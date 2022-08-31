В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно будет влететь на 200 тысяч рублей

Раньше запрет распространялся только на пропаганду среди детей. Теперь возрастные ограничения снимут.
В западных странах к теме ЛГБТ относятся более чем положительно. Например, рекламируют её в Диснейленде:
Развлекательные мероприятия для детей проводят «небинарные» персоны:
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И проводят лекции, где объясняют, что «педофилия - это ещё одна сексуальная ориентация»:
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На эту тему в Англии даже выпустили странную методичку:
Главный герой рекламного ролика об армии США - девушка, «воспитанная двумя мамами»:
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В общем, идёт пропаганда толерантности и от неё уже многие устали. Взять хотя бы реакцию людей на ролик о ВС США:
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У нас же тема ЛГБТ, мягко говоря, непопулярна. От слова вообще. Уже был введён запрет на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а теперь в законодательство хотят добавить и запрет нетрадиционных отношений независимо от возраста. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн:
Вот этот законопроект:
Если его примут, то за пропаганду ЛГБТ в интернете или СМИ, физлиц будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Юрлицам светит финансовое наказание в размере 4 миллионов рублей.
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АНТИФИШКИ
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А можно попросить не штрафовать? Просто обрезать все что мешает танцевать и за оказаные услуги получить вышеуказанные деньги. Возможно будет эффективнее)
Я думал, это с кем-то плохо или кошка застряла в трубе. Но нет это был соловьев, крича как будто его режут в эфир остервенело "сжечь!". я не понимаю редакцию, по каким соображениям они вообще дают в эфир неадекватного человека?
Да и "ворон ворону глаз не выклюет" тоже ещё работает.
Да и термин "навязывание" не определен вообще.
В общем, на западе ипанулись в одну крайность, у нас в другую.