Игры в куклы кончились: за импортозамещение взялась инфоцыганка Хацкевич

Импортозамещение идет полным ходом. Одни производители уходят из-за того, что возникли проблемы с логистикой.
Другие из-за политических решений руководства компании приостанавливают свой бизнес на территории нашей страны.
Некоторые из отечественных производителей весьма успешно замещают освободившуюся нишу на рынке. Но есть и те, кто не хотят ждать, пока иностранный производитель ее освободит.
Например, известная инфоцыганка Вероника Хацкевич, называющая себя психологом и продающая курсы по "трансформации" решила обратиться к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением заменить игрушки компании "Барби", пропагандирующие ЛГБТ-отношения среди молодежи.
Естественно, порыв не только в том, чтобы оградить детей от пропаганды нетрадиционных отношений. Хацкевич по старому принципу не только критикует, но и предлагает заменить не проходящие цензуру игрушки на куклы со своим изображением и под своим именем.
По версии Хацкевич куда лучше заморских кукол, детские игрушки, рассказывающие об образе жизни московских "светских львиц", обманывающих простофиль в интернете.
В комплекте, к слову, также идет и игрушечная копия машины российской марки "Аурус".
А как вы относитесь к такому импортозамещению?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может не надо таких "Вероник" ?
Не заказать в Китае, а именно заслужить.
Чем-то большим, чем лживые доносы.
барби офра