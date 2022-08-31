FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9395 постов • 1338 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Скончался Михаил Горбачёв

Скончался Михаил Горбачёв

Автор:
31 августа 2022 01:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: </big>   </p>   </small>   
355
1

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ.


Первому и единственному президенту Советского Союза был 91 год.


Официально причину смерти пока не называют. В июне были сообщения, что состояние здоровья Горбачёва серьёзно ухудшилось, у него были проблемы с почками. Горбачёву приходилось ездить на гемодиализ. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: </big>   </p>   </small>   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Скончался? Сдох сука такая, земля ему стекловатой. Скончался Михаил Задорнов, Николай Никулин, они скончались, а эта тварь сдохла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
26k
Ваня 8 минут назад
вместо тысячи слов!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Павел 9 минут назад
Земля стекловатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
Alex 18 минут назад
Поганая мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Альтер Иго Полчаса назад
Плохого ему посмертия, уроду, пусть вечно на самой горячей сковородке жарится (рядом с Ельциным)! Жаль не дожил до виселицы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С Полчаса назад
в девятом кругу его заждались уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
rutt Час назад
Земля стекловатой меченому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo Час назад
На бис 3 раза закапывать будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис 2 часа назад
Сдох гандошка, туда ему и дорожка! Нужно было на очистных закопать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алексей 2 часа назад
Скажу просто - Отличная новость!!Вопрос только - а почему это гавно не лечилась в Германии??? подыхать приехал в страну, которую продал с потрохами??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629
333 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
973
Darki 5 часов назад
Наконец то подохла мразота.Я уже думал что его ад не принимает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ЦСКА 5 часов назад
welcome to hell bitch!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor 5 часов назад
Сдохла тварь, наконец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
gh0st 6 часов назад
Охренеть! Уже 4-й пост. Ну, как говорится, вот и повод !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 6 часов назад
Ну все.Ждем еще 70 постов про него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Kos 6 часов назад
Сдох Максим-и х_ер с ним..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 6 часов назад
хоронили Мишу, порвали 4 баяна

Горбачёв - всё: первый и единственный президент СССР скончался на 92-м году жизни
Горбачёв - всё: первый и единственный президент СССР скончался на 92-м году жизни

30 августа его не стало. Горбачёв умер после долгой и продолжительной болезни.


18+
Конец эпохи
Конец эпохи

Я немного "зацепил" СССР, и на счёт "умных действий" господина Горбачева имею целый ряд соображений. Большинство из них нецензурные.


Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом заявили в ЦКБ, передает РИА Новости.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Макс Дорошенко 6 часов назад
... и это символично ... мать его!!! Русские вперёд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kommunist

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1446



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего "жира" и скрутили их владельцев
«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего...
Набирающие популярность в сообществах
18 диких фото, после которых хочется вымыть глаза
18 диких фото, после которых хочется вымыть глаза
Детки выросли: 25 преображений из "гадких утят" в лебедей
Детки выросли: 25 преображений из "гадких утят" в лебедей
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жалко ребят

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#люди#автомобили#подборка#Приколы#США#позитив#авария дня
#Юмор#интересно#дтп#история#авто аварии#интересное#сарказм#забавно#фотографии#новости
#в мире#животные#картинки#аварии#автомир#дети#СССР#кино#удивительно#ностальгия

На что жалуетесь?

Вернуться