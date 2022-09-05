"Это - катастрофа". Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Свершилось. Пустующее кресло ушедшего в отставку Бориса Джонсона обрело нового хозяина. Вернее, хозяйку. Вряд ли кто-то удивится, узнав, что в здание на Даунинг-стрит вместо лохматого любителя вечеринок, теперь торжественно въедет нынешняя глава МИД Лиз Трасс.
Бывший канцлер казначейства Риши Сунак проиграл свою борьбу, что не удивительно. Человек с фамилией Сунак, этнический индус по происхождению, вряд ли мог занять высший политический пост в обществе, которое так гордится своими традициями.
Есть и ещё одно обстоятельство, скорее всего, являющееся определяющим. Два месяца назад, когда еще только началось состязание соискателей на место уходящего Джонсона, британский политик Найджел Фарадж четко обозначил явного фаворита: "Спустя пару дней после отставки Бориса Джонсона один из богатых доноров Консервативной партии сказал мне, что большой бизнес уже сделал свой выбор — победить должна Лиз Трасс. Почему? Потому что ею проще всего управлять".
За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов консервативной партии. Её оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак получил 60 399 голосов.
Поэтому логично, что новым премьер-министром Великобритании по итогам партийного голосования была избрана Лиз Трасс, с юных лет стремившаяся в политику, избравшая свои кумиром Маргарет Тетчер, упорно идущая к своей цели и, в итоге, получившая заветный приз в виде головокружительной карьеры.
Противники Трасс говорят, что Лиз везде сеет хаос, а сторонники утверждают, что она мощная, как "ручная граната".
"Принципиальную разницу между Лиз Трасс и Борисом Джонсоном не могут найти даже сами англичане", - пишет телеграм-канал Пул 3, -" У Бориса были хоть какое-то образование и политический бэкграунд, а у Трасс ни того, ни другого. Лишь политактивизм и странные прыжки с поста министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства на пост министра юстиции (откуда её в буквальном смысле выгнали). В остальном же, она даже британцам ничем не запомнилась, кроме повышенного уровня агрессии и вопиющей невежественности".
Для российян Трасс — косплей на Маргарет Тетчер, запомнившаяся тем, что не признавала суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
РИА Новости специально к назначению, опубликовало ляпы нового британского лидера:
- говорила, что Британия предоставляет поддержку "балтийским союзникам через Чёрное море".
- назвала Украину страной, которая "знавала нашествия и раньше - от монголов до татар".
- заявила об "абсолютной" поддержке всех британцев, которые направятся в Украину для участия в конфликте, но потом передумала и решила, что не поддерживает "непосредственное участие войск Великобритании".
- в ходе одного из выступлений оговорилась, сказав, что будет "бороться за" Путина, но сразу исправилась.
- высказалась о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости, после чего подверглась критике за легкомысленное отношение к этому вопросу.
- заявила, что не будет "делать подачки" населению для помощи на фоне рекордного роста цен.
Буквально на днях, глава Шотландии предсказала Великобритании катастрофу в случае победы Лиз Трасс. По мнению Николы Стерджен, приоритеты Консервативной партии не равняются приоритетам всего королевства.
«Если она будет управлять страной, как своей предвыборной кампанией этим летом, это станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — заявила министр. Стерджен указав, что они с Лиз Трасс расходятся по политическим вопросам.
Трасс станет 56-мпремьером Великобритании (или 78-м с учетом тех. кто занимал ээту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II.
В общем, запасаемся попкорном, семечками и наблюдаем. Теперь у Лиз Трасс есть реальная возможность войти в историю, главное, не запомниться миру как "железная дура". Тем более, что многие эксперты уверены в том, что срок её службы на должности премьер-министра не будет долгим.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А эта будет железной дурой!
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ага, а принцесса Диана -- девственницей
The West is safe in our hands - Запад в безопасности в наших руках
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, спутав их с территорией Украины
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Шоу должно продолжаться,
The show must go on
Шоу должно продолжаться.
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My make-up may be flaking
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But my smile still stays on
Но я продолжаю улыбаться.
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