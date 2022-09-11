GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией

Угонщик ранее попал в аварию, и когда на место ДТП приехали инспекторы, он решил удрать от разборок на их авто.
В Омске порой случаются занятные истории. Эта как раз из разряда "нарочно не придумаешь". 9 сентября в деревне Калиновка произошло ДТП, в результате которого ВАЗ-210740 опрокинулся на крышу. На место аварии приехал экипаж ДПС, и водитель отечественного авто - кстати, пьяный и лишенный водительских прав - решил, что ему пора удалиться. 34-летний товарищ прямо во время оформления протокола умудрился сесть за руль патрульной машины и угнал её.
За ним бросились в погоню, и дальнейшее напоминало сцену из игры GTA: омич рискованно уходил от преследования, и в конце концов врезался в столб. Но не сдался. Вышел на дорогу и попытался угнать еще один автомобиль - правда, безуспешно. После этого, видимо, запал лихача поугас - тут-то его и догнали доблестные стражи порядка.
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Во втором видео, снятом в догоняющей машине, можно увидеть детали погони. Судя по всему, инспектор ДПС сел в другой автомобиль — предположительно, принадлежащий местному депутату. На видео он докладывает по рации: «Я с депутатом. Сел в его машину и пустился в погоню!».
Слышно, что рядом сидящая женщина просит «не гнать», на что водитель эмоционально отвечает: «Я не гоню! Там турбо! Он от нас уедет в два счета». Инспектор постоянно докладыват обстановку, сообщая, что угонщик «виляет» и создает опасность на дороге.
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В конце концов задержанный омич от медосвитетельствования отказался. Как сообщает местная пресса, "в отношении него составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ". Покуролесил мужичок знатно, собрав в общей сложности 23 административных материала за нарушение ПДД.
Кстати, в соцсетях, обсудив этот случай, уверены, что попадет не только лихачу.
Впрочем, угонщик уже имеет проблемы с законом. 34-летний Константин Бесков еще до всей этой ГТА-истории находился под следствием - в отношении него расследуется дело за совершение грабежа. Как сообщают СМИ, ранее он уже был судим "за кражи, мошенничество, оборот наркотических средств, а также за неправомерное завладение автомобилем". Так что к приключениям ему не привыкать.
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АНТИФИШКИ
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