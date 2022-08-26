"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

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Мэр Киева — великий мыслитель, как мы знаем. Своими высказываниями он прославился на весь мир!
Гордон решил спросить у Кличко, испытывал ли он страх во время начала СВО. Кличко заявил, что только лишь психический больной человек не имеет страха. У Кличко его не было.
"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха", — ответил Кличко.
И затем уточнил: "У меня страха не было"
Короткий ролик, который объясняет всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но все равно смешно
"Виталий Кличко выступил в верховной раде с предложением - которое ни кто не понял"
Иначе говоря - слабоумие и отвага. ))
Позорный оратор