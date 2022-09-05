"Это - катастрофа". Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Бывший канцлер казначейства Риши Сунак проиграл свою борьбу, что не удивительно. Человек с фамилией Сунак, этнический индус по происхождению, вряд ли мог занять высший политический пост в обществе, которое так гордится своими традициями.

Есть и ещё одно обстоятельство, скорее всего, являющееся определяющим. Два месяца назад, когда еще только началось состязание соискателей на место уходящего Джонсона, британский политик Найджел Фарадж четко обозначил явного фаворита: "Спустя пару дней после отставки Бориса Джонсона один из богатых доноров Консервативной партии сказал мне, что большой бизнес уже сделал свой выбор — победить должна Лиз Трасс. Почему? Потому что ею проще всего управлять".

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов консервативной партии. Её оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак получил 60 399 голосов.

Поэтому логично, что новым премьер-министром Великобритании по итогам партийного голосования была избрана Лиз Трасс, с юных лет стремившаяся в политику, избравшая свои кумиром Маргарет Тетчер, упорно идущая к своей цели и, в итоге, получившая заветный приз в виде головокружительной карьеры.

Противники Трасс говорят, что Лиз везде сеет хаос, а сторонники утверждают, что она мощная, как "ручная граната".