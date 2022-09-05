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"Это - катастрофа". Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

"Это - катастрофа". Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Автор:
05 сентября 2022 15:40
Сообщество : Политика
Метки: Великобритания   Лиз Трасс   выборы   джонсон   катастрофа   политика   премьер министр   
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Свершилось. Пустующее кресло ушедшего в отставку Бориса Джонсона обрело нового хозяина. Вернее, хозяйку. Вряд ли кто-то удивится, узнав, что в здание на Даунинг-стрит вместо лохматого любителя вечеринок, теперь торжественно въедет нынешняя глава МИД Лиз Трасс.

Бывший канцлер казначейства Риши Сунак проиграл свою борьбу, что не удивительно. Человек с фамилией Сунак, этнический индус по происхождению, вряд ли мог занять высший политический пост в обществе, которое так гордится своими традициями.

Есть и ещё одно обстоятельство, скорее всего, являющееся определяющим. Два месяца назад, когда еще только началось состязание соискателей на место уходящего Джонсона, британский политик Найджел Фарадж четко обозначил явного фаворита: "Спустя пару дней после отставки Бориса Джонсона один из богатых доноров Консервативной партии сказал мне, что большой бизнес уже сделал свой выбор — победить должна Лиз Трасс. Почему? Потому что ею проще всего управлять".

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов консервативной партии. Её оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак получил 60 399 голосов.

Поэтому логично, что новым премьер-министром Великобритании по итогам партийного голосования была избрана Лиз Трасс, с юных лет стремившаяся в политику, избравшая свои кумиром Маргарет Тетчер, упорно идущая к своей цели и, в итоге, получившая заветный приз в виде головокружительной карьеры.

Противники Трасс говорят, что Лиз везде сеет хаос, а сторонники утверждают, что она мощная, как "ручная граната".

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"Принципиальную разницу между Лиз Трасс и Борисом Джонсоном не могут найти даже сами англичане", - пишет телеграм-канал Пул 3, -" У Бориса были хоть какое-то образование и политический бэкграунд, а у Трасс ни того, ни другого. Лишь политактивизм и странные прыжки с поста министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства на пост министра юстиции (откуда её в буквальном смысле выгнали). В остальном же, она даже британцам ничем не запомнилась, кроме повышенного уровня агрессии и вопиющей невежественности".

Для российян Трасс — косплей на Маргарет Тетчер, запомнившаяся тем, что не признавала суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

РИА Новости специально к назначению, опубликовало ляпы нового британского лидера:

- говорила, что Британия предоставляет поддержку "балтийским союзникам через Чёрное море".

- назвала Украину страной, которая "знавала нашествия и раньше - от монголов до татар".

- заявила об "абсолютной" поддержке всех британцев, которые направятся в Украину для участия в конфликте, но потом передумала и решила, что не поддерживает "непосредственное участие войск Великобритании".

- в ходе одного из выступлений оговорилась, сказав, что будет "бороться за" Путина, но сразу исправилась.

- высказалась о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости, после чего подверглась критике за легкомысленное отношение к этому вопросу.

- заявила, что не будет "делать подачки" населению для помощи на фоне рекордного роста цен.

Буквально на днях, глава Шотландии предсказала Великобритании катастрофу в случае победы Лиз Трасс. По мнению Николы Стерджен, приоритеты Консервативной партии не равняются приоритетам всего королевства.

«Если она будет управлять страной, как своей предвыборной кампанией этим летом, это станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — заявила министр. Стерджен указав, что они с Лиз Трасс расходятся по политическим вопросам.

Трасс станет 56-мпремьером Великобритании (или 78-м с учетом тех. кто занимал ээту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II.

В общем, запасаемся попкорном, семечками и наблюдаем. Теперь у Лиз Трасс есть реальная возможность войти в историю, главное, не запомниться миру как "железная дура". Тем более, что многие эксперты уверены в том, что срок её службы на должности премьер-министра не будет долгим.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Лиз Трасс   выборы   джонсон   катастрофа   политика   премьер министр   
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25  комментариев
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13k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Где они этих чувырл только находят?!
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1k
MPEG-8 Минуту назад
Ссылка youtu.be
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4k
Горожанин 2 минуты назад
Байден. Сейчас Трасс. Теперь Запад точно в руках России.
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6k
soar 2 минуты назад
Зима все расставит по своим местам. Когда жопы у бритов начнут мерзнуть, этот молодой (Лизке 47 лет) энергичный политик себя покажет.
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36k
Антон 2 минуты назад
Надеюсь Лиза с трассы закончит развал Мелкобритании, который начал Джонсюк Лохматый! А мелкобританцам могу сказать только одно, бегите глупцы!
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3k
Хрюн 6 минут назад
Если следовать современным тенденциям то ей на смену нужно найти ещё тупее. А это будет сделать очень трудно.
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11k
a_komolow 7 минут назад
Маргарет Тетчер была " железной леди "
А эта будет железной дурой!
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10k
wilddewill 7 минут назад
Если она, по дурости своей, исполнит одну из своих "угроз", то не только ее срок правления будет недолгим. Вся мелкобритания будет недолгой...
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17
Sata33 7 минут назад
Думаю мы еще вспомним добрым словом Борю ...
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1k
Sergius SPb 18 минут назад
БОрис-то наш Джонсон ещё ничего был....
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Британская Псаки...
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
А это точно баба ?
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18k
MarkovAlexandr 37 минут назад
"Восток уже у нас в руках" - какой гений переводил?
The West is safe in our hands - Запад в безопасности в наших руках
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26k
Ego sum qui sum 57 минут назад
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26k
Ego sum qui sum 59 минут назад
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6k
klop Час назад
Охрененная демократия по британски получается, лохматой с этой козой довёл страну до инфляции и тяжёлым временам для экономики, а они её премьер министром выбирают.
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7k
Natrogrii Час назад
Всё, что нужно о ней знать -
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, спутав их с территорией Украины
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7k
Shtoppi Час назад
"достойная" замена. Шизоидного клоуна и просто придурка заменит безграмотная ковырялка с русофобией еще большей чем у бореньки. Как с песне поется:
<<
The show must go on,
Шоу должно продолжаться,
The show must go on
Шоу должно продолжаться.
Inside my heart is breaking
Моё сердце разбивается на части,
My make-up may be flaking
Мой грим, наверное, уже испорчен,
But my smile still stays on
Но я продолжаю улыбаться.
>>
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KlyaksaZ

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