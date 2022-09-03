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Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года

Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года

Автор:
03 сентября 2022 22:05
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
606
11
Фотосравнения Москвы при Брежневе и наших дней.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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53k
zloykoyot 20 часов назад
Красное здание по левой стороне - усадьба Мусиных-Пушкиных, первое здание МИСИ, он же МГСУ, сейчас малопроизносимая аббревиатура.
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сеньор Леонсио 12 часов назад
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