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Как отмечали День города в Москве 75 лет назад?

Как отмечали День города в Москве 75 лет назад?

Автор:
10 сентября 2022 20:52
Метки: Москва   СССР   история   люди   страна   фотографии   
292
25
Москве исполнилось 875 лет. Предлагаем посмотреть как Москва праздновала свой 800-летний юбилей, который состоялся 75 лет назад!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Москва   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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4k
Виктор Штурмаревич 11 часов назад
А как отмечали день города в Москве с 41 по 45 годы,когда страна воевала? Хороводились как сейчас или делали всё для победы над врагом?
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Москвичка 7 секунд назад
Всё-таки Сталин был очень мудрым!
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127k
Игорь 10 часов назад
Ну тогда могли отметить праздником. Сегодня вот тоже отметили, сдачей Изюма.
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387
Миха Игорь 9 часов назад
причём тут день Москвы и Изюм? и откуда инфа о сдаче?
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11k
a_komolow 11 часов назад
875 лет - это мелочь!
Витебску 1048 лет, а Полоцку вообще 1160 лет!
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