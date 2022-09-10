Художник Бурмакин Евгений

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Бурмакин Евгений родился в 1951 году в Москве.
Казалось бы, в любом произведении искусства можно увидеть некий, даже самый незначительный отпечаток времени. Художник интуитивно впитывает дух эпохи и бессознательно, или же сознательно, выпускает его в своих полотнах. Обычно так и происходит, но не всегда...
Приятного просмотра!
Казалось бы, в любом произведении искусства можно увидеть некий, даже самый незначительный отпечаток времени. Художник интуитивно впитывает дух эпохи и бессознательно, или же сознательно, выпускает его в своих полотнах. Обычно так и происходит, но не всегда...
Приятного просмотра!
1.
Иногда творчество становится "островом", далеким от жизненных волнений и социальных сдвигов. Совершенным оазисом красоты и спокойствия.
Художник Евгений Бурмакин имеет идеи именно по этому пути - создает свой идеальный мир, вне времени, вне людской суеты. Мир лесных загадок, наполненный настроениями и эмоциями. На свете все имеет, как минимум две стороны, без которых равновесие невозможно. Так и в искусстве: художник выбирает один из двух путей - либо он обращается "к будущему", либо "к прошлому" - иначе говоря, придумывает новые формы или же сохраняет традиционные.
Художник Евгений Бурмакин имеет идеи именно по этому пути - создает свой идеальный мир, вне времени, вне людской суеты. Мир лесных загадок, наполненный настроениями и эмоциями. На свете все имеет, как минимум две стороны, без которых равновесие невозможно. Так и в искусстве: художник выбирает один из двух путей - либо он обращается "к будущему", либо "к прошлому" - иначе говоря, придумывает новые формы или же сохраняет традиционные.
2.
Максимально точное воспроизведение натуры во всех ее мельчайших, даже второстепенных деталях - еще одна особенность работ художника. Многочасовые прогулки по лесным чащобам - тот необходимый опыт, без которого вместо подлинности был бы лишь вымысел. Субъективное видение и эмоциональная передача различных состояний природы - то, что является основной целью творчества автора.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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