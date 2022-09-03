Москва. Фотографии 1970-80-х и 2022 года

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Фотосравнения Москвы при Брежневе и наших дней.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Москвичи в суете текущих дней у станции метро "Аэропорт". На заднем плане Ленинградский проспект. Сейчас над пешеходами нависает здание торгового центра. Фото 1976 года, Наум Грановский / 2022 года
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3.
Вид на Москву-реку и Кремль с Кропоткинской, а ныне Пречистенской набережной. На современном фото в кадре появился Патриарший мост, его возвели в 2002-2004 годах. Фото 1979 года, Н. Рахманов / 2022 года
4.
Улица Герцена, а ныне Большая Никитская. На старом фото Первомайская демонстрация, колонна готовится к дальнейшему движению в сторону Красной площади, где с Мавзолея Ленина их будут приветствовать Леонид Ильич Брежнев и члены ЦК КПСС. В целом здесь с тех пор почти ничего не изменилось, только детали. Фото 1971-72 годов / 2022 года
5.
Проспект Калинина, сейчас этот участок бывшего проспекта называется - улица Воздвиженка. На верхнем фото тоже 1 мая, скоро здесь пройдут колонны демонстрантов. По левой стороне лет двадцать назад снесли здание Военторга и возвели то, что вы видите на новом фото. Фото 1982 года, Wanderlust676 / 2022 года
6.
Проспект Маркса, а сейчас Моховая улица, вид от Дома Пашкова. Тогда здесь была "Пирожковая", а теперь "Корчма" и здание другое. Фото 1971-72 годов из архива А. Кондрашова / 2022 года
7.
Спартаковская улица, вид в сторону площади Разгуляй, это недалеко от станции метро "Бауманская". Первое трехэтажное здание по правой стороне хоть и похоже, но это новодел. Фото 1975 года / 2022 года
8.
Улица Чернышевского, ныне Покровка, впереди Садовое кольцо. Старую застройку по левой стороне снесли ещё в семидесятых, после чего на её месте обустроили площадь и построили здание кинотеатра "Новороссийск", который уже давно закрылся. Фото 1970-75 годов, М.Б.Стриженов / 2022 года
9.
Зима на площади у станции метро "Лермонтовская". а сейчас "Красные ворота". Справа появилось новое здание, остальное же почти не изменилось, но добавились новые детали, а площадь благоустроили. Фото рубежа 1970-80 годов, Александр Рубинин / 2022 года
10.
Пятницкая улица уходящая в сторону Водоотводного канала. Фото 1982 года, Joao Pedro Assumpcao Bastos / 2022 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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А про бесплатное жильё могу сказать только одно: не было бесплатного жилья, за него надо было отработать лет 10-15.
Или тот, кто писал это, думает, что квартиру давали сразу и всем желающим ? Фигушки.
Было несколько категорий, которые могли получить жильё каждый по своей очереди. Это сотрудники предприятий и организаций, сотрудники бюджетной сферы, военные, дети-сироты и прочие льготники, например больные туберкулёзом. Нам интересна первая, самая многочисленная категория.
Устроившись на работу, например, на завод, гражданин мог подать документы в жилкомиссию для постановки на очередь. Вот представьте себе, парень живёт с родителями в двушке-хрущёвке. Мог ли он встать на очередь ? Вряд ли, т.к. двушка-хрущёвка обычно была 30-32 кв.м, а норма жилой площади на человека, например в нашей области, 7 кв.м.
Парень женится, приводит жену в свою квартиру, но и 4х7=28, так что опять мимо очереди. Рождается ребёнок, 5х7=35, ура, встал на очередь !
И вот с этого момента фиг ты куда уволишься, точнее уволиться ты можешь, но потеряешь право на очередь, а значит на новом месте встанешь в очередь последним. Значит терпи низкую зарплату, тяжёлые условия труда, начальника-самодура и т.п.
Наверняка кто-то сейчас начнёт писать что-то вроде "да у меня родители сразу получили, да у меня дядя уже через 2 года получил". Но это всё исключения из общих правил, не более. Подавляющее большинство ждали по 10-15 лет.
Кстати, нюанс, полученное жильё не было вашей собственностью, государство фактически давало жильё в бессрочную аренду, ни продать ни подарить вы квартиру не могли.
Я не пытаюсь очернить советскую власть, облить её грязью, но и призываю не смотреть на советское прошлое сквозь розовые очки, как некоторые пытаются делать. Особенно нелепо это выглядит, когда на эту тему рассуждает человек, не живший в то время.
Я сам простоял в очереди на жильё 7 лет, но без толку. Потом поменял работу, почти сразу же развалился СССР, так что от государства ничего не получил.
Зато мы смогли в наше время обеспечит своих детей жильём, пусть и однушками-хрущёвками. Непросто было, но смогли. Стартовый капитал мы им дали, а дальше они сами, и сейчас у каждого трёшка.
Хочу предупредить критиков: я не бизнесмен, не политик, не сотрудник органов.