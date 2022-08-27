Лучшие уличные фотографии в чёрно-белом цвете

Чёрно-белые портреты, пейзажи, и уличные фотографии сохраняют популярность в наш цифровой век. В них нет ярких красок, которые отвлекают от действия в сцене. Монохромность позволяет зрителям насладиться классическими образами, выхваченными из современного мира, но не имеющими временной привязки.

Среди этих разнообразных кадров вы наверняка найдёте изображения, которые вас вдохновят.

Приятного просмотра!

1. Автор фото: Даниэль Антунес 0

2. Автор фото: Даниэль Антунес 0

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3. Парижское утро. Автор фото: Cubz Cubbon 0

4. Нью-Йорк. Автор фото: Том Спейдер 0

5. Под снегом. Автор фото: Мурат Коджак 0

6. Уличная действительность. Автор фото: Джайанта Рой 0

7. Газетчик. Автор фото: Себастьен Манури 0

8. Выходи поиграть! Автор фото: Romie Stanley .D.Guns 0

9. Леди… Автор фото: Davide® 0

10. Переулок в Бордо. Автор фото: Дитер Кребил 0

11. Используй силу. Автор фото: Якуб Островский 0

12. Автор фото: Romie Stanley.D.Guns 0

13. Американские горки. Автор фото: mafalda . s 0

14. Музыка в руках… Автор фото: Константин Водолазов 0

15. Готические кварталы – Барселона. Автор фото: Франк ван Хаален 0

16. Утренние сеансы в Лиссабоне. Автор фото: Андре Виегас 0

17. Следовать линиям. Автор фото: ulrik teisner 0

18. Зимние ночи. Автор фото: Даниэль Келер 0

19. Автор фото: alf M 0

20. Автор фото: Фред Матос 0

21. Чистая радость. Автор фото: Мартин Хрико 0

22. Темный дождь. Автор фото: Фредерик Васкес 0

23. Автор фото: Пауло Абрантес 0

24. Автор фото: Aufik (A) 0

25. Автор фото: Trefla 0

26. Сбор воды. Автор фото: Роб Онейлл. 0

27. Белая комната. Автор фото: Пауло Абрантес 0

28. Освежающий. Автор фото: Мр. Фрикс 0

29. Бежать в сторону света. Автор фото: Кристофер Дэндроу 0

30. Автор фото: Андерсон Перрон 0

31. Точка преломления. Автор фото: Паола Скиаветти 0