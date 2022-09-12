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Ненавижу! Теннисисты-истерички, ломающие всё на своем пути, после проигрыша

Ненавижу! Теннисисты-истерички, ломающие всё на своем пути, после проигрыша

Автор:
12 сентября 2022 21:41
Сообщество : Спорт
Метки: Ломать   Спорт   Эмоции   нервы   ракетка   споортсмены   теннис   
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Спортсмены - люди эмоциональные и всегда уверенные в собственной победе. Иначе, на корт можно и не выходить. Что теннисисты любят больше, чем теннис? Правильно – ломать свои ракетки, в случае проигрыша. Иногда и не свои. Иногда даже по несколько штук.

Австралиец Ник Кирьос, на днях проигравший россиянину Карену Хачанову в четверть финале US Open, буквально превратился в комок нервов. После окончания матча он нашёл в себе силы пожать руку сопернику, но затем, взял свою ракетку и начал избивать ею корт. А когда она сломалась, то он не пожалел и вторую. Истории эмоциональных проигрышей публикует издание "Абзац".

Марков Багдатис

Горячий парень с Кипра по имени Маркос Багдатис на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2012 году проигрывал решающий сет швейцарцу Стэну Вавринке. В перерыве он так волновался, что, не сходя со своего места, за раз разбил четыре ракетки. Причём, две из них погибли новенькими, прямо в упаковке.

Судья и вся арена были в шоке. Однако, нервы нервами, но Марков оставил себе одну ракетку, чтобы доиграть матч не голыми руками. За плохое поведение киприоту выписали штраф в $800.

Горан Иванишевич

А вот темпераментный хорват Горан Иванишевич на нервах расколотил все свои ракетки и снялся с турнира из-за того, что продолжать игру было просто нечем. Это случилось в английском Брайтоне в 2000 году. Хорват так разбушевался, что к третьему сету у него не осталось целого инвентаря.

Примечательно, что организаторы турнира просили соперника-хорвата одолжить ему ракетку, но тот отказался (ну, и правильно сделал). Есть ли ещё более эффективный способ обыграть соперника?

В следующем году Иванишевич взял себя в руки, сходил к психологу, но на всякий случай на престижнейший Уимблдонский турнир 2001 года привёз с собой больше ракеток. И выиграл .

Вера Звонарёва

Если вы думаете, что девочки более эмоционально устойчивы в стрессе, то вы ошибаетесь. Девочки тоже ломают ракетки. Бронзовая призёр Олимпиады в Пекине Вера Звонарёва на протяжении всей своей карьеры отличалась повышенной эмоциональностью.

Когда у Звонарёвой игра не шла, то ей лучше было не попадаться на пути.

Ярчайший пример – проигранный австралийке Саманте Стосур турнир в Чарльстоне в 2010 году. После того проигрыша Звонарёву показывали по всем телеканалам. Именно тогда её ракетка была сломана на несколько кусочков и вдобавок отправлена мастерским ударом ноги под скамейку.

Михаил Южный

В Майами в 2008 году жарило так, что на теннисном корте можно было готовить омлет. Но ещё жарче был накал страстей во время битвы российского теннисиста Михаила Южного с испанцем Николасом Альмагро. В какой-то момент Михаил решил проверить, что крепче - его голова или ракетка. Южный так сильно трижды ударил себя по голове, что матч пришлось приостановить и позвать врача.

«Я не хотел вызывать врача на таком важном этапе матча. Но потом увидел, что на корт капает кровь», – рассказывал россиянин после турнира.

Наверное, этот срыв помог ему собраться с мыслями – третий сет он выиграл на тай-брейке и таким образом одолел своего соперника. На послематчевую пресс-конференцию пришли всего три журналиста. Когда у Южного снова пошла кровь изо лба, один из журналистов отдал ему свой носовой платок. Видео разбирательства российского теннисиста со своей головой с помощью ракетки сразу же стало хитом в интернете, в первую же неделю собрав 700 тыс. просмотров.

Марат Сафин

У легендарного и харизматичного Марата Сафина, победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису 2005 года, всегда были особые отношения со спортивным инвентарём. Лишь за 1999 год Сафин во всех турнирах в общей сложности сломал 48 ракеток. Это неофициальный рекорд.

Спортсмен как-то признался, что сломал порядка тысячи ракеток за свою карьеру. Причём делал он это с невероятным изяществом. Однажды свои действия он прокомментировал такими словами, что ему позавидовал бы Джейсон Стэйтем: «Буду ломать ракетки, ибо завтра умрём».

Правда, надо отдать должное Сафину. Он был не только сверхэмоционален, но ещё и настоящим и искренним. И данное видео это подтверждает:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ломать   Спорт   Эмоции   нервы   ракетка   споортсмены   теннис   
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6  комментариев
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44k
Максим Т. Час назад
Теннесисты - это жители Теннесси?
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2k
Daimos 6 часов назад
Сегодня ты сломаешь ракетку. А завтра ракетка сломает тебя.
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 7 часов назад
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🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 7 часов назад
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8k
Mowgley Z ⚔ 9 часов назад
Теннесисты такие теннесисты
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Михалыч 10 часов назад
Второе видео с Сафиным. Не дай боже сейчас так поступить, с говном съедят. Чортов новый мир.
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