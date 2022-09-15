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"Нам нужны штурмовики": в Сети появилось видео вербовки заключённых для СВО

"Нам нужны штурмовики": в Сети появилось видео вербовки заключённых для СВО

Автор:
15 сентября 2022 13:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Пригожин   ЧВК Вагнер   вербовка   видео   заключенные   ик   конкорд   политика   сво   
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На кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина, доходчиво объясняет собравшимся, какие плюсы им сулит согласие на вербовку.

В соцсетях завирусилось видео, сделанное в одной из исправительных колоний (по непрепроверенным данным, это может быть ИК-6 в Йошкар-Оле). На кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина, приглашает заключенных вступить в ЧВК "Вагнер", обещая согласившимся через полгода погашение судимости.



После того как ролик попал в соцсети, в пресс-службу компании "Конкорд" обратился с запросом журналист Дмитрий Никитин. Он попросил ответить на несколько вопросов, касающихся нашумевшего видео.


И получил ответ...

Ранее сообщалось, что бизнесмен Пригожин не имеет отношения к группе "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".

Источник:

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Метки: Пригожин   ЧВК Вагнер   вербовка   видео   заключенные   ик   конкорд   политика   сво   
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65  комментариев
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2k
kappaneed Час назад
Вагнер прохудился, его побили на Украине, музыканты из ЗК не смогут играть на тех инструментах, оркестр пуст, ноты разбежались
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129
Александр Шевченко Минуту назад
Всё как в сказке, всё страшнее и страшнее. Уже и головорезам отпущение грехов обещают.
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1k
Nico 2 минуты назад
есть где нибудь информация о потерях Вагнера?
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35k
Опаньки 8 минут назад
а когда зеля приезжал в изюм нельзя было закрыть вопрос ?
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4k
Нуи Хусим 8 минут назад
Ролик - тест реакции публики (граждан страны, сидельцев по разным статьям, военных) на вербовку зеков и отправку их "на войну". Могу только представить, как сейчас изучают все наши обсуждения специально подготовленные люди.
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2k
fraxinus 8 минут назад
Чудовищно похож...
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1k
neutrino 10 минут назад
На кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина, приглашает людей, похожих на заключенных вступить в ЧВК, похожее на "Вагнер", обещая согласившимся через срок, похожий на полгода погашение судимости.
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30
Сергей Волков 11 минут назад
Как хохломордых то и либеральную нечисть закорежило.
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9k
Izrin Maria 15 минут назад
Напоминаю: Аргентина, Эйхман, операция "Финал".
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2k
Любушка 15 минут назад
Допустим, происходит такая работа среди заключенных. Слово "вербовка" не хочу употреблять. Вербуют чужих. А сроки отбывают наши. Расзвиздяи, недоумки, но наши (не будем затрагивать тему с убийцами и маньяками, они сюда не вписываются).
Еще раз, допустим, меня определили на зону за растрату. Срок пять лет. Два я уже отмотала. Приезжают товарищи и предлагают поехать на Украину санитаркой, кухаркой, прачкой, но на передовую. При этом судимость снимается. И все льготы, в случае моей гибели, будут распространяться на мою семью. И как вы думаете, каков был бы мой выбор? Еще три года в камере и выход с судимостью или Украина и, если повезет, достойное будущее? А если не повезет, мои родные будут мной гордиться, а не прятать глаза на улице.
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385
Vladimir Tolkunov 18 минут назад
Кто заказывал штурмовиков?

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838
raael13 20 минут назад
Даже если это и фейк, то зеков можно было бы и привлечь, естественно добровольно. В ВОВ такую возможность для реабилитации им предоставляли.
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17
Terrible zZz 21 минуту назад
Вот они войны света. Теперь то точно победим!
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7k
Shtoppi 21 минуту назад
<<...приглашает заключенных вступить в ЧВК "Вагнер", обещая согласившимся через полгода погашение судимости.>>
А чего не сразу во французский иностранный легион? У "Вагнер" такие критерии отбора, которые эти сидельцы не потянут никогда и от слова "совсем". Если это конечно сидельцы, а не массовка очередного фейка от бориташек.
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22k
Inter 21 минуту назад
правильно, все там и останутся
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8k
Джонатан Свифт 22 минуты назад
У меня вопрос по процедуре. Когда в наших колониях разрешили телефоны настолько, что снимают в открытую, не таясь? Мне почему-то кажется что такая съемка обязательно привлекла-бы внимания как администрации колонии, так и вербующих, если это не фейк.
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22k
Егор 23 минуты назад
Все правильно делает. Психопатов в штурмовые бригады надо набирать там, где их много. Укры своих мобилизовали еще в марте. И видео - не слив, а вполне продуманная акция. Уж кому, как не Пригожину уметь это.
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5k
Leonid 23 минуты назад
Тут на днях в видео Киану тульские пряники уплетал с упоением. Не удивлюсь если завтра запостят видео из какого-нибудь Алькатраса или Сан-Квентина, где Псаки проводит набор в киевскую ДПС, что бы сократить там количество ДТП
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1k
Fiverknot Полчаса назад
RTVI- телеканал, владелец которого Гусинский. На которого уголовное дело в России с начала 2000х заведено. Который сдриснул в Израиль. Какие еще есть вопросы? RTVI как Эхо Москвы. Те же яйца, только в профиль.
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61k
SAndre 40 минут назад
в такие структуры по объявлению и на киче не набирают
туда приглашают после того, как к человеку приглядятся
так что это непонятно кем слепленная "пуля"
с тем же успехом можно было агитировать в отряд космонавтов
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131
Серега SAndre Полчаса назад
Сравнил космонавтов,с людьми ,которые за деньги маму родную не пожалеют.
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131
Серега SAndre 23 минуты назад
Да мне вообще плевать,наемный убица там таких же убийц нанимает или это фейк.Для меня,любые ЧВК,это люди которые убивают за деньги.И им все равно,кого,где и как,лишь бы платили.
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311
Михаил 45 минут назад
видео можно скормить анализатору дипфейков https://scanner.deepware.ai/https://scanner.deepware.ai/
качество не очень, но есть доля вероятности наличия монтажа.
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