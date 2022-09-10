Художник Бурмакин Евгений

1.

Иногда творчество становится "островом", далеким от жизненных волнений и социальных сдвигов. Совершенным оазисом красоты и спокойствия.

Художник Евгений Бурмакин имеет идеи именно по этому пути - создает свой идеальный мир, вне времени, вне людской суеты. Мир лесных загадок, наполненный настроениями и эмоциями. На свете все имеет, как минимум две стороны, без которых равновесие невозможно. Так и в искусстве: художник выбирает один из двух путей - либо он обращается "к будущему", либо "к прошлому" - иначе говоря, придумывает новые формы или же сохраняет традиционные.