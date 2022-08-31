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В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно будет влететь на 200 тысяч рублей

В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно будет влететь на 200 тысяч рублей

Автор:
31 августа 2022 15:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Хинштейн   законопроект   запрет   лгбт   пропаганда   штраф   
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Раньше запрет распространялся только на пропаганду среди детей. Теперь возрастные ограничения снимут.

В западных странах к теме ЛГБТ относятся более чем положительно. Например, рекламируют её в Диснейленде:

Развлекательные мероприятия для детей проводят «небинарные» персоны:

И проводят лекции, где объясняют, что «педофилия - это ещё одна сексуальная ориентация»:

На эту тему в Англии даже выпустили странную методичку:

Главный герой рекламного ролика об армии США - девушка, «воспитанная двумя мамами»:

В общем, идёт пропаганда толерантности и от неё уже многие устали. Взять хотя бы реакцию людей на ролик о ВС США:

У нас же тема ЛГБТ, мягко говоря, непопулярна. От слова вообще. Уже был введён запрет на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а теперь в законодательство хотят добавить и запрет нетрадиционных отношений независимо от возраста. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн:

Вот этот законопроект:

Если его примут, то за пропаганду ЛГБТ в интернете или СМИ, физлиц будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Юрлицам светит финансовое наказание в размере 4 миллионов рублей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Хинштейн   законопроект   запрет   лгбт   пропаганда   штраф   
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32  комментария
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Котэ 48 минут назад
а за радугу будут наказывать ( типа символ 3,14дорасов)? ну как за свастику ( она ж оказывается пропаганда нацизма)?
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2k
Andrey G 3 минуты назад
Автор этого поста - передовик пропаганды лгбт, с него бы и начать.
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1k
Axel 4 минуты назад
"За «рекламу» мужеложества можно будет влететь на 200 тысяч рублей"

А можно попросить не штрафовать? Просто обрезать все что мешает танцевать и за оказаные услуги получить вышеуказанные деньги. Возможно будет эффективнее)
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2k
Dorell 5 минут назад
Когда вижу радугу в 6 цветов, сразу хочется жёсткого секса с мужиком. Ничего не могу поделать с собой, перестаньте это постить уже наконец! До греха ж доведете, ей богу.
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5k
Том Сойер 6 минут назад
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257
Кристофер Робин 7 минут назад
ну хоть то соловьева запретят, я тут давиче услышал по вести фм его "шоу".
Я думал, это с кем-то плохо или кошка застряла в трубе. Но нет это был соловьев, крича как будто его режут в эфир остервенело "сжечь!". я не понимаю редакцию, по каким соображениям они вообще дают в эфир неадекватного человека?
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7k
Shtoppi 14 минут назад
А чего ? На отсидку сразу таких, а штраф это приятный бонус для бюджета.
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10k
Oleg 18 минут назад
Что сделал депутат хинштейн для борьбы с коррупцией? Или его волнуют только радужные пони? Проблем в стране и нет вообще. Только 32расы остались. Всё, вот их закрыть и можно думу распускать!
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5k
Том Сойер 19 минут назад
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3k
Гур 19 минут назад
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10k
Dmitry 22 минуты назад
Давно пора!!!
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458
Иннoгeнтий Полчаса назад
Без запретов хоть видно пдр или нет , а так пдрв меньше не сьтанет, просто все законсперируются )))
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99
CALYPSO Полчаса назад
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14k
Patmaz Полчаса назад
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12k
котегRUS Полчаса назад
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 36 минут назад
Всю [мат] сгнобить!
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8k
Trenzel2003 37 минут назад
И правильно! Давно пора ввести обратно статью о мужеложстве!
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49k
Сергей 37 минут назад
И это правильно. Вопрос только в одном - как депутаты планируют бороться с этим позорным явлением в своей среде?
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3k
Ухалус Посовиномус 38 минут назад
Прям в середине первого же абзаца лютый пздц. Про "искаженное представление социальной равноценности"
Да и термин "навязывание" не определен вообще.
В общем, на западе ипанулись в одну крайность, у нас в другую.
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11k
.Атеист. 40 минут назад
И правильно, пид?расам в России не место! Пускай в гейропе у себя друг друга долбят в любые места и называют себя как хотят, хоть трансгавном триплексным.
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610
Жирный бот 42 минуты назад
главное без фанатизма..Мне вот вообще фиолетово кто с кем спит, главное чтобы не насаждали свои взгляды и ко мне не приставали)
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