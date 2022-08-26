"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

Гордон решил спросить у Кличко, испытывал ли он страх во время начала СВО. Кличко заявил, что только лишь психический больной человек не имеет страха. У Кличко его не было.

"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха", — ответил Кличко. И затем уточнил: "У меня страха не было"

Короткий ролик, который объясняет всё.