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Назад в 80-е: Нижний Новгород (Горький). Теплые фотографии того времени. Часть 2

Назад в 80-е: Нижний Новгород (Горький). Теплые фотографии того времени. Часть 2

Автор:
10 сентября 2022 21:56
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Нижний Новгород - город контрастов, в котором сочетаются старые деревянные домики с новыми современными постройками.
Холмы, перепад высот, древние памятники архитектуры - необычное зрелище для туристов.
Предлагаю взглянуть на то, каким город был в 80-е годы.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Элек Мек Час назад
Спасибо за фото из детства.
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