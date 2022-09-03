Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года

4.

Улица Герцена, а ныне Большая Никитская. На старом фото Первомайская демонстрация, колонна готовится к дальнейшему движению в сторону Красной площади, где с Мавзолея Ленина их будут приветствовать Леонид Ильич Брежнев и члены ЦК КПСС. В целом здесь с тех пор почти ничего не изменилось, только детали. Фото 1971-72 годов / 2022 года