"Холуи!": дед парой слов поставил на место общественницу

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В Караганде пожилая женщина давала интервью местному журналисту, и все было хорошо, пока находящийся по близости дед не устал слушать вранье.
По версии женщины, чиновники отлично справляются со своей работой, и вода есть, и свет практически не отключается. Вот только потом выяснилось, что она состоит в общественном совете посёлка и говорить ей по-другому как-то будет не комильфо.
Ну и в чём дед неправ?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это применимо ко всем чиновникам всех стран
Я так понимаю, что и вода "практически" есть и других проблем "практически" нет.