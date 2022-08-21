Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки

Одним из символов немецкой культуры считается вот такое интересное женское облачение, состоящее из длинной юбки, лифа, кофты и фартука. Сегодня расскажу о наряде этом подробнее.
Итак, перед нами его величество дирндль (dirndl). Женский немецкий наряд с весьма интересной судьбой. Название его происходит от баварского регионального словечка "дирндль", обозначающего "девушка".
Полное наименование наряда, кстати, звучит как Dirndlkleid - в переводе с баварского диалекта "платье девушки-служанки".
Сражу сказать, любезный читатель - наряд сей вовсе не является общегерманским. Это платье характерно чисто для альпийского юга Германии - Баварии. А также соседних Австрии (Тироля) и Швейцарии. В других частях ФРГ женщины носят совершенно иные наряды.
Появился дирндль в XVIII-XIX-м веках, как удобное и практичное платье баварских служанок (откуда и фартук). Но весьма понравился их госпожам - дамам баварского королевского и австрийского императорского дворов.
Правда, знатные леди костюм довели до ума. Аристократки обожали щеголять в таком доработаном псевдонародном одеянии... Считали, что становятся так ближе к народу!
С приходом Гитлера к власти нацисты начали еще более активно продвигать дирндль (как и мужские кожаные шорты ледерхосе) в народные массы. Даже за пределами собственно Баварии. Каждая немка должна была иметь дирндль в своем гардеробе, обязывалась являться в таком виде на разного рода парады, партийные праздники, встречи с фюрером.
Неудивительно, что после второй мировой и падения нацизма дирндль на некоторое время оказался буквально вне закона, как символ гитлеровской эпохи.
Реабилитировали народный южногерманский наряд только уже в 1960-е годы. И с тех пор дирндль - неотъемлемая часть соблазнительного внешнего облика, например, официанток на всемирно известном пивном празднике Октоберфест в Мюнхене. Даже если официантки эти немками по национальности вовсе не являются.
Дирндль крайне популярен в многочисленной немецкой диаспоре за пределами Германии - как легкоузнаваемый символ германской культуры.
Дирндль на барышнях из южной Германии, Австрии, Швейцарии можно заметить на народных праздниках, фестивалях и прочих увеселениях. Его надевают работающие в сфере туризма тамошние красавицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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