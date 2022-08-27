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Безумные стандарты и тренды 2022 года, которые раньше казались неприемлемыми и невозможными

Безумные стандарты и тренды 2022 года, которые раньше казались неприемлемыми и невозможными

Автор:
27 августа 2022 23:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: trendy   бытовая жизнь   истории из жизни   раньше было лучше   современная мода   современный мир   стандарты   
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Мир меняется на протяжении всего времени, но, согласитесь, что за последние 100 – 150 лет благодаря техническому прогрессу изменений произошло несоизмеримо больше, чем до 20 века. Да и за последние пару десятилетий в бытовой жизни произошли изменения, которые повлияли на новое поколение. В этой подборке мы собрали моменты, которые раньше считались невозможными, а в 2022 году – в порядке вещей.

Например, не принимать звонки. Когда только появились телефоны, звонок мог остаться без ответа только тогда, когда дома никого не было. Даже сейчас старшее поколение не может оставить звонок без ответа и переключается между параллельными линиями. Тогда как более молодое может спокойно проигнорировать звонок и перезвонить, когда будет удобно.

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Эксперименты с внешностью, будь то цвет и длина волос, татуировки, проколы. Сейчас на улицах городов с зелеными волосами можно встретить людей от 10 до 90 лет, тогда как еще совсем недавно это было невообразимым.


Еще лет 15 назад татуированным людям было сложнее найти работу и вообще это считалось чем-то тюремным, а сейчас люди с татуировками все чаще мелькают и на ТВ, в рекламах, да и в принципе становятся кумирами молодежи.

Мужчины сейчас спокойно носят и длинные волосы, если им так комфортно, могут их красить. Не так давно пошла мода и на накрашенные ногти, что сейчас всеми воспринимается в штыки, но, учитывая тенденции моды, лет через 5 это будет восприниматься, как сейчас, фиолетовые волосы у подростка – как само собой разумеющееся.

Рабочий дресс-код. Если мы говорим о каких-то рекламных компаниях, крупных организациях, деятельность которых ведётся в большей степени по телефону и в интернете, но менеджер может ходить на работу в чем угодно. Раньше же официальный стиль одежды был обязателен практически во всех рабочих сферах.

Интернет. Помните, как в час могли загрузиться только две картинки с интернета? Так называемые «Две девки в час». Да-да, именно тогда, когда ты не мог одновременно сидеть в интернете и разговаривать по телефону, потому что модем занимал телефонную линию, причем с таким отвратительным звуком. И стоило это удовольствие недешево. А что сейчас? Можно одновременно сидеть, звонить, смотреть, читать – да что угодно, ведь интернета хватает на все.

Школа и внешний вид. Еще даже 10 лет назад внешний вид школьников не особо отличался от более старшего поколения. Однако сейчас даже среди первоклассников можно найти девочек с яркими прядями, розовыми волосами и яркими тенями. А все потому, что сейчас выросли родители как раз из того поколения, с которого эта мода пошла. И учителя не могут ничего противопоставить им, тем более, что в большинстве своем это их же воспитанники.

Еще одно интересное наблюдение, которое, наверное, все-таки больше распространено на Западе, нежели у нас, это возможность наблюдать за жизнями знаменитостей. Раньше это был телевизор и только та информация, которую для людей добывали журналисты. Сейчас же сами селебрити в соцсетях публикуют информацию о себе от первого лица. Более того, ты можешь им написать, и кто-то даже может ответить (такие случаи бывают).

Информация в интернете. Нельзя давать свои данные, нельзя говорить свой телефон, это же интернет, там сидят мошенники! Сейчас вся наша информация есть в социальных сетях. И телефон, и школа, которую заканчивал, и работа, на которой трудишься. При этом стоит отметить, что молодое поколение уже выросло в такой среде, поэтому, шутка ли, более ответственно относятся к данным. Поэтому целью для мошенников чаще всего становятся люди постарше, которые более наивны в интернете.

Сейчас популярна психотерапия. Раньше это было чем-то ненужным и непонятным, мол, нечего глупостями страдать. Нынешнее поколение имеет возможность ходить к психологам и решать свои внутренние проблемы, коих у многих людей выше крыши.

Также сейчас ослабилось понятие «слушать старших». Молодые люди считают себя равными любым другим людям, независимо от возраста, тогда как старшее поколение считает, что чем старше человек, тем больше он заслуживает уважения. У молодых же немного иной взгляд на это, чаще всего они считают, что ум, глупость и мудрость человека не зависит от возраста.

Знакомства в интернете раньше считались чем-то странным и даже запретным, ведь непонятно, кто там. Сейчас же многие люди так знакомятся, есть множество приложений для этих целей.

Ну, и наверное, основное. Сейчас люди стали более толерантней, особенно молодые.  Из-за чего общество пропиталось тем, что для многих непостижимо уму: вроде однополых отношения, появления каких-то безумных полов и прочего в этом духе. К сожалению, всё это уже никак не искоренить.

Причём странно, что адекватной толерантности и терпимости нет в школах, где человека могут загнобить за хорошую учёбу или неопрятный вид. Всё это рождает буллинг, который оборачивается страшными последствиями. Как говорится, каждый имеет право быть, кем он хочет, но кто-то имеет это право больше.

А как вы относитесь к тому, что раньше было неуместным, а сейчас считается нормой?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: trendy   бытовая жизнь   истории из жизни   раньше было лучше   современная мода   современный мир   стандарты   
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Fat boy slim is * in a heaven 53 минуты назад
К вам, педерастам, мы не относимся, и слава богу.
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Антибиотик
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