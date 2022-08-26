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"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

Автор:
26 августа 2022 11:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   видео   высказывание   интересное   кличко   прикол   фото   шоу бизнес   
838
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Мэр Киева — великий мыслитель, как мы знаем. Своими высказываниями он прославился на весь мир!

Гордон решил спросить у Кличко, испытывал ли он страх во время начала СВО. Кличко заявил, что только лишь психический больной человек не имеет страха. У Кличко его не было.

"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха", — ответил Кличко.

И затем уточнил: "У меня страха не было"

Короткий ролик, который объясняет всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   высказывание   интересное   кличко   прикол   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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212
Сергей 58 минут назад
Судя по склейке, это два разных момента интервью.
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2k
Daimos 6 минут назад
Это монтаж. Туфта для идиотов. Может он говорил уже про другой конкретный момент, когда не было страха.
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28k
Ashabad 11 минут назад
Между прочим, Гардон перевернул цвета флага Украины. Вообще-то это преступление на Украине. Синий должен быть сверху, жёлтый - снизу.
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19k
ЦСКА 20 минут назад
Ну и нахрена этот порожняк нужен!? Зачем этот дешевый монтаж? Нахрена уподоблятся рагульским фэйкодрочерам!? И так все зают что Виталька тупой!
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17k
Дмитрий 21 минуту назад
Грешно смеяться над больными. Этого персонажа много лет били по голове сильнейшие люди планеты. Вы полагаете, такое проходит бесследно?
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8k
Trenzel2003 23 минуты назад
А кто то пытался на великого оратора, на Черномырдина гнать. Косноязыкий и прочее. Да по сравнению с Виталькой, Черномырдин венец красноречия.
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698
ChePaev 24 минуты назад
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12k
Konstantin Полчаса назад
Нет, ну он очевидно имел в виду другое, что только больной человек никогда и ничего не боится. Во второй момент его наверное спрашивали о чем-то конкретном.
Но все равно смешно
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4k
Copycat 50 минут назад
старая шутка на новый лад:
"Виталий Кличко выступил в верховной раде с предложением - которое ни кто не понял"
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12k
котегRUS 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Тупняк 55 минут назад
Все мы прекрасно понимаем, что движет им слабоумие и отвага, но монтаж сего видеоролика удручает. Видно же, что это голимая подстава.
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−75
Thomsen 55 минут назад
< Кличко заявил, что только лишь психический больной человек не имеет страха. У Кличко его не было >

Иначе говоря - слабоумие и отвага. ))
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4k
GROMOZEKA Час назад
Выликий мыслитель
Позорный оратор
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