Двум ЛГБТ-активисткам в Иране вынесли смертный приговор

С "этим самым" в Иране не шутят, и распространители ЛГБТ-пропаганды караются максимально строго.
The Jerusalem Post со ссылкой на курдских правозащитников сообщает о вынесении приговора двум активистам, пропагандировавшим чуждые ценности. Ранее задержанные 31-летняя Захра Седики Хамедани (Сара) из Накаде и 24-летняя Эльхам Чубдаре из Урмии провели под стражей 10 месяцев, после чего Революционный суд Урмии определил их дальнейшую судьбу.
Также сообщается, что Захре сразу после задержания было отказано в предоставлении адвоката, также решался вопрос об отстранении ее от опеки над двумя детьми.
Согласно иранскому законодательству, однополые отношения в стране полностью запрещены и караются наказанием, которое определяет суд (максимальная мера - смертная казнь). Захра Хамедани - известная в Иране активистка, пропагандировавшая нетрадиционные сексуальные ценности. После выхода фильма BBC, где она рассказала о проблемах ЛГБТ-меньшинств, Захру стали забрасывать угрозами и она приняла решение покинуть страну. В итоге девушка планировала бежать в Турцию, а перед этим отправила правозащитникам ролик, где рассказала, что её пытали на электрическом стуле.
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При попытке выезда в Турцию ее задержали. С этого момента Захра находилась в одиночной камере. Известно, что после Исламской революции 1979 года в Иране казнили несколько тысяч представителей ЛГбТ-сообществ. В разных источниках количество тех, в отношении кого приговор смертной казни привели в исполнении, варьирует от 4000 до 6000. Судя по всему, вскоре казненных станет на 2 человека больше.
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АНТИФИШКИ
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Симпатичные... Но потом - казнить!
Хотя, конечно, могло иметь место и предаительство и подстава со стороны западных агентов. Им изначально от "глубоко пофиг на этих двух женщин", до "даже и хорошо если их поймают и растерзают". Но само собой, при работе с ними они их уверяют в полной безопасности, дают всевозможные гарантии, вытащить, спасти, мол вы там учините шумиху, это очень важно, что бы люди именно в вашей стране задумались, а мы вас обязательно потом спасём ... ну а когда это потом наступает, когда ловят и убивают, только даже и лучше, не надо траться на обустройство их на западе ...
- если человек прет за ЛГБТ то его поддерживают и защищают (в "цивилизованной гейропе")
- если человек прет за естественные и нормальные отношения, то его осуждают за оскорбление чувств меньшинства, которое уже практически большинство...
Можно подумать первые не оскорбляют нормальных людей тем же самым.. так в чем справедливость?
- выехала из страны,
- выложила ролик.
По другому смертная казнь.