FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4674 поста • 1027 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки

Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки

Автор:
21 августа 2022 09:10
Сообщество : Факты
Метки: Дирндль   девушки   интересно   платье   познавательно   факты   фото   
1250
7

Одним из символов немецкой культуры считается вот такое интересное женское облачение, состоящее из длинной юбки, лифа, кофты и фартука. Сегодня расскажу о наряде этом подробнее.

Итак, перед нами его величество дирндль (dirndl). Женский немецкий наряд с весьма интересной судьбой. Название его происходит от баварского регионального словечка "дирндль", обозначающего "девушка".

Полное наименование наряда, кстати, звучит как Dirndlkleid - в переводе с баварского диалекта "платье девушки-служанки".

×
×

Сражу сказать, любезный читатель - наряд сей вовсе не является общегерманским. Это платье характерно чисто для альпийского юга Германии - Баварии. А также соседних Австрии (Тироля) и Швейцарии. В других частях ФРГ женщины носят совершенно иные наряды.

Появился дирндль в XVIII-XIX-м веках, как удобное и практичное платье баварских служанок (откуда и фартук). Но весьма понравился их госпожам - дамам баварского королевского и австрийского императорского дворов.

Правда, знатные леди костюм довели до ума. Аристократки обожали щеголять в таком доработаном псевдонародном одеянии... Считали, что становятся так ближе к народу!

С приходом Гитлера к власти нацисты начали еще более активно продвигать дирндль (как и мужские кожаные шорты ледерхосе) в народные массы. Даже за пределами собственно Баварии. Каждая немка должна была иметь дирндль в своем гардеробе, обязывалась являться в таком виде на разного рода парады, партийные праздники, встречи с фюрером.

Неудивительно, что после второй мировой и падения нацизма дирндль на некоторое время оказался буквально вне закона, как символ гитлеровской эпохи.

Реабилитировали народный южногерманский наряд только уже в 1960-е годы. И с тех пор дирндль - неотъемлемая часть соблазнительного внешнего облика, например, официанток на всемирно известном пивном празднике Октоберфест в Мюнхене. Даже если официантки эти немками по национальности вовсе не являются.

Дирндль крайне популярен в многочисленной немецкой диаспоре за пределами Германии - как легкоузнаваемый символ германской культуры.

Дирндль на барышнях из южной Германии, Австрии, Швейцарии можно заметить на народных праздниках, фестивалях и прочих увеселениях. Его надевают работающие в сфере туризма тамошние красавицы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Дирндль   девушки   интересно   платье   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Serjio 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Комментарий удален
−26
82k
parallax 58 минут назад
На пивном празднике в Мюнхене "Bierfest", все официантки такое носят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
593
Lexx 59 минут назад
Опять Гитлера приплели. А ещё он пользовался ложкой и вилкой, не желаете отказаться и пользоваться палочками как китайцы. Мода имеет свойство меняться и периодически возвращаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1135460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами
15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами
Монтаж пошёл не по плану: убогая работа горе-строителей
Монтаж пошёл не по плану: убогая работа горе-строителей
Набирающие популярность в сообществах
Автомобильная мини-печь и что с ней не так
Автомобильная мини-печь и что с ней не так
Прыжок на шестиколёсном Ram 1500 TRX, стоимостью 250 000 долларов, закончился катастрофой
Прыжок на шестиколёсном Ram 1500 TRX, стоимостью 250 000 долларов, закончился катастрофой
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#интересно#сарказм#сатира#Разное#интересное#фотографии#знаменитости#актеры
#Юмор#животные#в мире#кино#факты#прикол#дтп#подборка#комментарии#скандал
#люди#история#новости#природа#удивительно#Россия#СССР#аварии#Приколы
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки 10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной 10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной Немного о женской гигиене 19 века Немного о женской гигиене 19 века Как раньше называли непопулярных девушек Как раньше называли непопулярных девушек Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком От 1 до 36: что означают цифры на взлетно-посадочной полосе? От 1 до 36: что означают цифры на взлетно-посадочной полосе?

На что жалуетесь?

Вернуться