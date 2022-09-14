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Проклятие 25 снято? Ди Каприо встречается американской моделью Джиджи Хадид

Проклятие 25 снято? Ди Каприо встречается американской моделью Джиджи Хадид

Автор:
14 сентября 2022 20:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джиджи Хадид   Камилла Морроне   голливуд   ди каприо   звезды   леонардо   пары   
1945
5

Модели к слову 27 лет, хоть и выглядит она великолепно, в отличие от того же 47-него голливудского актера.

Впрочем, красивая внешность не аргумент, ведь только в начале осени он расстался с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.

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Девушка также является моделью и актрисой. Встречалась по разным источникам с Леонардо с 2017 года, но спустя практически шесть лет отношений пара объявила о расставании.

Камилла была шестой пассией за последние двадцать с лишним лет. При этом ничего не предвещало беды, так как пара шла не рекорд по длительности отношений.

Есть поговорка, что любовь живет три года, но в случае с Леонардо ди Каприо до встречи с Хадид, любовь жила до 25 лет.

Неизвестно насколько серьезны романтические отношения Леонардо и Джиджи. Возможно, проклятие 25 было снято и скоро мама Леонардо наконец-таки дождется внуков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джиджи Хадид   Камилла Морроне   голливуд   ди каприо   звезды   леонардо   пары   
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2  комментария
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3k
Трям 59 минут назад
КГ/АМ
Какое тебе и другим дело до их личной жизни?
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5
Артём 47 минут назад
По второму кругу пошёл?
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Александр Невский
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