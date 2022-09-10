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Художник Бурмакин Евгений

Художник Бурмакин Евгений

Автор:
10 сентября 2022 22:12
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   
176
24
Бурмакин Евгений родился в 1951 году в Москве.
Казалось бы, в любом произведении искусства можно увидеть некий, даже самый незначительный отпечаток времени. Художник интуитивно впитывает дух эпохи и бессознательно, или же сознательно, выпускает его в своих полотнах. Обычно так и происходит, но не всегда...
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   
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