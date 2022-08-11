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Художник Габриэль Пикарт

Художник Габриэль Пикарт

Автор:
11 августа 2022 21:48
Метки: живопись   картины   красиво   художник   
155
29
Художник Габриэль Пикарт (Gabriel Picart) родился в 1962 году в Барселоне (Испания). Рисовать начал в детстве, но профессионального образования на этом поприще не получил. В возрасте 20 лет начал работать художником-иллюстратором и очень скоро стал одним из самых популярных иллюстраторов Европы – работы Габриэля Пикарта публиковались в журналах Голландии, Германии и в странах Скандинавии.
Приятного просмотра!
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Источник:

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