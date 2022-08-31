"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ.

Первому и единственному президенту Советского Союза был 91 год.

Официально причину смерти пока не называют. В июне были сообщения, что состояние здоровья Горбачёва серьёзно ухудшилось, у него были проблемы с почками. Горбачёву приходилось ездить на гемодиализ. Однако официального подтверждения этой информации не было.