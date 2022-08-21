Художник Гвидо Борелли

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Вдохновленные беспрестанным движением тени, отбрасываемой солнцем, картины Гуидо отражают великолепие природы, не устающей удивлять нас своими фокусами.

На них он изображает итальянские пейзажи, дома и виллы Северной Италии и Альп. Его картины посвящены невинности давно ушедших времен и ностальгии о романтических историях былой страны, которые когда-то слушал, сидя на коленях своего деда. Картины Борелли - прекрасное сочетание традиционных стилей. Там переплетается романтика, богатая манера письма импрессионистов и чувственность к цвету.