Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке, погибли

Отметка в 4158 метров стала роковой для группы альпинистов, решивших покорить Ключевскую Сопку на Камчатке. Вечером 5 сентября стало известно, что из 12 человек, начавших восхождение, в живых осталось только трое. До вершины Сопки туристы не дошли около 600 метров. Выжившие ждут спасателей, но из-за погодных условий добраться к ним пока не получается.
Первые новости о трагедии на Камчатке стали появляться еще в субботу, 3 сентября: по предварительным данным, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, группа из 12 человек, в числе которых было два гида, шла в связках по три человека. На высоте более 4 тыс. м один из альпинистов сорвался в пропасть, потащив за собой еще двоих. Почти сразу после этого сорвалась еще одна связка. Четыре человека погибли мгновенно, еще двое — позже от полученных травм.
Как события развивались дальше, что именно случилось там, наверху, пока не ясно. 5 сентября стало известно, что число погибших участников восхождения увеличилось до девяти.
Лишь одному из гидов, который находился на высоте 4158 метров, удалось спуститься вниз, к домику вулканологов на отметке 3300 метров, где оставались ещё два члена группы, которые не решились на восхождение. Втроем (30-летний Иван Алабугин, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева) они ждут спасателей. В помещении есть еда и газ. Благодаря тому, что у гида оказался с собой спутниковый телефон, можно получать хоть какую-то информацию. С его слов, все, кто остался наверху, а это 9 человек, погибли. Об этом пишет Московский Комсомолец.
Поисково-спасательную операцию осложняет сильный ветер, снег, а также наличие на пути ледовых полей, передвигаться по которым можно только в «кошках», используя ледорубы.
Директор туристической компании "Край вулканов" Эдуард Фролов, комментируя в интервью РЕН ТВ трагедию на Камчатке, рассказал о главной опасности Ключевской Сопки для туристов.
"Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Главная опасность — очень разная погода в начале восхождения и в конце. Она может меняться очень сильно, выходишь в нормальных условиях, с каждым шагом попадаешь в более критические условия. Еще одна опасность — постоянные камнепады. Оценка своих возможностей — основное, что должно двигать всеми, кто идет на вулкан", — подчеркнул Фролов:
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Российские туристы, погибшие во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, прибыли на полуостров из шести разных городов РФ.
«Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
СМИ публикуют полный список группы:
1. Алабугин Иван, 1992 г.р., 2. Мищенко Андрей, 1981 г.р., 3. Семеничев Павел, 1984 г.р, 4. Соловьёв Максим, 1988 г.р., 5. Киприянов Андрей, 1996 г.р., 6. Аверин Роман, 1979 г.р, 7. Косюк Екатерина, 1994 г.р, 8. Гутор Андрей, 1987 г.р, 9. Жиловачик Александр, 1991 г.р, 10. Сорокин Евгений, 1984 г.р, 11. Усачёва Анастасия, 1987 г.р, 12. Михайловский Игорь, 1976 г.р.
Прокуратура начала проверку компании, которая организовала тур на вулкан. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», а также продолжается расследование дела, возбужденного по факту смерти туристов (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Также следователи СК побывали на месте, с которого началось восхождение группы альпинистов и изъяли необходимые вещи и предметы. Уточняется, что в данный момент изучаются электронные носители информации, чтобы выяснить детали гибели участников похода.
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АНТИФИШКИ
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Премию Дарвина, всем, живым и не очень.
Ребят жаль, но ведь знали на что идут, профессиональный (точнее любительский) риск.
Я в молодости тоже нервы щекотал путём прыганья с парашютом с высоты 800 метров. Я прекрасно отдавал себе отчёт, что парашют может и не раскрыться, а ещё хуже - не полностью раскрыться и закрутить так, что и запасной не раскроется. А иначе как? Без риска нервы не пощекочешь... Этим ребятам просто не повезло.