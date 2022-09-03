Назад в 70- 80-е: Нижний Новгород (Горький). Теплые фотографии того времени

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Нижний Новгород - город контрастов, в котором сочетаются старые деревянные домики с новыми современными постройками.
Холмы, перепад высот, древние памятники архитектуры - необычное зрелище туристов.
Предлагаю взглянуть на то, каким город был в 80-е годы.
Все фотографии раскрашены с помощью нейрсоети.
Приятного просмотра!
Холмы, перепад высот, древние памятники архитектуры - необычное зрелище туристов.
Предлагаю взглянуть на то, каким город был в 80-е годы.
Все фотографии раскрашены с помощью нейрсоети.
Приятного просмотра!
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3.
В саду у домика Каширина, 1978 год. Практические занятия фото-кружка Дома культуры им. Калинина.
Автор: Борис Шемякин
5.
Завод "Красное Сормово", 1978 год. С 1993 года сухогруз носил название "Сормовский-54". Утилизирован ( распилен ) в марте 2017 года в Алиаге ( Турция ).
24.
Площадь Горького. Вид улицы Свердлова в сторону площади Минина и Пожарского, 1979 год.
Автор: Николай Мошков
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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