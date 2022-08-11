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Художник Габриэль Пикарт (Gabriel Picart) родился в 1962 году в Барселоне (Испания). Рисовать начал в детстве, но профессионального образования на этом поприще не получил. В возрасте 20 лет начал работать художником-иллюстратором и очень скоро стал одним из самых популярных иллюстраторов Европы – работы Габриэля Пикарта публиковались в журналах Голландии, Германии и в странах Скандинавии.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Очень скоро творчеством Gabriel Picart заинтересовались крупнейшие рекламные агентства США и Канады, а в последующем и американские издательства.
В 1996 году Габриэль Пикарт оставил работу на издательства и для рекламных агентств, и начал заниматься исключительно живописью. Его пейзажи и натюрморты были высоко оценены знатоками живописи, но самый большой интерес у публики возник к созданным художником портретам и абстрактным женским образам.
В 1996 году Габриэль Пикарт оставил работу на издательства и для рекламных агентств, и начал заниматься исключительно живописью. Его пейзажи и натюрморты были высоко оценены знатоками живописи, но самый большой интерес у публики возник к созданным художником портретам и абстрактным женским образам.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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