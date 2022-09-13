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Игры в куклы кончились: за импортозамещение взялась инфоцыганка Хацкевич

Игры в куклы кончились: за импортозамещение взялась инфоцыганка Хацкевич

Автор:
13 сентября 2022 20:02
Сообщество : Жить в России
Метки: барби   импортозамещение   интересно   инфоцыгане   куклы   лгбт   пропаганда   санкции   
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Импортозамещение идет полным ходом. Одни производители уходят из-за того, что возникли проблемы с логистикой.

Другие из-за политических решений руководства компании приостанавливают свой бизнес на территории нашей страны.

Некоторые из отечественных производителей весьма успешно замещают освободившуюся нишу на рынке. Но есть и те, кто не хотят ждать, пока иностранный производитель ее освободит.

Например, известная инфоцыганка Вероника Хацкевич, называющая себя психологом и продающая курсы по "трансформации" решила обратиться к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением заменить игрушки компании "Барби", пропагандирующие ЛГБТ-отношения среди молодежи.

Естественно, порыв не только в том, чтобы оградить детей от пропаганды нетрадиционных отношений. Хацкевич по старому принципу не только критикует, но и предлагает заменить не проходящие цензуру игрушки на куклы со своим изображением и под своим именем.

По версии Хацкевич куда лучше заморских кукол, детские игрушки, рассказывающие об образе жизни московских "светских львиц", обманывающих простофиль в интернете.

В комплекте, к слову, также идет и игрушечная копия машины российской марки "Аурус".

А как вы относитесь к такому импортозамещению?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: барби   импортозамещение   интересно   инфоцыгане   куклы   лгбт   пропаганда   санкции   
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23  комментария
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3k
Трям Час назад
Что это за тупая песда и зачем мне о ней знать?
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11k
Alex Djeff 7 минут назад
Куклы раньше ассоциировались у девочки с детьми и цель их была очевидна - развить у ребёнка материнский инстинкт. А барби или этот "образ светской б...и что может развить?
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6k
maclay 10 минут назад
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−100
Сигизмунд Лазаревич 21 минуту назад
странно что бузова с такой хренью не вылезла.
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191
Бухаю по пятницам Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Вот нахрена ты подсказываешь?
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122
Александр Шевченко Пётровыч 8 минут назад
Уже? Шустро...
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4k
SR 23 минуты назад
Сколько мусора наверх всплыло на "патриотических" волнах.
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
А к аурусу и самолёту вероники вставные силиконовые сиськи вероники в комплекте не идут? Не комплект, однако.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
"баря "успешной женщины" Вероники почему нет в комплекте?)
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25k
Юрий 40 минут назад
Образ жизни московских "светских львиц" хорошо всем известен.
Может не надо таких "Вероник" ?
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−93
Муса Бахромов 41 минуту назад
а что, куклы из соломы в лаптях и кокошнике больше не канают? Есть Матрешки - но они не русские, у японцев свиснуты. А вот солома, лапти и кокошник самое то, русское народное.
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4k
Нескучный сад 48 минут назад
Сейчас время для всякой подобной перхоти. Можно под дудочку патриотизма свою ипанутость продавать. Ну ничего, скоро эта пена спадёт...
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9k
Izrin Maria 51 минуту назад
Д думаю, что куклу своего имени надо ещё заслужить.
Не заказать в Китае, а именно заслужить.
Чем-то большим, чем лживые доносы.
барби офра
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7
300n 56 минут назад
Кому война, а кому мать родна.
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
ну это дно
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2
Роман Час назад
Зачем я это прочитал?
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Александр Невский
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