИ
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Еще раз, допустим, меня определили на зону за растрату. Срок пять лет. Два я уже отмотала. Приезжают товарищи и предлагают поехать на Украину санитаркой, кухаркой, прачкой, но на передовую. При этом судимость снимается. И все льготы, в случае моей гибели, будут распространяться на мою семью. И как вы думаете, каков был бы мой выбор? Еще три года в камере и выход с судимостью или Украина и, если повезет, достойное будущее? А если не повезет, мои родные будут мной гордиться, а не прятать глаза на улице.
А чего не сразу во французский иностранный легион? У "Вагнер" такие критерии отбора, которые эти сидельцы не потянут никогда и от слова "совсем". Если это конечно сидельцы, а не массовка очередного фейка от бориташек.
туда приглашают после того, как к человеку приглядятся
так что это непонятно кем слепленная "пуля"
с тем же успехом можно было агитировать в отряд космонавтов
как ни крути, а это киллеры на службе государства
и телохранители тоже из той же категории
это если не приглядываться и не вдумываться
а если все же подумать, то эти люди занимаются защитой, составной частью их деятельности может выступать и лишение противника жизни
а может и не выступать, это уж как получится
качество не очень, но есть доля вероятности наличия монтажа.