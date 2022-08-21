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Художник Гвидо Борелли

Художник Гвидо Борелли

Автор:
21 августа 2022 22:06
Метки: живопись   картины   красиво   пейзажи   
234
36
Итальянский художник Гвидо Борелли (Guido Borelli), родился в 1952 году. Известен во всем мире благодаря своим лирическим пейзажам и сценам из жизни итальянской деревни. Создал эксклюзивную коллекцию оригинальных картин и показал их на своей персональной выставке "Возвращение мастера", состоявшейся в феврале 2011 года.
Приятного просмотра!
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Источник:

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2  комментария
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572
Иннoгeнтий 2 часа назад
Гарда, Комо , Изэо ........ красота !!!
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2k
petia 17 минут назад
Кайфую от таких картин.
А Малевича или кубисты и т.п.
Вообще не отдупляю, что они малюют.
По мне просто изводят краски и холст.

А это глаза проста радуют.
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