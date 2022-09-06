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Двум ЛГБТ-активисткам в Иране вынесли смертный приговор

Двум ЛГБТ-активисткам в Иране вынесли смертный приговор

Автор:
06 сентября 2022 11:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Elham Choubdar   Zahra Seddiqi Hamedani   Смертная казнь   инакомыслие   иран   приговор   пропаганда нетрационных ценностей   суд   
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С "этим самым" в Иране не шутят, и распространители ЛГБТ-пропаганды караются максимально строго.

The Jerusalem Post со ссылкой на курдских правозащитников сообщает о вынесении приговора двум активистам, пропагандировавшим чуждые ценности. Ранее задержанные 31-летняя Захра Седики Хамедани (Сара) из Накаде и 24-летняя Эльхам Чубдаре из Урмии провели под стражей 10 месяцев, после чего Революционный суд Урмии определил их дальнейшую судьбу.


Также сообщается, что Захре сразу после задержания было отказано в предоставлении адвоката, также решался вопрос об отстранении ее от опеки над двумя детьми.


Согласно иранскому законодательству, однополые отношения в стране полностью запрещены и караются наказанием, которое определяет суд (максимальная мера - смертная казнь). Захра Хамедани - известная в Иране активистка, пропагандировавшая нетрадиционные сексуальные ценности. После выхода фильма BBC, где она рассказала о проблемах ЛГБТ-меньшинств, Захру стали забрасывать угрозами и она приняла решение покинуть страну. В итоге девушка планировала бежать в Турцию, а перед этим отправила правозащитникам ролик, где рассказала, что её пытали на электрическом стуле.


При попытке выезда в Турцию ее задержали. С этого момента Захра находилась в одиночной камере. Известно, что после Исламской революции 1979 года в Иране казнили несколько тысяч представителей ЛГбТ-сообществ. В разных источниках количество тех, в отношении кого приговор смертной казни привели в исполнении, варьирует от 4000 до 6000. Судя по всему, вскоре казненных станет на 2 человека больше.

Источник:

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Метки: Elham Choubdar   Zahra Seddiqi Hamedani   Смертная казнь   инакомыслие   иран   приговор   пропаганда нетрационных ценностей   суд   
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33  комментария
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21k
SolomonA 2 часа назад
Жестко, но правильно. Е.б.и.т.е.с.ь вы там с кем хотите - нехрен другим втюхивать свои извращения.
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32k
Fat Lynx 4 минуты назад
Сегодня я немного иранец.
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2k
Kom9ipa 11 минут назад
Как в том анекдоте про ведьм.
Симпатичные... Но потом - казнить!
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6k
Duckk 17 минут назад
ЛГБТ-туры в Иран. Только у нас вы экономите на обратном билете!
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17k
Дмитрий 17 минут назад
Как же прав Пелевин!
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4k
Babangdida Полчаса назад
Вот бы и у нас так! Особенно с теми, кто не буквально, а в переносном смысле передаст.
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14k
Сергей Полчаса назад
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209
Dima 36 минут назад
Когда молишься о дожде, готовься ходить по лужам
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880
idhr 44 минуты назад
да уж ... они чо то перепутали ... надо было сначала бежать, а потом трубить всему миру почему они сбежали, а не наоборот, сначала трубить о причинах по которым надо бежать, а потом уже пытаться бежать ... Это уже реально какой то сюр, какая то "полицейская академия" ... как при ограблении банка, сначала включать сигнализацию, а только потом начинать ковырять отмычкой замок для входа ...

Хотя, конечно, могло иметь место и предаительство и подстава со стороны западных агентов. Им изначально от "глубоко пофиг на этих двух женщин", до "даже и хорошо если их поймают и растерзают". Но само собой, при работе с ними они их уверяют в полной безопасности, дают всевозможные гарантии, вытащить, спасти, мол вы там учините шумиху, это очень важно, что бы люди именно в вашей стране задумались, а мы вас обязательно потом спасём ... ну а когда это потом наступает, когда ловят и убивают, только даже и лучше, не надо траться на обустройство их на западе ...
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7k
Енот Потаскун 46 минут назад
По моему жестоко как-то. Они могли бы ещё пользу принести стране. Например на урановых рудниках.
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44k
Прискорбный Скиталец 49 минут назад
Мне не понятно такое:
- если человек прет за ЛГБТ то его поддерживают и защищают (в "цивилизованной гейропе")
- если человек прет за естественные и нормальные отношения, то его осуждают за оскорбление чувств меньшинства, которое уже практически большинство...
Можно подумать первые не оскорбляют нормальных людей тем же самым.. так в чем справедливость?
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94
Arts Sitnikov Прискорбный Скиталец Полчаса назад
В том то и дело, что справедливости здесь никой нет от слова ВООБЩЕ.. !! Этих ЛГБТАПВЛАПДОБЮЛОАМЮЛФ вообще 0.01% населения планеты, но из-за того, что в Европе, Америке и много где к ним относятся, как каким-то высшим индивидам, то постепенно создается впечатление, что этих п.и.д.а.р.а.с.о.в до.х.у.я. и больше..((( Они как говно, чем больше его ковыряешь, те больше оно воняет((
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28k
Aqueronte 56 минут назад
Не очень умное решение баловаться с радикальным исламом и дёргать судьбу за яйца зная что за такие дела смертная казнь весьма реальная перспективы. Это показывает что лгбтшники не очень умные.
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−109
Сигизмунд Лазаревич 58 минут назад
На весь Иран только две штуки? Отличная страна.
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2k
Ал Час назад
ЛГБТ-активист - это уже звучит как преступление против человечности!!!
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10k
Hunson Abadeer Час назад
в принципе не плохо)
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38k
Александр Час назад
Нифига сколько в Иране гомосеков...
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5k
просто Дмитрий Час назад
Как бы теперь Западное "прогрессивное сообщество" не приняло решение нанести Ирану ракетно-бомбовый удар
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370
Vladimir Tolkunov Час назад
С логикой у "девушки" похоже тоже проблема, правильная последовательность действий:
- выехала из страны,
- выложила ролик.
По другому смертная казнь.
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49k
Олег Час назад
Давайте скинемся на билет гудкову из соседнего поста?
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2k
Vad Час назад
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103
Robot Terminatorovich Час назад
Пора и у нас революционный суд устроить! Проредить немного!
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