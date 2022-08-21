В Подмосковье при взрыве джипа погибла Дарья Дугина - дочь известного философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина

Трагедия произошла в Можайском районе Подмосковья, в ночь на 21 августа сразу после фестиваля «Традиция», проходившем в усадьбе «Захарово». За рулем находилась дочь Дугина Дарья. Основная версия — покушение на самого философа, но он по чистой случайности поехал домой в другой машине. Дарье было 30 лет.
У Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибшей в результате подрыва автомобиля, были враги, ей приходили угрозы. Об этом рассказал друг погибшей девушки Сергей Александров в беседе с «Пятым каналом».
«Основные ее враги — это представители либерального лобби — антироссийского и западного, европейского. Там достаточно много народу было (...) Если это дело рук врагов, то это однозначно связано с проходящей сейчас спецоперацией России», — сообщил Александров.
Знакомый Дарьи Дугиной общественник Андрей Краснов рассказал, что машина, в которой погибла Дарья, принадлежит её отцу Александру Дугину:
«Даша на другой машине ездит, но сегодня она поехала на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоём».
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале обвинил в произошедшем «террористов украинского режима».
«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!», — написал Пушилин.
Военкор Аким Апачев опубликовал фото с Дарьей Дугиной. Оно сделано за несколько часов до её гибели на фестивале «Традиция».
«Говорили про русскую идею, империю и культурную войну. Даша всегда соединяла сложно соединяемое. Всегда была остра и глубока в своём мироощущении.
Очевидно, что этот теракт готовился под Дугина. Также очевидно, что с сегодняшнего дня атаки террористов начинаются и в столице метрополии, с сегодняшнего дня больше нет безопасных мест», — сказал военкор.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной.
«Александру Дугину глубочайшие соболезнования. Террористы должны быть уничтожены, и исполнители, и заказчики, где бы они ни находились», — написал он в своём Telegram-канале.
В своём телеграм-канале Дарья Дугина поднимала тему Bellingcat и работающего на неё Христо Грозева.
Александр Дугин — автор «четвёртой политической теории», которая по его мнению должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трёх: либерализма, социализма и фашизма. Его основная политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы: интеграции России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз (ЕАС).
Дугин не только политический деятель, но и известный преподаватель и ученый. По результатам опроса, проведённого в 2009 году сайтом Openspace, в котором было отдано более 40 тысяч голосов, Дугин занял 36-е место среди самых влиятельных интеллектуалов России. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы». Его книги громко называют "планами Путина во внешней политике". С 2014 года внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года попал под санкции США и Канады. В 2016 года американский политический эксперт Глен Бек назвал Дугина «самым опасным человеком в мире».
Ровно за год до гибели дочери 20 августа 2021 года на своей странице «Вконтакте» Дугин написал: «То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё». Об этом сообщает АиФ.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
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АНТИФИШКИ
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Александр Дугин - личность яркая и неординарная. Яркий полемист, интеллектуал, этот человек имеет также весьма экстравагантные идеологические и политические взгляды, которые он, как правило, скрывает, выступая на широкую публику. Для того, чтобы понять истинную роль Дугина в тех или иных политических процесов и цели, которых он может добиваться, необходимо как следует разобрать его биографию и политические проекты, в которых он принимал участие.
Начну с того, что в 60-х годах в Москве появилась группа интеллектуалов, занимавшаяся изучением традиционализма и оккультизма под руководством писателя Юрия Мамлеева.
В 1974 году он эмигрировал в Австрию, а его соратники - поклонники нацистской эзотерики - создали организацию со скромным названием «Черный Орден SS». Возглавил её писатель Евгений Головин, получивший в узком кругу звание «рейхсфюрера».
С начала 60-х он занимался переводом работ европейских традиционалистов-гностиков и подпольно пропагандировал труды Рене Генона, Юлиуса Эволы, Мигеля Серрано и других авторитетов европейских «новых правых», интеллектуалов, создававших философские и оккультные основы фашизма. В 1980 году при помощи Гейдара Джемаля в эту подпольную организацию, собиравшуюся на Южинском переулке в Москве, вошел Александр Дугин, где они занимались изучением традиционализма и нацистской эзотерики, сопровождавшейся различными оргиями, описанными в последствии в рассказах очевидцев, а также в романах Ю.Мамлеева. Во время «перестройки» члены «Черного Ордена SS» попытались легализоваться через политическую деятельность.
В 1988 году (по совету своего учителя Е.Головина) А.Дугин вместе с Г.Джемалем вступают в известный своим антисемитизмом Национально-Патриотический фронт (НПФ) «Память» Дмитрия Васильева.
С конца 1988-го по начало 1989-го гг. Дугин даже входил в Центральный совет «Памяти» и читал для членов этой организации (куда входил и будущий лидер неофашистской организации «Русское национальное единство» (РНЕ) А.Баркашов) лекции по «белой веданте» - системе религиозно-оккультных взглядов, реставрирующих эсэсовскую «нордическую мистику». Правда, довольно скоро (в начале 1989 году) А.Дугин и Г.Джемаль были исключены из «Памяти» из-за «подозрений в сатанизме и за антисоветские высказывания». Потерпев первую неудачу на политическом поприще, А.Дугин попытался реализовать интеллектуальные наработки «Черного Ордена SS» через публицистику. В 1989 году он создает «историко-философский центр «ЭОН», на основе которого чуть позже возникают ассоциация и издательство «Арктогея». В 1990-1992 гг. отец Дугина (по некоторым данным генерал ГРУ), обеспечивает сыну допуск в секретные архивы спецслужб. Дугин изучает архив «Аненербе» - института «Наследия предков» , известного своими разработками в области расовой доктрины национал-социализма и «антропологическими исследованиями». «Аненербе», является как известно, институтом ядра оккультной идеологии Третьего рейха. В дальнейшем Дугин широко использует эти материалы в своих статьях и книгах, в циклах передач для телевидения и радио о «нацистской эзотерике». В сентябре 1993 года на 1-ом канале телевидения транслировался цикл передач «Тайны века» Александра Дугина и Юрия Воробьевского, посвященный эзотерике и философии фашизма. А в конце 1996 – начале 1997 гг. Дугин получает еженедельный эфир на «Радио 101», где ведет передачу «Finis mundi» («Конец мира»). В ней, в форме повествования о «великих идеях» и «замечательных людях» (среди которых Юлиус Эвола, Рене Генон, Карл Хаусхофер, Герман Вирт, белый генерал-оккультист барон Унгерн фон Штернберг и др.) С 1991 по 1998 годы небольшая группа единомышлеников Дугина под его руководством (и в рамках издательства «Арктогея») выпускала эзотерический альманах «Милый Ангел» и концептуальный журнал для «новых правых» - «Элементы. Евразийское обозрение».
В этих изданиях фактически был представлен элитный неофашизм с его культом «Waffen SS». Так в первом номере журнала«Элементы» главный редактор А.Дугин пишет: «Фашизм интересует нас с духовной, идеалистической стороны, как идеология, пытающаяся через обращение к национальному фактору преодолеть классовое противостояние в обществе». Там же в большом материале, посвященном идеологии Третьего Пути, называемой иначе теорией Консервативной революции (которую Дугин пропагандирует до сих пор), читаем: «Консервативные революционеры стремятся вернуться… к идеальному предкризисному миру Традиции, …к такому порядку, которой предшествовал не только Революции, но и возникновению причин, к ней приведших. …За Революцию, тотальную, всеобновляющую, радикальную, но – в направлении, прямо противоположном Революции левых». В этой же статье Дугин и его соавторы восхищаются Гиммлером, атмосферой «интеллектуальной свободы и плюрализма», царившей в организации СС. Воспевают Муссолини, Франко, Кодряну и другие культовые фигуры Третьего рейха, внесшие свой вклад в развитие идеологии Третьего Пути. От позиции почитателя гностических Премордиальной Традиции и Золотого века Дугин не отказывается и сейчас. Эти тексты можно прочесть на его сайте «Арктогея». При этом молодые сторонники Дугина – члены созданной им организации «Евразийский союз молодежи» восхваляют Корнелиу Кодряну – лидера румынской «Железной Гвардии», жестокостью которой (по отношению к мирному населению) были поражены даже нацисты.
В том же году он выпускает первый номер альманаха «Милый ангел», где публикуются переводы так называемых «европейских традиционалистов-гностиков» (Рене Генон, Юлиус Эвола, Клаудио Мутти, Филипп Байе, Мирча Элиаде, Герман Вирт, Алистер Кроули, Кристоф Лавалуа и др.), а также работы самого Дугина и его соратников. Основное направление публикаций – предельная гностическая и окологностическая Метафизика Традиции, о которой Дугин писал в «Путях Абсолюта». Плюс к этому, большие дозы эзотерики, касающейся «магических» и «посвятительных» практик (инициации и контринициации), – от алхимии и герметизма до тантрической магии. В 1993 году Дугин публикует книгу «Гиперборейская теория». В ней он излагает теорию Германа Вирта, первого руководителя «института наследия предков «Аненербе» об истории, метафизике, культурном и антропологическом превосходстве «арийской» (нордической, гиперборейской) расы. Теорию, ставшую официальным идеологическим ядром германского фашизма. Тогда же начинаются политические контакты Дугина с Э.Лимоновым. Еще в мае 1993-го Дугин от имени «Движения новых правых» становится второй фигурой в Национал-большевистской партии (НБП) Лимонова и её главным идеологом.
Вот некоторые тезисы нового лидера «нацболов»: «Национал-большевизм – <..> объединяет все самое крайнее, что было в фашизме и в коммунизме. Он апеллирует к массам и превозносит Сверхчеловека. …Новая Сила одинаково презирает и советское, и либеральное, и архаико-националистическое. Она идет разрушать и созидать. Мы можем только догадываться, под какими знаменами они вступят в русские города». (А.Дугин, из журнала "Элементы" и газеты "Лимонка", 1995-98 г.г.) «От правых берется политическая сторона, от левых - экономическая. В этом смысл национал-большевизма, Консервативной Революции, Третьего Пути». (А.Дугин, статья "Порог свободы" в газете "Лимонка".) В 1994 году Дугин с Лимоновым пытаются создать «единый фронт» левой и правой оппозиции с участием «Трудовой России» В.Ампилова и фашистской организации «Русское национальное единство» (РНЕ)А.Баркашова. В 1995 году Дугин решает идти в политику самостоятельно. В декабре он баллотируется в Госдуму по Северо-Западному округу №210 (Санкт-Петербург) – при поддержке Сергея Курехина, Юрия Нерсесова и леворадикальной группы «Рабочая борьба». Такая попытка стать респектабельным политиком сопровождалась довольно странными ритуалами. Тогда во время избирательной кампании Дугин использовал «наследие» известного оккультиста, «черного мага» и сатаниста, главы Ордена Восточных Тамплиеров с 1922 по 1947 гг., Алистера Кроули. На предвыборных концертах для молодежи национал-большевики из его «команды» читали отрывки из «Книги Закона» А.Кроули, перемежая их исполнением советских патриотических песен, и здесь же актеры с помощью кукол представляли эпизоды из сексуальной магии Ордена Золотой Зари, где Кроули начинал свою «сатанинскую практику». В это же время в «Элементах» (тематический номер «Эротизм») Дугин пропагандирует сексуальную магию Кроули и тантрические сексуальные практики «левой руки». Но «Черная магия» не помогла и в депутаты Дугина не избрали. Вскоре он переключается на теоретические разработки на ниве Православия. В 1996 году почитатель Кроули издает очередную книгу «Метафизика благой вести» с подзаголовком «православный эзотеризм». В ней Дугин заявляет, что анализирует Православие с методологических позиций Рене Генона (то есть с позиции гностика, перешедшего в ислам, вошедшего в суфийский орден и абсолютно убежденного, что Христос не является Сыном Божьим).
На основе подобного (якобы христианского, а на деле исламского и индуистского) эзотерического авторитета и с помощью адекватного этому «авторитету» цитирования библейских (а также неканонических, включая иудаистские) текстов – Дугин последовательно навязывает Православию и вообще христианству основные гностические идеи, включая Абсолют и иерархию его проявлений. При этом Дугин иногда прямо апеллирует к радикальной гностике. В главе 11, «Злой Демиург», он пишет: «Гностики, безусловно, стоят вне догматического христианства… их учение Церковью отвержено. Но это не значит, что их взгляды представляют собой чистое заблуждение. Напротив, чрезмерность некоторых их доктрин… яснее показывает специфику христианской метафизики, обнажает ее парадоксальную сущность, намекает на скрытую тайну христианского откровения». А далее Дугин, описывая радикальные гностические доктрины, называет «наиболее глубокой формой гностической христианской философии» воззрения «гностиков-дуалистов – Маркиона, авторов «Пистис-Софии», богомилов и катаров». Подчеркну, что именно у Маркиона отмечался наиболее острый антисемитизм, основанный на неприятии «злого демиурга Яхве». А сам Дугин (Глава 41 «Иуда, Израиль и контринициация») пишет, что после распятия Христа «иудеи стали носителями контринициации, «проклятой нацией и общиной», метафизическое верховенство в которой принадлежит Иуде Искариоту» - одно из объяснений радикального антисемитизма у оккультных фашистов.
Со второй половины 1997 года Дугина переключается на новый объект. Он начинает публиковать восторженные статьи о старообрядчестве как настоящей русской православной традиции, не извращенной никонианскими реформами, устраивает круглые столы с обсуждением «веры ревнителей древнего благочестия». И в итоге не просто примыкает к старообрядцам-единоверцам, но и создает небольшой кружок своих молодых «эзотерических поклонников», которым Дугин, по ряду свидетельств, рассказывает «о гностических корнях «древлего» русского православия». Разбираться в хитросплетениях политики Дугина можно долго. Отдельного внимания заслуживает сюжет с Евразийством и построением Дугиным большой организации единомышленников, ростовский руководитель которой входил в штаб Павла Губарева. Но абсолютно ясно одно. Дугин – очень глубокий, сильный и убеждённый идеолог оккультного гностицизма, на основе которого строится фашизм. Где бы Дугин не появлялся, он явно или скрыто действует в интересах фашизма, переводя доверившиеся ему движения и организации на гностические рельсы.
А что касается паники, то думаю не стоит делать преждевременные выводы по поводу случившегося. Может это действительно НС, а не киллеры коллективного запада постарались. Путь этим соответствующие службы занимаются.