Ох, хвост-чешуя! В сети сахалинских рыбаков угодила стая тунцов-гигантов

Тунцов оперативно доставили на плавбазу "Всеволод Сибирицев", где гигантскую рыбу обрабатывают по специальной технологии, замораживают целиком и упаквывают для транспортировки на рефрижераторном судне во Владивосток. Кстати, изначально рыбаки шли в море за иваси, которая существенно мельче по размерам. Но на этот раз рыбалка удалась на славу.

Надеемся, ребятам дадут премию))