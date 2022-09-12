Ненавижу! Теннесисты-истерички, ломающие всё на своем пути, после проигрыша

Австралиец Ник Кирьос, на днях проигравший россиянину Карену Хачанову в четверть финале US Open, буквально превратился в комок нервов. После окончания матча он нашёл в себе силы пожать руку сопернику, но затем, взял свою ракетку и начал избивать ею корт. А когда она сломалась, то он не пожалел и вторую. Истории эмоциональных проигрышей публикует издание "Абзац".

Марков Багдатис

Горячий парень с Кипра по имени Маркос Багдатис на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2012 году проигрывал решающий сет швейцарцу Стэну Вавринке. В перерыве он так волновался, что, не сходя со своего места, за раз разбил четыре ракетки. Причём, две из них погибли новенькими, прямо в упаковке.

Судья и вся арена были в шоке. Однако, нервы нервами, но Марков оставил себе одну ракетку, чтобы доиграть матч не голыми руками. За плохое поведение киприоту выписали штраф в $800.