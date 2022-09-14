Проклятие 25 снято? Ди Каприо встречается американской моделью Джиджи Хадид

Модели к слову 27 лет, хоть и выглядит она великолепно, в отличие от того же 47-него голливудского актера.
Впрочем, красивая внешность не аргумент, ведь только в начале осени он расстался с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.
Девушка также является моделью и актрисой. Встречалась по разным источникам с Леонардо с 2017 года, но спустя практически шесть лет отношений пара объявила о расставании.
Камилла была шестой пассией за последние двадцать с лишним лет. При этом ничего не предвещало беды, так как пара шла не рекорд по длительности отношений.
Есть поговорка, что любовь живет три года, но в случае с Леонардо ди Каприо до встречи с Хадид, любовь жила до 25 лет.
Неизвестно насколько серьезны романтические отношения Леонардо и Джиджи. Возможно, проклятие 25 было снято и скоро мама Леонардо наконец-таки дождется внуков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какое тебе и другим дело до их личной жизни?