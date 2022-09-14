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Ох, хвост-чешуя! В сети сахалинских рыбаков угодила стая тунцов-гигантов

Ох, хвост-чешуя! В сети сахалинских рыбаков угодила стая тунцов-гигантов

Автор:
14 сентября 2022 22:06
Сообщество : Животные
Метки: Приморье   Южные Курилы   гигант   доброфлот   рыбалка   тунец   
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В сети появилось видео с приморского рыболовецкого судна-траулера "Викинг" с рыбаками компании "Доброфлот", поймавшими на промысле в Южно-курильской продзоне стаю гигантских тунцов, каждый из которых весил по три центнера.

На кадрах ролика видно, как рыбаки позируют на фоне небывалого улова.

"Самый маленький из тунцов весит около 200 килограмм, а масса самого крупного превышает 300 килограмм", - сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Доброфлот".

Тунцов оперативно доставили на плавбазу "Всеволод Сибирицев", где гигантскую рыбу обрабатывают по специальной технологии, замораживают целиком и упаквывают для транспортировки на рефрижераторном судне во Владивосток. Кстати, изначально рыбаки шли в море за иваси, которая существенно мельче по размерам. Но на этот раз рыбалка удалась на славу.

Надеемся, ребятам дадут премию))

Группа компаний "Доброфлот" - ведущий российский производитель рыбных консервов и пресервов, поставляет продукцию во все регионы России и за рубеж. Ежегодно "Доброфлот" выпускает более 170 млн банок продукции 30 наименований

Источник:

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Метки: Приморье   Южные Курилы   гигант   доброфлот   рыбалка   тунец   
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5  комментариев
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5k
Divergent?!? Час назад
Добыча дорогая, слов нет. Если бы еще плавники были бы желтые - сразу, без заморозки, в Японию... Офигенные деньги.
Вообще, это редкость. Как то, что поймали сетью, так и 300-килограммовый тунец.
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4k
Dmitry_61rus 19 минут назад
Почему его в свежемороженом виде нет? В Океане, или еще каком рыбном? Хотелось бы попробовать. Или он в промышленном масштабе не ловится в наших акваториях?
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4k
Copycat 41 минуту назад
Рыбаки то небось мааааленькие
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KlyaksaZ

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