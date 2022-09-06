Двум ЛГБТ-активисткам в Иране вынесли смертный приговор

Также сообщается, что Захре сразу после задержания было отказано в предоставлении адвоката, также решался вопрос об отстранении ее от опеки над двумя детьми.

Согласно иранскому законодательству, однополые отношения в стране полностью запрещены и караются наказанием, которое определяет суд (максимальная мера - смертная казнь). Захра Хамедани - известная в Иране активистка, пропагандировавшая нетрадиционные сексуальные ценности. После выхода фильма BBC, где она рассказала о проблемах ЛГБТ-меньшинств, Захру стали забрасывать угрозами и она приняла решение покинуть страну. В итоге девушка планировала бежать в Турцию, а перед этим отправила правозащитникам ролик, где рассказала, что её пытали на электрическом стуле.