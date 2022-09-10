Назад в 80-е: Нижний Новгород (Горький). Теплые фотографии того времени. Часть 2

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30
Нижний Новгород - город контрастов, в котором сочетаются старые деревянные домики с новыми современными постройками.
Холмы, перепад высот, древние памятники архитектуры - необычное зрелище для туристов.
Предлагаю взглянуть на то, каким город был в 80-е годы.
Приятного просмотра!
Холмы, перепад высот, древние памятники архитектуры - необычное зрелище для туристов.
Предлагаю взглянуть на то, каким город был в 80-е годы.
Приятного просмотра!
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15.
На зимней рыбалке на Оке. Практические занятия фото-кружка Дома культуры им. Калинина.
Автор: Борис Шемякин
27.
Сормово. Улица Васенко. Установка судна на подводных крыльях "Метеор". Рядом в 1982 году откроется кинотеатр "Сормовский".
Автор: Н. Мошков,
30.
Вид в сторону Ивановского съезда с Горьковского дома моды
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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