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Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке, погибли

Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке, погибли

Автор:
05 сентября 2022 23:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   Ключевская Сопка   МЧС   альпинисты   вулкан   гибель   
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Отметка в 4158 метров стала роковой для группы альпинистов, решивших покорить Ключевскую Сопку на Камчатке. Вечером 5 сентября стало известно, что из 12 человек, начавших восхождение, в живых осталось только трое. До вершины Сопки туристы не дошли около 600 метров. Выжившие ждут спасателей, но из-за погодных условий добраться к ним пока не получается.

Первые новости о трагедии на Камчатке стали появляться еще в субботу, 3 сентября: по предварительным данным, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, группа из 12 человек, в числе которых было два гида, шла в связках по три человека. На высоте более 4 тыс. м один из альпинистов сорвался в пропасть, потащив за собой еще двоих. Почти сразу после этого сорвалась еще одна связка. Четыре человека погибли мгновенно, еще двое — позже от полученных травм.

Как события развивались дальше, что именно случилось там, наверху, пока не ясно. 5 сентября стало известно, что число погибших участников восхождения увеличилось до девяти.

Лишь одному из гидов, который находился на высоте 4158 метров, удалось спуститься вниз, к домику вулканологов на отметке 3300 метров, где оставались ещё два члена группы, которые не решились на восхождение. Втроем (30-летний Иван Алабугин, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева) они ждут спасателей. В помещении есть еда и газ. Благодаря тому, что у гида оказался с собой спутниковый телефон, можно получать хоть какую-то информацию. С его слов, все, кто остался наверху, а это 9 человек, погибли. Об этом пишет Московский Комсомолец.

Поисково-спасательную операцию осложняет сильный ветер, снег, а также наличие на пути ледовых полей, передвигаться по которым можно только в «кошках», используя ледорубы.

Директор туристической компании "Край вулканов" Эдуард Фролов, комментируя в интервью РЕН ТВ трагедию на Камчатке, рассказал о главной опасности Ключевской Сопки для туристов.

"Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Главная опасность — очень разная погода в начале восхождения и в конце. Она может меняться очень сильно, выходишь в нормальных условиях, с каждым шагом попадаешь в более критические условия. Еще одна опасность — постоянные камнепады. Оценка своих возможностей — основное, что должно двигать всеми, кто идет на вулкан", — подчеркнул Фролов:

Российские туристы, погибшие во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, прибыли на полуостров из шести разных городов РФ.

«Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

СМИ публикуют полный список группы:

1. Алабугин Иван, 1992 г.р., 2. Мищенко Андрей, 1981 г.р., 3. Семеничев Павел, 1984 г.р, 4. Соловьёв Максим, 1988 г.р., 5. Киприянов Андрей, 1996 г.р., 6. Аверин Роман, 1979 г.р, 7. Косюк Екатерина, 1994 г.р, 8. Гутор Андрей, 1987 г.р, 9. Жиловачик Александр, 1991 г.р, 10. Сорокин Евгений, 1984 г.р, 11. Усачёва Анастасия, 1987 г.р, 12. Михайловский Игорь, 1976 г.р.

Прокуратура начала проверку компании, которая организовала тур на вулкан. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», а также продолжается расследование дела, возбужденного по факту смерти туристов (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Также следователи СК побывали на месте, с которого началось восхождение группы альпинистов и изъяли необходимые вещи и предметы. Уточняется, что в данный момент изучаются электронные носители информации, чтобы выяснить детали гибели участников похода.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камчатка   Ключевская Сопка   МЧС   альпинисты   вулкан   гибель   
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14  комментариев
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
"...уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья..." А разве могут быть услуги по залезанию на горы какими-то другими, "отвечающими требованиям безопасности"?? Это все равно что открыть фирму по катанию на крыше электрички, а потом объяснять: "Ну там же условия в начале поездки и в конце разные - бывает очень жарко, миллион градусов, а ещё группа может разделиться на части... на много частей".
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1k
lihaci 10 минут назад
Гора - действующий вулкан, покрыта льдом, изрезана глубокими трещинами, постоянные камнепады, погода меняется каждые5 минут, ураганные ветра, невозможность спасательной операции... Действительно, что может пойти не по плану?!?
Премию Дарвина, всем, живым и не очень.
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6k
Duckk Полчаса назад
"Умный в гору не пойдёт..."
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7k
vitenok 38 минут назад
Не понятно, как прокуратура возбудила такие дела, если даже не поговорили со свидетелями ( выжившими)? Спасательной операции ведь ещё не было? А если тот, кто спустился, пи..дит? А если там ещё живые люди? Уголовщина? Как сейчас фирме можно предъявлять обвинения? Или это СМИ?
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4k
Egoro 58 минут назад
"Можно жить так, а можно ускориться" (С).
Ребят жаль, но ведь знали на что идут, профессиональный (точнее любительский) риск.
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2k
ДК 6 часов назад
Лично я всего на пару километров заходил. А вот сын серьезно поднимается, вместе с подругой...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Шурман 6 часов назад
Горы не прощают ошибок , мог бы цитировать но у самого и А и Б разряды , нытики сразу домой на половине , сам могу спустить и пойти к друзьям . Был печальный опыт , засели в буран , ледорубы заметало за минуту , группа 40 человек и угадайте кто дошел ? . Дошли мы 4 инструктора и 2 девочки по 20 лет , одну как сейчас помню звали Мадина , она была с парнем а парень сошел с маршрута . Она мне в любви признавалась но я списал все на шок .
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1k
Алексей Попов 7 часов назад
И че дома не сиделось? Еще бы и счет выставили бы, я б не против был бы...
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27k
Квантовый переход 7 часов назад
Х.з. кому и что они пытались доказать.ГорЕ вызов бросили?Так ей похеру. Могли бы вообще на гору не лезть.Бошку разнесли бы себе из обреза.И других бы не мучили.Как спасателей например.Вот же бараны ей богу.
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26k
Юрьевич 8 часов назад
Хотели экстрим - получили экстрим... Жаль конечно, что погибли... но тут дело случая, в горы пошли, а не на полянку за ягодами.

Я в молодости тоже нервы щекотал путём прыганья с парашютом с высоты 800 метров. Я прекрасно отдавал себе отчёт, что парашют может и не раскрыться, а ещё хуже - не полностью раскрыться и закрутить так, что и запасной не раскроется. А иначе как? Без риска нервы не пощекочешь... Этим ребятам просто не повезло.
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