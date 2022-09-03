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Назад в 70- 80-е: Нижний Новгород (Горький). Теплые фотографии того времени

Назад в 70- 80-е: Нижний Новгород (Горький). Теплые фотографии того времени

Автор:
03 сентября 2022 21:45
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
390
30
Нижний Новгород - город контрастов, в котором сочетаются старые деревянные домики с новыми современными постройками.
Холмы, перепад высот, древние памятники архитектуры - необычное зрелище туристов.
Предлагаю взглянуть на то, каким город был в 80-е годы.
Все фотографии раскрашены с помощью нейрсоети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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4k
Rubiroid_47 10 часов назад
На парашюте за жигой, неожиданно!
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seller-k Час назад
На №8 увидел вожделенное место пивбар Скоба. Лет с 15 мечтал о нём, культовое место, по рассказам старших товарищей. И вот сподобился году так в 77-ом вроде. Рубль потратил на вход, а это кружка пива и котлета с горошком. Закуска мне нафиг не нужна была, но правила для всех. Пиво потом можно было покупать без закуси. Короче, это не для нас, работяг. Недалеко на Маяковской пельменная была, где сквозь пальцы смотрели на нарушения употребления горячительного. Тем паче там корефан Костя работал, светлая память, он кормил нас за полцены.
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