В Подмосковье при взрыве джипа погибла Дарья Дугина - дочь известного философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина

У Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибшей в результате подрыва автомобиля, были враги, ей приходили угрозы. Об этом рассказал друг погибшей девушки Сергей Александров в беседе с «Пятым каналом».

«Основные ее враги — это представители либерального лобби — антироссийского и западного, европейского. Там достаточно много народу было (...) Если это дело рук врагов, то это однозначно связано с проходящей сейчас спецоперацией России», — сообщил Александров.