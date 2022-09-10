Как отмечали День города в Москве 75 лет назад?

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Москве исполнилось 875 лет. Предлагаем посмотреть как Москва праздновала свой 800-летний юбилей, который состоялся 75 лет назад!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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Президиум торжественного собрания, посвященного 800-летию Москвы. Неизвестный автор, 6 сентября 1947 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
2.
800-летие Москвы. Фото: МАММ / МДФ (Е. Умнов)
1947 году Совет Министров СССР постановил провести в Москве грандиозное празднование 800-летия города. Так 6 сентября в Большом театре состоялось торжественное заседание Моссовета.
А в воскресенье 7 сентября проходили народные торжества. Улицы были украшены флагами и портретами вождей, играли духовые оркестры.
1947 году Совет Министров СССР постановил провести в Москве грандиозное празднование 800-летия города. Так 6 сентября в Большом театре состоялось торжественное заседание Моссовета.
А в воскресенье 7 сентября проходили народные торжества. Улицы были украшены флагами и портретами вождей, играли духовые оркестры.
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Праздничная иллюминация и салют на Красной площади в честь 800-летия основания Москвы, 7 сентября 1947 года. Фото А. Гаранина / РИА Новости
4.
Празднование 800-летия основания Москвы у гостиницы "Москва" на Манежной площади. 7 сентября 1947 год. Фото А. Гаранина / РИА Новости
10.
Праздничная иллюминация в честь 800-летия основания Москвы в центре города. Фото А. Гаранина / РИА Новости
11.
Праздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года. Фото А. Гаранина / РИА Новости
13.
Центром торжеств стал стадион «Динамо».
Физкультурный парад на стадионе «Динамо» в честь 800-летия Москвы. Фото: МАММ / МДФ (Е. Умнов)
Физкультурный парад на стадионе «Динамо» в честь 800-летия Москвы. Фото: МАММ / МДФ (Е. Умнов)
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На водном стадионе «Динамо» в дни празднования 800-летия Москвы. Евгений Халдей, 1947 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
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Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы. Семен Мишин-Моргенштерн, 7 сентября 1947 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
19.
800-летие Москвы. Физкультурники идут через мост. Евгений Халдей, 7 сентября 1947 года, г. Москва, Большой Москворецкий мост, МАММ/МДФ, ТАСС.
Источник:
АНТИФИШКИ
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