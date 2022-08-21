234
36
Итальянский художник Гвидо Борелли (Guido Borelli), родился в 1952 году. Известен во всем мире благодаря своим лирическим пейзажам и сценам из жизни итальянской деревни. Создал эксклюзивную коллекцию оригинальных картин и показал их на своей персональной выставке "Возвращение мастера", состоявшейся в феврале 2011 года.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Вдохновленные беспрестанным движением тени, отбрасываемой солнцем, картины Гуидо отражают великолепие природы, не устающей удивлять нас своими фокусами.
На них он изображает итальянские пейзажи, дома и виллы Северной Италии и Альп. Его картины посвящены невинности давно ушедших времен и ностальгии о романтических историях былой страны, которые когда-то слушал, сидя на коленях своего деда. Картины Борелли - прекрасное сочетание традиционных стилей. Там переплетается романтика, богатая манера письма импрессионистов и чувственность к цвету.
На них он изображает итальянские пейзажи, дома и виллы Северной Италии и Альп. Его картины посвящены невинности давно ушедших времен и ностальгии о романтических историях былой страны, которые когда-то слушал, сидя на коленях своего деда. Картины Борелли - прекрасное сочетание традиционных стилей. Там переплетается романтика, богатая манера письма импрессионистов и чувственность к цвету.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 5 классических картин и их историческая подоплёка
- Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек
- Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями
- Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе
- Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов
Новости партнёров
А Малевича или кубисты и т.п.
Вообще не отдупляю, что они малюют.
По мне просто изводят краски и холст.
А это глаза проста радуют.