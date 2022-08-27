Безумные стандарты и тренды 2022 года, которые раньше казались неприемлемыми и невозможными

Эксперименты с внешностью, будь то цвет и длина волос, татуировки, проколы. Сейчас на улицах городов с зелеными волосами можно встретить людей от 10 до 90 лет, тогда как еще совсем недавно это было невообразимым.





Еще лет 15 назад татуированным людям было сложнее найти работу и вообще это считалось чем-то тюремным, а сейчас люди с татуировками все чаще мелькают и на ТВ, в рекламах, да и в принципе становятся кумирами молодежи.