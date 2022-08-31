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Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ.
Первому и единственному президенту Советского Союза был 91 год.
Официально причину смерти пока не называют. В июне были сообщения, что состояние здоровья Горбачёва серьёзно ухудшилось, у него были проблемы с почками. Горбачёву приходилось ездить на гемодиализ. Однако официального подтверждения этой информации не было.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-- Алло, это КГБ?
-- Нет, КГБ сгорел.
Снова звонок.
-- Алло, это КГБ?
Опять: -- Алло, это КГБ?
-- Да сколько раз вам повторять: КГБ сгорел!
-- А может, мне приятно это слушать...
30 августа его не стало. Горбачёв умер после долгой и продолжительной болезни.
Я немного "зацепил" СССР, и на счёт "умных действий" господина Горбачева имею целый ряд соображений. Большинство из них нецензурные.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом заявили в ЦКБ, передает РИА Новости.